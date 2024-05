¡ÈÆüËÜ¤Ç¤âÃíÌÜ¡É¿·¿Í²Î¼ê¥®¥å¥Ó¥ó¡¢8·î1Æü³«ºÅ¤Î¡Ö´ØÀ¾¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤Ë½Ð±é·èÄê¡ª

関西から世界へ文化を発信し続ける、日本最大級のファッションイベント「KANSAI COLLECTION」。今回は、好きを続けよう。やりたいことを続ける力、好きなことを続ける力を応援する「passion」をテーマにしたキービジュアルを掲げ、2024年8月1日(木)に「KANSAI COLLECTION 2024 A/W」の開催が決定した。アーティストのライブ、タレントやモデルによるファッションショー、その他にも会場内のブースではヘアメイクなどの体験や出演者によるトークショーを見たりなど、京セラドーム大阪の中で1日中楽しめるエンターテインメントイベントとなっている。

まず、デビュー曲「Really Like You」が、TikTok楽曲チャートトップ50にランクイン、Spotify Viral Chart Japanで1位を獲得。今後さらなる活躍が期待される韓国の17才新人シンガーソングライターギュビンの出演が決定! 「KANSAI COLLECTION」で日本初となるパフォーマンスを披露する。ハロー!プロジェクトのアイドル出身で、現在はモデルやドラマ主演、「あざとくて何が悪いの?」のMCを務めるなど、バラエティ番組でも活躍する鈴木愛理。Seventeen専属モデルでありながら、女優やABEMA「今日、好きになりました。」のレギュラー見届け人も務めるなど、タレントとしても活躍する大友花恋ら、人気モデルの出演も決定。フィギュアスケート選手で女優やタレントとしても活躍する、本田三姉妹の末っ子である本田紗来。「モーニング娘。」の“プラチナ期”を牽引し、現在も女優やモデルとして同世代の女性を中心に大きな支持を集める高橋愛。「KANSAI COLLECTION 2024 S/S」ではロリータファッションで登場し会場を沸かした、“ぱるる”の愛称でお馴染みの元AKB48メンバー島崎遥香。過去の「KANSAI COLLECTION」では、圧倒的美ボディを披露し観客を魅了した人気TikTokerゆりにゃら、人気ゲストも登場する。ドッキリや大食い動画、音楽ユニット活動などでも活躍する大人気YouTuberのばんばんざい。チャンネル登録者数200万人越え! 「今日よりカワイイ明日の自分」をコンセプトに活動するダイエット系YouTuberのなるねぇ。「おさみみ」の愛称でZ世代を中心に支持を得ている仲良しコンビおさき & MINAMIら、注目クリエイターたちの出演も決定し、早くも期待を高めている。

■開催概要

「KANSAI COLLECTION 2024 AUTUMN&WINTER」

開催日程:2024年8月1日(木)

開催時間:12:30開場 / 14:00開演(全て予定)

開催場所:京セラドーム大阪



【出演者情報】2024年5月17日現在 ※50音順

<NEXT BREAK ARTIST>

Gyubin



<MODEL>

伊藤桃々、大友花恋、梶原叶渚、加藤ナナ、白間美瑠、鈴木愛理、浪花ほのか、ねお、野咲美優、前田希美、渡辺美優紀……and more



<GUEST>

アンジェラ芽衣、井手上漠、井本彩花、折田涼夏、黒木ひかり、島崎遥香、高橋愛、田久保夏鈴、ちせ、中島結音、本田紗来、松本ももな(高嶺のなでしこ)、ゆりにゃ……and more



<CREATOR>

えみ姉、おさき、きりまる、なるねぇ、ばんばんざい、MINAMI、夜のひと笑い、ろこまこあこ……and more



★チケットは全席指定席

2024年5月25日(土)10時〜チケット先行発売開始!



VIP席:100,000円

プラチナ席:30,000円

SS席:15,000円

S席:10,000円

スタンド自由席:3,000円



※枚数に限りがございますので、規定枚数に達し次第受付終了いたします。

※当日券の発売は未定となります。事前の購入をおすすめいたします。



★チケット先行販売購入先

関西コレクション公式LINE



主催:関西コレクション実行委員会

後援:公益社団法人2025年日本国際博覧会協会

企画 / 制作:株式会社KANSAI COLLECTION

著作:株式会社KANSAI COLLECTION



■関連リンク

「KANSAI COLLECTION」公式サイト