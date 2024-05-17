¡Ú²Æ¾ì½ê¡ÛÂç¤ÎÎ¤ £±²£¹Ë£²Âç´Ø·âÇË¤Ë¡Ö¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡× 67Ç¯¤Ö¤ê¿·¾®·ë£Ö¤Ø²÷¿Ê·â
àÂæÉ÷¤ÎÌÜá¤À¡£ÂçÁêËÐ²Æ¾ì½ê£¶ÆüÌÜ¡Ê£±£·Æü¡¢Åìµþ¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¡Ë¡¢¿·¾®·ëÂç¤ÎÎ¤¡Ê£²£³¡áÆó½ê¥Î´Ø¡Ë¤¬Âç´Ø¶×ºù¡Ê£²£¶¡áº´ÅÏ¥öÖÖ¡Ë¤ò·âÇË¤·¤Æ£´Ï¢¾¡¡£±¦¤òº¹¤·¤ÆÁÇÁá¤¯ÂÎ¤ò´ó¤»¤ë¤È¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÁ°¤Ø½Ð¤Æ´ó¤êÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡¿·»°Ìò¤Î¾ì½ê¤Ç¡¢¤¤¤¤Ê¤ê£±²£¹Ë£²Âç´Ø¤ò·âÇË¡£¼èÁÈ¸å¤Ï¡ÖÂÎ¤¬Æ°¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£ÈÖÉÕ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¡¢¾å°ÌÁíÅö¤¿¤ê¡£¡Ê³Ê¾å¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡ËÁ°È¾¤Ï¸·¤·¤¤Àï¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡¶×ºù¤È¤Î²áµî¤ÎÂÐÀïÀ®ÀÓ¤Ï£°¾¡£²ÇÔ¡£¾ì½êÁ°¤Ë¤Ï¡¢ÀéÍÕ¡¦¾¾¸Í¤Îº´ÅÏ¥öÖÖÉô²°¤Ø½Ð·Î¸Å¤·¡¢Âç´Ø¤Ë¶»¤ò¼Ú¤ê¤¿¡£½é¾¡Íø¤Çà²¸ÊÖ¤·á¤ò²Ì¤¿¤·¤¿Âç¤ÎÎ¤¤Ï¡Ö£²²óÉé¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Æ±¤¸¼ºÇÔ¤Ï¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¿´³Ý¤±¤¿¡£¡ÊËÜ¾ì½ê¤Ç¡Ë¾¡¤Æ¤Ê¤¤¤È°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¡£º£Æü¾¡¤Æ¤¿¤Î¤ÏÂç¤¤¤¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£
¡¡ÆüËÜÁêËÐ¶¨²ñ¤ÎÈ¬³ÑÍý»öÄ¹¡Ê¸µ²£¹ËËÌ¾¡³¤¡Ë¤Ï¡ÖÂç¤ÎÎ¤¤Î°µÎÏ¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¡£°ÂÄê´¶¤¬¤¢¤ë¡£º£Æü¤â¾Ç¤Ã¤Æ½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤·¡¢ÁêËÐ¤¬Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¿¡£ÇÏÎÏ¤¬¤¢¤ë¡£¡ÊÁê¼ê¤Ë¸¦µæ¤µ¤ì¤Æ¤â¡ËÇÏÎÏ¤Ï»ß¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¤«¤é¡×¤È¹âÉ¾²Á¤òÍ¿¤¨¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ç£µ¾¡£±ÇÔ¤È¤·¡¢Á´¾¡¤ÇÃ±ÆÈ¼ó°Ì¤ÎËëÆâ±§ÎÉ¡ÊÌÚÀ¥¡Ë¤ò£±º¹¤ÇÄÉÁö¡£¡ÖÍ¥¾¡Áè¤¤¡©¡¡¤Þ¤À¡¢Áá¤¤¤Ã¤¹¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£¤Þ¤ÀÁ°È¾¤Ç¤¹¤·¡¢¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡£°ìÆü°ìÈÖ¡¢½¸Ãæ¤·¤Æ´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤Èµ¤»ý¤Á¤ò°ú¤Äù¤á¤¿¡£¿·¾®·ë¤ÎÍ¥¾¡¤Ï£±£¹£µ£·Ç¯£µ·î¾ì½ê¤Î°ÂÇ°»³¤Î¤ß¡£¤³¤Î¤Þ¤ÞÀ±¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤±¤Ð¡¢£¶£·Ç¯¤Ö¤ê¤Î²÷µó¤âÌ´¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£