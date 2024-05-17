Æ£ÅÏ¾®É´¹ç¡¢°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤¿·ò¹¯Èþ¥Ü¥Ç¥£¤Î¿åÃå¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãåºÎï¡×
¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÆ£ÅÏ¾®É´¹ç¤¬16Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡¢°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤¿·ò¹¯Èþ¥Ü¥Ç¥£¤Î¿åÃå¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡ÚÊÌ¥«¥Ã¥È3ÅÀ¡Û¥Ø¥ë¥·¡¼¤À¤±¤É¥»¥¯¥·¡¼¡¢Æ£ÅÏ¾®É´¹ç¤Î¿åÃå»Ñ
¸½Ìò´Ç¸î»Õ¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÆ£ÅÏ¾®É´¹ç¡£¥Ö¥ì¥¤¥¥ó¥°¥À¥¦¥ó¥¬¡¼¥ë¤òÌ³¤á¤ë¤Û¤«¡¢Netflix¤Î¿·º§³è¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¥·¥ç¡¼¡Ø¥é¥Ö ¥Ç¥Ã¥É¥é¥¤¥ó¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¡¢¤È¤Ó¤Ì¤±¤¿ÈþËÆ¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£
Æ£ÅÏ¤Ï16Æü¡¢¡ÖX(µìTwitter)¤Ç¤è¤¯ ¡Ç¡Ç¥¨¥í¤¯¤Ê¤¤¡¢¤½¤½¤é¤Ê¤¤¡Ç¡Ç¤È¤« ¤æ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¿Í¤¤¤ë¤±¤É¡¢ ¥Ø¥ë¥·¡¼¤Ç¾åÉÊ¤Ê¤¨¤í¤µ¤¬ 1ÈÖ¥¨¥í¤¤¤ó¤À¤è¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¤À¤Ê¡×¤ÈX¤ò¹¹¿·¡£·ò¹¯Èþ¥Ü¥Ç¥£¤Î¿åÃå»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
Åê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãåºÎï¡×¡ÖºÇ¹â¤Ç¤¹¡×¡Ö¥»¥¯¥·¡¼¡×¡Ö¿§¤Ã¤Ý²á¤®¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¤¢¤ï¤»¤ÆÆÉ¤à¡Û¤É¤³¤«¤é¸«¤Æ¤â»ê¹â¡ÄÆ£ÅÏ¾®É´¹ç¡¢Æù´¶¥Ü¥Ç¥£¤Î¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÀä»¿¤ÎÀ¼¡ÖÁ´¤Æ¤¬ºÇ¹â¤À¤ï¡×
¡ÚÊÌ¥«¥Ã¥È3ÅÀ¡Û¥Ø¥ë¥·¡¼¤À¤±¤É¥»¥¯¥·¡¼¡¢Æ£ÅÏ¾®É´¹ç¤Î¿åÃå»Ñ
¸½Ìò´Ç¸î»Õ¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÆ£ÅÏ¾®É´¹ç¡£¥Ö¥ì¥¤¥¥ó¥°¥À¥¦¥ó¥¬¡¼¥ë¤òÌ³¤á¤ë¤Û¤«¡¢Netflix¤Î¿·º§³è¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¥·¥ç¡¼¡Ø¥é¥Ö ¥Ç¥Ã¥É¥é¥¤¥ó¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¡¢¤È¤Ó¤Ì¤±¤¿ÈþËÆ¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£
Æ£ÅÏ¤Ï16Æü¡¢¡ÖX(µìTwitter)¤Ç¤è¤¯ ¡Ç¡Ç¥¨¥í¤¯¤Ê¤¤¡¢¤½¤½¤é¤Ê¤¤¡Ç¡Ç¤È¤« ¤æ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¿Í¤¤¤ë¤±¤É¡¢ ¥Ø¥ë¥·¡¼¤Ç¾åÉÊ¤Ê¤¨¤í¤µ¤¬ 1ÈÖ¥¨¥í¤¤¤ó¤À¤è¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¤À¤Ê¡×¤ÈX¤ò¹¹¿·¡£·ò¹¯Èþ¥Ü¥Ç¥£¤Î¿åÃå»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
Åê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãåºÎï¡×¡ÖºÇ¹â¤Ç¤¹¡×¡Ö¥»¥¯¥·¡¼¡×¡Ö¿§¤Ã¤Ý²á¤®¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¤¢¤ï¤»¤ÆÆÉ¤à¡Û¤É¤³¤«¤é¸«¤Æ¤â»ê¹â¡ÄÆ£ÅÏ¾®É´¹ç¡¢Æù´¶¥Ü¥Ç¥£¤Î¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÀä»¿¤ÎÀ¼¡ÖÁ´¤Æ¤¬ºÇ¹â¤À¤ï¡×