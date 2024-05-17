¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ÃæÂ¼¹¸¤¬ÀèÀ©ÂÇ¡¡2»î¹çÏ¢Â³¥¹¥¿¥á¥ó¤Ç2»î¹çÏ¢Â³ÂÇÅÀ
¡¡¢¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡½À¾Éð¡Ê17Æü¡¢¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ÃæÂ¼¹¸¤¬2»î¹çÏ¢Â³ÂÇÅÀ¤È¤Ê¤ëº¸Á°Å¬»þ¤òÊü¤ÁÀèÀ©¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
¡¡2²ó1»à»°ÎÝ¡¢À¾ÉðÀèÈ¯¥Ü¡¼¤Î¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤ËÃæÂ¼¹¸¤ÏÈ¿±þ¡£ÂÇµå¤ÏÁ°¿Ê¼éÈ÷¤Î»°Í·´Ö¤òÈ´¤±¤¿¡£
¡¡2»î¹çÏ¢Â³¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤·¡¢¤È¤â¤ËÂÇÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤¹¤ë¤Ê¤ÉÂ¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¡Ö¥Ô¥ó¥¯¥Õ¥ë¥Ç¡¼¡×¤ÈÌÃÂÇ¤Ã¤Æ¥Ô¥ó¥¯¥ê¥Ü¥ó¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃåÍÑ¤·¤Æ»î¹ç¤ËÎ×¤ó¤Ç¤¤¤ë¥Á¡¼¥à¡£Æý¤¬¤óÁá´üÈ¯¸«¤Î·¼È¯³èÆ°¤ò¹Ô¤¦ÃÄÂÎ¤Ø¤Î´óÉÕ³èÆ°¤òÂ³¤±¤ëÃæÂ¼¹¸¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â²ÁÃÍ¤¢¤ë°ìÂÇ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£