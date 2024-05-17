º£Ç¯¤Î¹Å¼°Ìîµå½÷»Ò¥Áー¥à¥Ê¥ó¥Ðー¥ï¥ó¤Ï¤É¤ÎÂç³Ø¡©¡ª°Â·Ý»Ô¤È¹âÃÎ»Ô¤ÇÂç³Ø¤Î¹Å¼°Ìîµå½÷»Ò¥Áー¥à¤ÎÁ´¹ñÂç²ñ³«ºÅÃæ¡ªÆþ¾ìÌµÎÁ¡Ú¹âÃÎ¡Û
Âç³Ø¤Î¹Å¼°Ìîµå½÷»Ò¥Áー¥à¤ÎÁ´¹ñÂç²ñ¤¬¹âÃÎ¸©°Â·Ý»Ô¤È¹âÃÎ»Ô¤Ç³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Á´ÆüËÜÂç³Ø½÷»Ò¹Å¼°ÌîµåÁª¼ê¸¢¤Ï°Â·Ý»Ô±Äµå¾ì¤òÃæ¿´¤ËËèÇ¯³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£Ç¯¤Ï½÷»ÒÌîµå¤ÎÉáµÚ¤ò¿Ê¤á¤ëÁ´¹ñ14ÈÖÌÜ¤Î¡Ö½÷»ÒÌîµå¥¿¥¦¥ó¡×¤È¤·¤ÆµîÇ¯¤Î½©¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤¿¹âÃÎ»Ô¤ÎÅìÉôµå¾ì¤â¿·¤¿¤Ê²ñ¾ì¤Ë²Ã¤¨¤Æ16Æü¤Ë³«Ëë¤·¡¢Ç®Àï¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
10²óÌÜ¤Îº£²ó¤Ï¡¢Á´¹ñ¤«¤éµîÇ¯¤è¤ê2¥Áー¥àÂ¿¤¤15¥Áー¥à¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ãæ³Ø¤«¤é¼Ò²ñ¿Í¤Î¥¯¥é¥Ö¥Áー¥à¤Þ¤ÇÁ´¹ñ¤Î½÷»Ò¤Î¹Å¼°Ìîµå¿Í¸ý¤ÏÇ¯¡¹Áý²Ã·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¡¢µîÇ¯¤Ï119¥Áー¥à¡¢2937¿Í¤Ë¤Þ¤ÇÃ£¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸µ½÷»ÒÌîµå¥ïー¥ë¥É¥«¥Ã¥×ÂåÉ½¤Ç¸½ºß¤Ï½÷»ÒÌîµå¤ÎÉáµÚ¤ò¿Ê¤á¤ëÁ´ÆüËÜ½÷»ÒÌîµåÏ¢ÌÁÍý»ö¤ÎÄöÊæ¡Ê¤¤¤«¤ê ¤ß¤Î¤ë¡Ë¤µ¤ó¤Ï¡¢¥¹¥¿¥ó¥É¤«¤é½÷»ÒÁª¼ê¤¿¤Á¤ËÇ®¤¤»ëÀþ¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Æþ¾ì¤ÏÌµÎÁ¤Ç¡¢18Æü¤È19Æü¤Î°Â·Ý»Ô±Äµå¾ì¤È°Â·Ý»Ô±ÄÊä½õ¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ç½à·è¾¡¡¢·è¾¡¤È½ç°Ì·èÄêÀï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£