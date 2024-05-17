¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¡¢ÄÉ²ÃÉôÂâÅêÆþ¤Ø¡¡¥é¥Õ¥¡¤Ë¡¢»ÔÌ±63Ëü¿ÍÂàÈò
¡¡¡Ú¥¨¥ë¥µ¥ì¥à¶¦Æ±¡Û¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Î¥¬¥é¥ó¥È¹ñËÉÁê¤Ï16Æü¤ÎÀ¼ÌÀ¤Ç¡¢·³¤¬¸ÂÄêÅªÃÏ¾åºîÀï¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¼«¼£¶è¥¬¥¶ºÇÆîÉô¥é¥Õ¥¡¤Ë¡ÖÉôÂâ¤òÄÉ²ÃÅêÆþ¤¹¤ë¡×¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£¥¤¥¹¥é¥àÁÈ¿¥¥Ï¥Þ¥¹ÁÝÆ¤ºîÀï¤Î³ÈÂç¤Ë¸þ¤±½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤â¤è¤¦¤À¡£¹ñÏ¢¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥ÊÆñÌ±µßºÑ»ö¶Èµ¡´Ø¡ÊUNRWA¡Ë¤Ï17Æü¡¢¥é¥Õ¥¡¤«¤é»ÔÌ±¤é63Ëü¿ÍÄ¶¤¬ÂàÈò¤·¡¢Â¿¤¯¤¬ÃæÉô¥Ç¡¼¥ë¥Ð¥é¥Ï¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡ÊÆÃæ±û·³¤Ï17Æü¡¢¥¬¥¶¤Î³¤´ß¤Ç16Æü¤Ë¸ÇÄê¤¬´°Î»¤·¤¿Éâ»·¶¶¤òÄÌ¤¸¡¢³¤¾å¤«¤é¤Î¿ÍÆ»»Ù±çÊª»ñ¤ÎÈÂÆþ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¹ñÏ¢¤Î¥Ï¥¯»öÌ³ÁíÄ¹ÉûÊóÆ»´±¤Ï¡Öµ²²î¤ò²óÈò¤¹¤ë¤Ë¤ÏÎ¦¾åÍ¢Á÷¤¬É¬Í×¤À¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£