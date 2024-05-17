Íè½µ¤ÎÊÆ¼çÍ×´ë¶È·è»»¡¡¾®Çä¤ê¤¬Â³¤¯¡¡¤½¤·¤Æ¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢
¡öÊÆ¼çÍ×´ë¶È·è»»
¡Ê¡Ë¤ÏÍ½ÁÛ1³ôÍø±×¡¡Ã±°Ì:¥É¥ë
20Æü¡Ê·î¡Ë
¥ºー¥à¡¦¥Ó¥Ç¥ª¡Ê1.19¡Ë
21Æü¡Ê²Ð¡Ë
¥í¥¦¥º¡Ê2.95¡Ë
¥áー¥·ー¥º¡Ê0.15¡Ë
22Æü¡Ê¿å¡Ë
¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢¡Ê5.54¡Ë
¥¿ー¥²¥Ã¥È¡¡¡Ê2.05¡Ë¡¡
23Æü¡ÊÌÚ¡Ë
¥é¥ë¥Õ¥íー¥ì¥ó¡Ê1.66¡Ë
¢¨Í½Äê¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹
¡Ê¡Ë¤ÏÍ½ÁÛ1³ôÍø±×¡¡Ã±°Ì:¥É¥ë
20Æü¡Ê·î¡Ë
¥ºー¥à¡¦¥Ó¥Ç¥ª¡Ê1.19¡Ë
21Æü¡Ê²Ð¡Ë
¥í¥¦¥º¡Ê2.95¡Ë
¥áー¥·ー¥º¡Ê0.15¡Ë
22Æü¡Ê¿å¡Ë
¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢¡Ê5.54¡Ë
¥¿ー¥²¥Ã¥È¡¡¡Ê2.05¡Ë¡¡
23Æü¡ÊÌÚ¡Ë
¥é¥ë¥Õ¥íー¥ì¥ó¡Ê1.66¡Ë
¢¨Í½Äê¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹