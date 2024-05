°ðÍÕ¹À»Ö¡¢50TA¡¢UVERworld¤é·èÄê¡¢25¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¹áÀî¤ÎÌî³°¥Õ¥§¥¹¡ØMONSTER baSH 2024¡ÙÁ´½Ð±é¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È&½Ð±éÆü¤¬È¯É½

8月24日(土)・25日(日)に、香川・国営讃岐まんのう公園にて開催される野外フェス『MONSTER baSH 2024』の全出演アーティスト&出演日が発表された。

新たに発表されたアーティスト(赤字)と日割りは下記の通り。

・8月24日(土)出演アーティスト

04 Limited Sazabys / 10-FEET / 9mm Parabellum Bullet / アルステイク / 新しい学校のリーダーズ / Blue Mash / CENT / Dragon Ash / ELLEGARDEN / 橋本絵莉子波多野裕文 / 稲葉浩志 / KALMA / キタニタツヤ / Leina / LONGMAN / マカロニえんぴつ / マタノシタシティー / マキシマム ザ ホルモン / 日食なつこ / Novelbright / プッシュプルポット / レトロリロン / サバシスター / Taku Muramatsu four color sessions / THE BAWDIES / 東京スカパラダイスオーケストラ / Vaundy / ヤバイ T シャツ屋さん / ヤングスキニー / 由薫

・8月25日(日)出演アーティスト

50TA / 炙りなタウン / アイナ・ジ・エンド / 秋山黄色 / ano / 板歯目 / BLUE ENCOUNT / Conton Candy / クリープハイプ / DISH// / フレデリック / ゴスペラーズ / ケプラ / 古墳シスターズ / キュウソネコカミ / 真心ブラザーズ / ねぐせ。/ ORANGE RANGE / PIANO baSH performed by 清塚信也 / PRAY FOR ME / 緑黄色社会 / Saucy Dog / シンガーズハイ / SMA50th Anniversary×モンバス 25th Anniversary「五重の奏 “こ~んに~ちは~!! SMA50”」 / SPECIAL OTHERS ACOUSTIC / sumika / 四星球 / 竹原ピストル / UNFAIR RULE / UVERworld / 八生

チケットは、5月26日(日)23:59までHP先行を受付中。