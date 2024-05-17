¡Ö¤¹¤²È¡×¤ËÂ³¤¡Ö¾¾²°¡×¡Ö¾¾¤Î¤ä¡×¤Ç¤â¿¼ÌëÎÁ¶â¤ò»î¸³Æ³Æþ¡¡ÄÌ¾ïÎÁ¶â¤ËÌó7%¤«10%¤ò²Ã»»¡¡¿Í·ïÈñÁý²Ã¤Ê¤É¸¶°ø
µíÐ§¥Á¥§¡¼¥ó¤Ç¡¢¡Ö¿¼ÌëÎÁ¶â¡×¤ÎÆ°¤¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¾¾²°¥Õ¡¼¥º¤Ï¡¢µíÐ§¥Á¥§¡¼¥ó¤Î¡Ö¾¾²°¡×¤È¡¢¤È¤ó¤«¤ÄÀìÌçÅ¹¤Î¡Ö¾¾¤Î¤ä¡×¤Î°ìÉôÅ¹ÊÞ¤¢¤ï¤»¤Æ99Å¹ÊÞ¤Ç¡¢¿¼ÌëÎÁ¶â¤Î»î¸³Æ³Æþ¤ò5·î13Æü¤«¤é»Ï¤á¤¿¡£
¸á¸å10»þ¤«¤éÍâÄ«5»þ¤Î´Ö¡¢ÄÌ¾ïÎÁ¶â¤ËÌó7%¡¢¤â¤·¤¯¤Ï10%¤ò²Ã»»¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¿¼Ìë¤Î¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤Ê¤É¤Î¿Í·ïÈñÁý²Ã¤Ê¤É¤¬¡¢¼ç¤ÊÍ×°ø¤À¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
º£¸å¡¢Á´Å¹¤ËÆ³Æþ¤¹¤ë¤«¤ÏÌ¤Äê¤Ç¡¢¤³¤Î»î¸³Æ³Æþ¤ÇµÒ¤ÎÈ¿±þ¤ò¸«¤Æ¡¢ºÇ½ªÅª¤ËÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¿¼ÌëÎÁ¶â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢4·î¤«¤é¡Ö¤¹¤²È¡×¤¬Æ³Æþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£