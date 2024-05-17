8Ç¯¤Ö¤ê¸ÞÎØÀÚÉä¡Ö100¤Ë¤Ê¤ë¤«¥¼¥í¤Ë¤Ê¤ë¤«¡×¡¡34ºÐÅÄÃæÍ¤Åµ¤¬3°Ì¡¡19Æü¤Ë±¿Ì¿¤Î¥Ñ¥êÁª¹Í¥é¥¹¥È¥Þ¥Ã¥Á¡ÚÂÎÁàNHKÇÕ¡Û
¡¡¢¡ÂÎÁà¡¡NHKÇÕ¡Ê17Æü¡¢·²ÇÏ¡¦¹âºê¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë
¡¡¥Ñ¥ê¸ÞÎØÂåÉ½ºÇ½ªÁª¹Í²ñ¤ò·ó¤Í¤ÆÃË»ÒÍ½Áª¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Á´ÆüËÜÁª¼ê¸¢6°Ì¤Ç3ÅÙÌÜ¤Î¸ÞÎØ¤òÌÜ»Ø¤¹ÅÄÃæÍ¤Åµ¡ÊÅÄÃæ¥¯¡Ë¤Ï255¡¦128ÅÀ¤Ç3°Ì¤Ë¤Ä¤±¤¿¡£¸Ä¿ÍÁí¹ç¤ÎÂåÉ½¸¢¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë2°Ì°ÊÆâ¤Þ¤Ç¤Ï1¡¦367ÅÀ¡£19Æü¤Î·è¾¡¤Ç¤Ï2016Ç¯¥ê¥ª¥Ç¥¸¥ã¥Í¥¤¥í¸ÞÎØ°ÊÍè¡¢8Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÀÚÉä³ÍÆÀ¤ØÄ©¤à¡£
¡¡»î¹ç¤ò½ª¤¨¤ë¤È¡¢¤Û¤Ã¤ÈÂ©¤ò¤Ä¤¤¤¿¡£¡Öº£¤¬¥Ô¡¼¥¯¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð¤¤¡ÖÅÀ¿ô¤È¤·¤Æ¤â6¼ïÌÜ¤Î½ÐÍè¤È¤·¤Æ¤âÁ´ÂÎÅª¤Ë¤è¤¯¤Þ¤È¤á¤é¤ì¤¿¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¯¡£Ê¿¹ÔËÀ¤Ç¤Ï15¡¦100ÅÀ¤È¤·¤Æ¼ïÌÜÊÌ¤ÎÁ´ÂÎ2°Ì¡¢Å´ËÀ¤Ï14¡¦666ÅÀ¤ÇÆ±4°Ì¤È¹¥¥¹¥³¥¢¤òµÏ¿¤·½ç°Ì¤ò¾å¤²¤¿¡£
¡¡Èþ¤·¤¤ÅÝÎ©¤äµ»¤µ¤Ð¤¤¬»ý¤ÁÌ£¤Î34ºÐ¡£30Âå¤ÇÂÎ¤Ø¤ÎÉéÃ´¤ÎÂç¤¤¤6¼ïÌÜ¤ÇÁè¤¦¸Ä¿ÍÁí¹ç¤òÀï¤¦¤Î¤Ï°ÛÎã¤À¡£12Ç¯¤Î¥í¥ó¥É¥ó¡¢16Ç¯¤Î¥ê¥ª¥Ç¥¸¥ã¥Í¥¤¥í¸ÞÎØ¤Ç¸Ä¿ÍÁí¹ç¤òÏ¢ÇÆ¤·¤¿ÆâÂ¼¹ÒÊ¿¤µ¤ó¤â32ºÐ¤Ç·Þ¤¨¤¿21Ç¯¤ÎÅìµþ¸ÞÎØ¤ÏÅ´ËÀ¤ËÀìÇ°¤·¤¿Ãæ¤Ç¡¢ÅÄÃæ¤Ï·òºß¤Ö¤ê¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Éé½ý¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤¿»þ´ü¤â¤¢¤Ã¤ÆÅìµþ¸ÞÎØ¤Ç¤ÏÂåÉ½Íî¤Á¡£¤½¤ì¤Ç¤â¥Ñ¥ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ËÂÇ¤Á¹þ¤ßÆüËÜ¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î¼ÂÎÏ¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¸«¤»¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¤â²ÃÎð¤ËÈ¼¤¦ÂÎ¤ÎÊÑ²½¤òÄË´¶¤¹¤ëÆü¡¹¤À¡£¤¿¤À¡ÖÂÎ¤Î»È¤¤Êý¤äÀ°¤¨Êý¤ÏÇ¯¡¹Íý²ò¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡£ÀÑ¤ß½Å¤Í¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È·Ð¸³¤ËÎ¢ÂÇ¤Á¤µ¤ì¤¿³Î¤«¤Ê¼«¿®¤ò¸«¤»¤ë¡£
¡¡²¿ÅÙ¤â·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¿Áª¹Í²ñ¤Î½Å°µ¤Ë¿¿¤Ã¸þ¤«¤éÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¡£¡Ö¸ÞÎØ¤Ë¹Ô¤¯³ÎÎ¨¤ò¾å¤²¤ëÀ¸³è¤ò¤·¤Æ¤¤Æ¡¢¾¯¤·¤º¤Ä³ÎÎ¨¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤½¤Î³ÎÎ¨¤¬100¤Ë¤Ê¤ë¤«¥¼¥í¤Ë¤Ê¤ë¤«¤È¤¤¤¦¶²ÉÝ¤â¤¢¤ë¡£¼«Ê¬¤Î±éµ»¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¡×¡£Ëá¤¤¤¿±ß½Ï¤Î±éµ»¤ÇºÆ¤ÓÂçÉñÂæ¤ËÄ©¤à¸¢Íø¤ò¾¡¤Á¼è¤ë·è°Õ¤À¡£
¡¡ÂÎÁà¤Î¥Ñ¥ê¸ÞÎØÂåÉ½Áª¹Í¤ÏÃË½÷¤È¤â¤Ë5¿Í¡£ÃË»Ò¤ÏºòÇ¯¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ç¸Ä¿ÍÁí¹ç2Ï¢ÇÆ¤Î¶¶ËÜ¤¬ÆâÄêºÑ¤ß¡£4·î¤ÎÁ´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤ÎÆÀÅÀ¤ò»ý¤ÁÅÀ¤ËÁè¤¤¡¢NHKÇÕ¤Ç¾å°Ì2¿Í¤òÁª½Ð¤¹¤ë¡£»Ä¤ê2¿Í¤Ï¥Á¡¼¥à¹×¸¥ÅÙ¤Ç·èÄê¡£¹×¸¥ÅÙÏÈ¤Ï¼ïÌÜÊÌ¤Ç¶¯¤¤¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¤¬ÍÍø¤Ç¡¢¸Ä¿ÍÁí¹ç¤ÇÁª½Ð¤µ¤ì¤¿Áª¼ê¤È¥Á¡¼¥à¤òÁÈ¤ó¤À¾ì¹ç¡¢ÃÄÂÎÁí¹ç¤ÎÆÀÅÀ¤¬ºÇ¤â¹â¤¯¤Ê¤ëÁª¼ê¤òÁª¤Ö¡£