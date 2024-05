5月17日 公開

映画「ゴジラ×コング 新たなる帝国」と劇場版「ウマ娘 プリティーダービー 新時代の扉」とのコラボ映像が5月17日に公開された。

4月26日より公開中の映画「ゴジラ×コング 新たなる帝国」と、5月24日に公開を控える劇場版「ウマ娘 プリティーダービー 新時代の扉」の2作品がコラボする特別映像が公開された。本映像は両作品の共通点である「超次元の大爆走」と「魂震わす大咆哮」をテーマにしており、迫力あふれる19秒の映像に仕上がっっている。

【【特別映像】『ゴジラ×コング 新たなる帝国』×劇場版『ウマ娘 プリティーダービー 新時代の扉』コラボムービー】

(C) 2024 Legendary and Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved.

(C)2024 劇場版「ウマ娘 プリティーダービー 新時代の扉」製作委員会