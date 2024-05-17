¡Ö¤Ä¤Ð¤µ¤ÎÅÞ¡×ÂåÉ½¤é3¿Í±éÀâË¸³²¤ÇÂáÊá ¡È¥«¡¼¥Á¥§¥¤¥¹¡É¤âÎ©·ï¤«¡¡¶¯À©ÁÜºº¸å¤âÂç²»ÎÌ¤Ç³¹Æ¬±éÀâ ÂáÊá¤ÎÇØ·Ê¤Ë¡ÖÅÔÃÎ»öÁª¡×
²ÈÂðÁÜº÷¤«¤é4Æü¤Î¥¹¥Ô¡¼¥ÉÂáÊá¡£
¡Ö¤Ä¤Ð¤µ¤ÎÅÞ¡×¤ÎÂåÉ½¼Ô3¿Í¤¬¡¢¤Û¤«¤Î¸õÊä¤ÎÁªµó³èÆ°¤òË¸³²¤·¤¿µ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡£
¥«¥á¥é¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÎ¾¼ê¤Ç¼ê¤ò¿¶¤ê¡¢ËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¡È¥À¥Ö¥ë¥Ô¡¼¥¹¡É¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢17Æü¡¢·Ù»ëÄ£¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡Ö¤Ä¤Ð¤µ¤ÎÅÞ¡×¤ÎÂåÉ½¡¦¹õÀîÆØÉ§ÍÆµ¿¼Ô¡Ê45ºÐ¡Ë¡£
Æ±¤¸¤¯¡¢¥«¥á¥é¤Ë¸þ¤«¤¤¥À¥Ö¥ë¥Ô¡¼¥¹¤ò¸«¤»¤¿¡¢±¿Æ°°÷¤Î¿ùÅÄÍ¦¿ÍÍÆµ¿¼Ô¡Ê39¡Ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¼ê¤ò¿¶¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ö¤Ä¤Ð¤µ¤ÎÅÞ¡×¤Î´´»öÄ¹¡¦º¬ËÜÎÉÊåÍÆµ¿¼Ô¡Ê29¡Ë¡£
4·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿½°µÄ±¡Åìµþ15¶è¤ÎÊä·çÁªµó¤Ç¡¢¤Û¤«¤Î¸õÊä¼Ô¤ÎÁªµó³èÆ°¤òË¸³²¤·¤¿µ¿¤¤¤Ç¡¢·Ù»ëÄ£¤Ï17Æü¡¢3¿Í¤ò¸ø¿¦ÁªµóË¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤·¤¿¡£
¹õÀîÍÆµ¿¼Ô¤é¤ÏÁªµóÃæ¤Î4·î16Æü¡¢Åìµþ¡¦¹¾Åì¶è¤ÎJRµµ¸Í±ØÁ°¤Ç¡¢ÊäÁª¤Ë½ÐÇÏ¤·¤Æ¤¤¤¿²µÉðÍÎ¶©»á¤Î³¹Æ¬±éÀâ¤ËÍðÆþ¡£
¹õÀîÆØÉ§ÍÆµ¿¼Ô¡Ö¸¢Íø¿¯³²¤ò¤ä¤á¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¤«²µÉð¤µ¤ó! ¾®ÃÓÃÎ»ö!¡×
¹õÀîÍÆµ¿¼Ô¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼«¿È¤âÊäÁª¤Ë½ÐÇÏ¤·¤Æ¤¤¤¿º¬ËÜÍÆµ¿¼Ô¤âÅÅÏÃ¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Î¾å¤Ë¤Î¤Ü¤ê¡¢²µÉð»á¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¾®ÃÓÅÔÃÎ»ö¤Ê¤É¤Î±éÀâ¤Ë¤«¤Ö¤»¤ë·Á¤Ç¡¢¡Ö¹ñÌ±¤Ë¤Á¤ã¤ó¤ÈÀâÌÀ¤·¤í! ¤É¤ÎÌÌ²¼¤²¤ÆÅìµþÅÔÃÎ»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ó¤À¥³¥é!¡×¤ÈÂç²»ÎÌ¤Ç±éÀâ¡£
ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤Î±þ±ç¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤¿µÈÂ¼¶¦Æ±ÂåÉ½¤Ë¤â¡¢ÅÜ¹æ¤ò¾å¤²¤ÆÄ©È¯¡£
¤³¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤¿³ØÀ¸Éþ¤òÃå¤¿ÃË¤Î»Ò¤Ï¡¢¡ÖÀµÄ¾¤¦¤ë¤µ¤¤¤Ç¤¹! Âç¿Í¤È¤·¤ÆÃÑ¤º¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¤Î¤«¤è!¡×¤ÈÀ¼¤ò¾å¤²¤¿¡£
Ä°½°¤«¤é¡ÖÊ¹¤³¤¨¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤Î¾Ú¸À¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢·Ù»ëÄ£¤Ï¡ÖÁªµó¤Î¼«Í³Ë¸³²¡×¤ËÅö¤¿¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Ë¸³²¹Ô°Ù¤Ï¤Û¤«¤Ë¤â...¡£
º¬ËÜÎÉÊåÍÆµ¿¼Ô¡ÖÏ¡çÖ! Ï¡çÖ! Ï¡çÖ! ¼ò°æºÚÅ¦¤µ¡¼¤ó¡¢¼ÁÌä¤¬¤¢¤ê¤Þ¡¼¤¹!¡×
¤Û¤«¤Î¸õÊä¼Ô¤ÎÁªµó¥«¡¼¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤È¡¢¡È¥«¡¼¥Á¥§¥¤¥¹¡É¤È¾Î¤·¡¢10Ê¬°Ê¾åÄÉÀ×¡£
·Ù»ëÄ£¤ÏÆÃÊÌÁÜººËÜÉô¤òÀßÃÖ¤·¡¢3¿Í¤¬Â¾¿Ø±Ä¤ÎÄÌ¹Ô¤òË¸³²¤·¤¿µ¿¤¤¤Ç¤âÎ©·ï¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÁªµóÃæ¡¢º¬ËÜÍÆµ¿¼Ô¤Ï·Ù»¡½ð¤ÎÁ°¤Ç¤Û¤«¤Î¸õÊä¼Ô¤òÄ©È¯¡£
º¬ËÜÎÉÊåÍÆµ¿¼Ô¡Ö·Ù»¡¤Ë½õ¤±¤òµá¤á¤ë¤³¤È¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤ªÁ°¤é¤½¤ó¤Ê³Ð¸ç¤ÇÀ¯¼£¤ä¤Ã¤Æ¤ó¤¸¤ã¤Í¡¼¤¾¡£·Ù»¡¡¢²¿¤âÆ°¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤è¡£¡Ø»ö¸Î¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤Í¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤òÅÅÏÃ¤Ç¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¡×
¡Ö·Ù»¡¤Ï²¿¤âÆ°¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¼çÄ¥¤·¡¢¼¹Ù¹¡Ê¤·¤Ä¤è¤¦¡Ë¤ËÄ©È¯¤òÂ³¤±¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿¹Ô°Ù¤ËÂÐ¤·¡¢·Ù»ëÄ£¤«¤é·Ù¹ð¡£
·Ù»¡½ð¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤À3¿Í¤Ï¡¢¤½¤ÎÍÍ»Ò¤ò¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤·¤¿¡£
¹õÀîÆØÉ§ÍÆµ¿¼Ô¡Ö²¶¤é¤ÏÉ½¸½¤Î¼«Í³¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ó¤Î¡£¤½¤ÎÉ½¸½¤Î¼«Í³¤ËÂÐ¤·¤Æ·Ù¹ð¤ò½Ð¤¹¡£¼¡¤ÏÂáÊá¤«? ¤Õ¤¶¤±¤ó¤Ê!¡×
·Ù»¡½ð¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÂçË½¤ì¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤·¤«¤·13Æü¡¢»öÂÖ¤ÏµÞÅ¸³«¡£
¡Ö¤Ä¤Ð¤µ¤ÎÅÞ¡×¤ËÁÜºº¤Î¥á¥¹¤¬Æþ¤ë¡£
·Ù»ëÄ£¤¬¡¢¡Ö¤Ä¤Ð¤µ¤ÎÅÞ¡×¤ÎËÜÉô¤ä¹õÀîÍÆµ¿¼Ô¤Î¼«Âð¤Ê¤É¡¢3¥«½ê¤ò²ÈÂðÁÜº÷¡£
°ìÊý¡¢¤³¤ÎÄ¾¸å¡¢3¿Í¤¬¸þ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï...¡£
º¬ËÜÎÉÊåÍÆµ¿¼Ô¡Ö¤Þ¤¿Íè¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¾®ÃÓÉ´¹ç»Ò¼«ÂðÁ°¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×
»Ù±ç¼Ô¤ò°ú¤Ï¢¤ì¤Æ¡¢ÅìµþÅÔ¤Î¾®ÃÓÃÎ»ö¤Î¼«Âð¤ÎÁ°¤Ç¡¢Âç²»ÎÌ¤Ç³¹Æ¬±éÀâ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¹õÀîÆØÉ§ÍÆµ¿¼Ô¡Ö²¶¤é¤¬¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬°¤Ç¤¹¤«!¡×
¤³¤ÎÆü¡¢¹õÀîÍÆµ¿¼Ô¤Ï¼«¿È¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤½¤ì¤ÏË¡Åª¤ËÀï¤¤¤Þ¤¹¡£É½¸½¤Î¼«Í³¤ò¼é¤ë¹Ô°Ù¤Ã¤Æ¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤À¤È»×¤¦¡£ÆÃÄê¤Î¿Ø±Ä¤ÎÅÔ¹ç¤¬°¤¤¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Áªµó¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¤Î¿Ø±Ä¤Î¹ÔÆ°¤òÀ©¸Â¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢ÀäÂÐ¤Ë¤ä¤é¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
17Æü¡¢·Ù»ëÄ£¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Ä¤Ð¤µ¤ÎÅÞ¤Î¹õÀîÂåÉ½¤é3¿Í¡£
4·î¤ÎÊä·çÁªµó¤Î´ü´ÖÃæ¡¢Â¾¿Ø±Ä¤Î±éÀâ¤òË¸³²¤·¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢·Ù»ëÄ£¤Ï¡ÈÌ±¼ç¼çµÁ¤Îº¬´´¤òÍÉ¤ë¤¬¤¹¹Ô°Ù¡É¤È¤·¤Æ¡¢¤Ä¤¤¤ËÂáÊá¤ËÆ§¤ßÀÚ¤Ã¤¿¡£
¸ø¿¦ÁªµóË¡¤ò½ê´É¤¹¤ëÁíÌ³¾Ê¤Î¾¾ËÜ¹äÌÀÂç¿Ã¤Ï¡¢3¿Í¤Î¹Ô°Ù¤ò¡ÖÁÜººÃæ¤Î°Æ·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤Ïº¹¤·¹µ¤¨¤¿¤¤¡×¤È¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡ÖÂçÊÑ¿¼¹ï¤Ê¾õ¶·¤Ç¤¢¤ë¤È´¶¤¸¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
½°µÄ±¡Åìµþ15¶è¤ÎÊä·çÁªµó¤ò¤á¤°¤ë¸ø¿¦ÁªµóË¡¤Îµ¿¤¤¤Ç¡¢17Æü¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡Ö¤Ä¤Ð¤µ¤ÎÅÞ¡×¤ÎÂåÉ½¡¦¹õÀîÆØÉ§ÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢¸á¸å3»þÁ°¡¢¾ëÅì·Ù»¡½ð¤Ë°ÜÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
Æ±¤¸¤¯ÂáÊá¤µ¤ì¤¿´´»öÄ¹¤Îº¬ËÜÎÉÊåÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢°ÜÁ÷Àè¤Î¿¼Àî·Ù»¡½ð¤Ç¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤Ê¤¬¤éÊóÆ»¿Ø¤Ë¼ê¤ò¿¶¤Ã¤¿¡£
±¿Æ°°÷¤Î¿ùÅÄÍ¦¿ÍÍÆµ¿¼Ô¤ò´Þ¤á¡¢·Ù»ëÄ£¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡Ö¤Ä¤Ð¤µ¤ÎÅÞ¡×¤Î3¿Í¡£
13Æü¤Î²ÈÂðÁÜº÷¤«¤é¡¢¤ï¤º¤«4Æü¸å¤ÎÂáÊá¤È¤¤¤¦¥¹¥Ô¡¼¥ÉÁÜºº¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢6·î¤ËËÜ³Ê²½¤¹¤ëÅìµþÅÔÃÎ»öÁª¡£
6·î20Æü¤Ë¹ð¼¨¤µ¤ì¤ëÅìµþÅÔÃÎ»öÁªµó¤Ë½ÐÇÏ¤·¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤Ê¹Ô°Ù¤òÂ³¤±¤ë¤ÈÀë¸À¤·¤Æ¤¤¤¿¹õÀîÍÆµ¿¼Ô¡£
Â¾¿Ø±Ä¤Î±éÀâÃæ¤Ë¼«¤é¤Î¼çÄ¥¤òÂç²»ÎÌ¤Ç·«¤êÊÖ¤¹¹Ô°Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÈÉ½¸½¤Î¼«Í³¤À¡É¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
º£²ó¤Î¥¹¥Ô¡¼¥ÉÁÜºº¤Ë¤è¤ë3¿Í¤ÎÂáÊá¤Ï¡¢¡ÈÅÔÃÎ»öÁªµó¤ÇÆ±¤¸¤è¤¦¤ÊË¸³²¹Ô°Ù¤òµö¤µ¤Ê¤¤¡É¤È¤¤¤¦·Ù»ëÄ£¤Î°Õ»×¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¨¤ë¡£
¾®ÃÓÅÔÃÎ»ö¤Ï¡¢¸á¸å2»þ¤´¤í¤Î²ñ¸«¤Ç¡¢¡Ö¸õÊä¼Ô¼«¿È¤â¿È¤Î´í¸±¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¤ä¤ëÁªµó¤Ã¤Æ¡¢¤Û¤«¤Î¹ñ¤Ç¤ÏÊ¹¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢ÆüËÜ¤Ç¤½¤¦¤Ê¤Î¤«¤¤! ¤È¡£¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤»öÂÖ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÌäÂê¤Ï¡¢¤³¤ì¤òÌÏÊï¤·¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ê¿Í¤¿¤Á¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë·üÇ°¤â»Ä¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
·Ù»ëÄ£¤Ï¡¢ÆÃÊÌÁÜººËÜÉô¤òÀßÃÖ¤·¡¢»ö·ï¤ÎÁ´ÍÆ²òÌÀ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£