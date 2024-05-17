À¸ÅÄ¿À¼Ò¤Î»ô¤¦¥¢¥¤¥¬¥â¡¢µÔÂÔ¤·¤¿µ¿¤¤¤ÇÃËÂáÊá¡¡ÌÚ¤Ë¤¿¤¿¤¤Ä¤±¤¿¤«
¡¡À¸ÅÄ¿À¼Ò¡Ê¿À¸Í»ÔÃæ±û¶è¡Ë¤Ç»ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¢¥¤¥¬¥â¤òÌÚ¤Ë¤¿¤¿¤¤Ä¤±¤¿¤È¤·¤Æ¡¢Ê¼¸Ë¸©·Ù¤Ï17Æü¡¢Æ±¶è¤Ë½»¤à°û¿©Å¹½¾¶È°÷¤ÎÃË¡Ê26¡Ë¤òÆ°Êª°¦¸îË¡°ãÈ¿¡ÊµÔÂÔ¡Ë¤Îµ¿¤¤¤Ç¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤·¡¢È¯É½¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤¢¤Ã¡¢Â®ÅÙ¼è¤êÄù¤Þ¤ê¡¡¸ºÂ®¤·¤Æ¥Ñ¥È¥«¡¼¤ò¸«¤¿¤é¡ÄPEACE¡©
¡¡¡Ö¿À¼Ò¤Î¥«¥â¤ò½ý¤Ä¤±¤¿¤³¤È¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ÎÀâÌÀ¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Á´Á³³Ð¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡À¸ÅÄ½ð¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÃË¤Ï17Æü¸áÁ°10»þ55Ê¬¤´¤í¡¢¿À¼ÒÆâ¤Ç»ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¢¥¤¥¬¥â3±©¤Î¤¦¤Á¤Î1±©¤òÄÉ¤¤¤«¤±¡¢¼óº¬¤Ã¤³¤ò¤Ä¤«¤ó¤ÇÆ¹ÂÎ¤òÌÚ¤Ë¤¿¤¿¤¤Ä¤±¤ëË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤¿µ¿¤¤¤¬¤¢¤ë¡£¥¢¥¤¥¬¥â¤ËÌÜÎ©¤Ã¤¿³°½ý¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ì¿¤ËÊÌ¾ò¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡¡°ìÏ¢¤ÎÍÍ»Ò¤òÆ°²è¤Ç»£±Æ¤·¤¿Î¹¹ÔµÒ¤«¤éÏ¢Íí¤ò¼õ¤±¤¿¡¢¿À¼Ò¤Î´Ø·¸¼Ô¤¬110ÈÖÄÌÊó¡£¶î¤±¤Ä¤±¤¿½ð°÷¤¬ÃË¤ò¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤·¤¿¡£
¡¡ÃË¤Î¸Æµ¤¤«¤é¤Ï¡¢°û¼ò±¿Å¾¤Î´ð½àÃÍ¤ÎÌó6ÇÜ¤ËÉ¤Å¨¤¹¤ë¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤¬¸¡½Ð¤µ¤ì¡¢¼ò¤Ë¿ì¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ê¸¶ÌîÉ´¡¹·Ã¡Ë