¥½¥ë¡¦¥®¥ç¥ó¥°¡¢¥É¡¦¥®¥ç¥ó¥¹¡¢¥¥à¡¦¥Ò¥¨¶¦±é¡ª¡¡´Ú¹ñÈ¯¤ÎSF±Ç²è¡ØTHE MOON¡ÙÍ½¹ðÊÔ¡õ¾ìÌÌ¼Ì¿¿ÅþÃå
¡¡¥½¥ë¡¦¥®¥ç¥ó¥°¡¢K¡¾POP¥°¥ë¡¼¥×¡¦EXO¤Î¥É¡¦¥®¥ç¥ó¥¹¡¢¥¥à¡¦¥Ò¥¨¤¬¶¦±é¡¢¡Ø¿À¤È¶¦¤Ë¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥¥à¡¦¥è¥ó¥Õ¥¡´ÆÆÄ¤Ë¤è¤ëSF±Ç²è¡ØTHE MOON¡Ù¤è¤ê¡¢Í½¹ðÊÔ¤È¾ìÌÌ¼Ì¿¿8ÅÀ¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¡Èð¨ÀÐ·²¤ÎÍî²¼¡É¤Ë¥É¡¦¥®¥ç¥ó¥¹¤âÇ÷¿¿¤ÎÉ½¾ð¤Ë¡ª¡¡±Ç²è¡ØTHE MOON¡ÙÍ½¹ð
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¡Ø¥Ú¥Ñ¡¼¥ß¥ó¥È¡¦¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¡Ù¤Û¤«´Ú¹ñ±Ç²è³¦¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥Ù¥Æ¥é¥óÇÐÍ¥¥½¥ë¡¦¥®¥ç¥ó¥°¡¢¿Íµ¤TV¥·¥ê¡¼¥º¡ØÉ×ÉØ¤ÎÀ¤³¦¡Ù¤Ç¤ÎÇ®±é¤¬µ²±¤Ë¿·¤·¤¤¥¥à¡¦¥Ò¥¨¤é¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢¥É¡¦¥®¥ç¥ó¥¹¤¬¡¢¡Ø¿À¤È¶¦¤Ë¡Ù¤ËÂ³¤¥¥à¡¦¥è¥ó¥Õ¥¡´ÆÆÄºî¤ÇÊ¼Ìò¸å½é¤Î±Ç²è½Ð±é¤ò²Ì¤¿¤¹ºîÉÊ¡£
¡¡·îÌÌ¤ÎÍ¿ÍÃµºº¤ò³ð¤¨¤ë¤Ù¤¯¡¢3¿Í¤Î¥¯¥ë¡¼¤ò¾è¤»¤¿´Ú¹ñ¤ÎÍ¿Í¥í¥±¥Ã¥È¡¦¥¦¥ê¹æ¤Ï±§Ãè¤ØÎ¹Î©¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤··î¼þ²óµ°Æ»¤Ø¤Î¿ÊÆþ¤òÌÜÁ°¤Ë¤·¤Ê¤¬¤éÂÀÍÛÉ÷¤Î±Æ¶Á¤ÇÄÌ¿®¥È¥é¥Ö¥ë¤¬È¯À¸¤·¡¢½¤ÍýÃæ¤Î»ö¸Î¤Ë¤è¤ê¥¯¥ë¡¼¤ÎÌ¿¤¬¼º¤ï¤ì¤ë¡£Í£°ì»Ä¤µ¤ì¤¿¿·¿Í±§ÃèÈô¹Ô»Î¥½¥Ì¡Ê¥É¡¦¥®¥ç¥ó¥¹¡Ë¤òÀ¸´Ô¤µ¤»¤ë¤¿¤á¡¢5Ç¯Á°¤ÎÍ¿Í¥í¥±¥Ã¥ÈÇúÈ¯»ö¸Î¤ÎÀÕÇ¤¤ò¼è¤êÁÈ¿¥¤òµî¤Ã¤¿Åö»þ¤ÎÀÕÇ¤¼Ô¥¸¥§¥°¥¯¡Ê¥½¥ë¡¦¥®¥ç¥ó¥°¡Ë¤¬±§Ãè¥»¥ó¥¿¡¼¤Ø¸Æ¤ÓÌá¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡°ìÊý¡¢Ãç´Ö¤Î°ä»Ö¤ò·Ñ¤°·èÃÇ¤ò¤·¤¿¥½¥Ì¤Ï¡¢½ÅÂç¤Ê´íµ¡¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Ê¤¬¤é¤â·îÌÌ¤Ø¤ÎÃåÎ¦¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤ë¡£¶Ï¤«¤Êµß½Ð¤Î²ÄÇ½À¤Ë·ü¤±¤ÆÃÏ¾å¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬ËÛÁö¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢²Ì¤¿¤·¤ÆÈà¤ÏºÆ¤ÓÃÏµå¤ÎÂçÃÏ¤òÆ§¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£
¡¡Í½¹ðÊÔ¤ÎËÁÆ¬¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¿ÍÎà½é¤Î·îÌÌÃåÎ¦¤«¤é55Ç¯¡£»ä¤¿¤Á¤ÏºÆ¤Ó¡¢±§Ãè¤Ø¤Î°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤¹¡×¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤È¤È¤â¤Ë¡¢´Ú¹ñ¤¬³«È¯¤·¤¿±§ÃèÁ¥¤¬¡¢·î¤ËÅþÃå¤¹¤ëÍÍ»Ò¤¬¡£Îò»ËÅª²÷µó¤È¤â¤¤¤¦¤Ù¤½Ö´Ö¤À¤¬¡¢¼Â¤Ï¥½¥Ì¤¬¤¿¤Ã¤¿1¿Í¤Ç±§ÃèÁ¥¤òÁà½Ä¤·¤Æ¡¢·î¤ËÃåÎ¦¤·¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡·î¼þ²óµ°Æ»¤Ø¤Î¿ÊÆþ¤òÌÜÁ°¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÉÔÎ¸¤Î»ö¸Î¤Ë¤è¤Ã¤ÆÃç´Ö¤Î¥¯¥ë¡¼2¿Í¤ÎÌ¿¤¬¤Ê¤¯¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢Í£°ìÀ¸Â¸¤·¤¿¥½¥Ì¤Ï¡¢Ãç´Ö¤Î°Õ»×¤ò·Ñ¤®·îÌÌÃµºº¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¿Ê¤á¤ë»ö¤ò·è°Õ¡£·î¤ÎÎ¢Â¦¤ÇÃµºº¤¹¤ëÈà¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤Ê¤ó¤È¡Èð¨ÀÐ·²¤ÎÍî²¼¡É¤È¤¤¤¦±§ÃèºÒ³²¤ËÄ¾ÌÌ¤¹¤ëÉÔ±¿¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿Ä¶Àä´í¸±¤Ê¾ìÌÌ¤ËÁø¶ø¤¹¤ë¡£¶õµ¤¤â¤Ê¤¯¡¢½õ¤±¤â¤Ê¤¤¡¢ÃÏµå¤È¤ÎÄÌ¿®¤âÅÓÀä¤¨¡¢´°Á´¤Ë¸ÉÎ©¤·¤¿Èà¤Ï¡¢¤¿¤Ã¤¿1¿Í¤ÇÃÏµå¤Ëµ¢´Ô¤Ç¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£±§Ãè¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥·¡¼¥ó¤Î¿ô¡¹¤ò³À´Ö¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡¢ÁÔÂç¤Ê±ÇÁü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤Ï¡¢±§ÃèÉþ¤òÃå¤¿¥½¥Ì¤¬·îÌÌÃµºº¤Ç¸É·³Ê³Æ®¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ä¡¢¤ï¤º¤«¤Êµß½Ð¤Î²ÄÇ½À¤Ë·ü¤±¤Æ¡¢´Ú¹ñ±§Ãè¥»¥ó¥¿¡¼¤ÇËÛÁö¤¹¤ë¥¸¥§¥°¥¯¡Ê¥½¥ë¡¦¥®¥ç¥ó¥°¡Ë¡¢NASAÅý³ç¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤Î¥à¥Ë¥ç¥ó¡Ê¥¥à¡¦¥Ò¥¨¡Ë¤Î»Ñ¤Ê¤É¤òÂª¤¨¤¿¤â¤Î¡£¤½¤Î¤Û¤«·î¤ÎÎ¢Â¦¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿ð¨ÀÐ¾×ÆÍ¤È¤¤¤¦¾×·â¤Ê½Ö´Ö¡¢±§Ãè¶õ´Ö¤Ç±§ÃèÁ¥¤¬ÂçÇË¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥·¥ç¥Ã¥¥ó¥°¤Ê¾ìÌÌ¤â¼ý¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿º£²ó¡¢ÆÃÅµÉÕ¤¥à¥Ó¥Á¥±¥«¡¼¥É¤¬31Æü24»þ¤è¤êÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£¥á¥¤¥¸¥ã¡¼¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡¢¥à¡¼¥Ó¡¼¥¦¥©¡¼¥«¡¼¥¹¥È¥¢¸ÂÄêÈÎÇä¤È¤Ê¤ê¡¢¿·¿Í±§ÃèÈô¹Ô»Î¥½¥Ì¡Ê¥É¡¦¥®¥ç¥ó¥¹¡Ë¤òÌÏ¤·¤¿¡¢ÆÃÀ½¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¡ÊÆüËÜ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÆÃÊÌ¥¢¥¤¥Æ¥à¡Ë¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¯¤ë¡£
¡¡±Ç²è¡ØTHE MOON¡Ù¤Ï¡¢7·î5Æü¤è¤êÁ´¹ñ¸ø³«¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¡Èð¨ÀÐ·²¤ÎÍî²¼¡É¤Ë¥É¡¦¥®¥ç¥ó¥¹¤âÇ÷¿¿¤ÎÉ½¾ð¤Ë¡ª¡¡±Ç²è¡ØTHE MOON¡ÙÍ½¹ð
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¡Ø¥Ú¥Ñ¡¼¥ß¥ó¥È¡¦¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¡Ù¤Û¤«´Ú¹ñ±Ç²è³¦¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥Ù¥Æ¥é¥óÇÐÍ¥¥½¥ë¡¦¥®¥ç¥ó¥°¡¢¿Íµ¤TV¥·¥ê¡¼¥º¡ØÉ×ÉØ¤ÎÀ¤³¦¡Ù¤Ç¤ÎÇ®±é¤¬µ²±¤Ë¿·¤·¤¤¥¥à¡¦¥Ò¥¨¤é¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢¥É¡¦¥®¥ç¥ó¥¹¤¬¡¢¡Ø¿À¤È¶¦¤Ë¡Ù¤ËÂ³¤¥¥à¡¦¥è¥ó¥Õ¥¡´ÆÆÄºî¤ÇÊ¼Ìò¸å½é¤Î±Ç²è½Ð±é¤ò²Ì¤¿¤¹ºîÉÊ¡£
¡¡°ìÊý¡¢Ãç´Ö¤Î°ä»Ö¤ò·Ñ¤°·èÃÇ¤ò¤·¤¿¥½¥Ì¤Ï¡¢½ÅÂç¤Ê´íµ¡¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Ê¤¬¤é¤â·îÌÌ¤Ø¤ÎÃåÎ¦¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤ë¡£¶Ï¤«¤Êµß½Ð¤Î²ÄÇ½À¤Ë·ü¤±¤ÆÃÏ¾å¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬ËÛÁö¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢²Ì¤¿¤·¤ÆÈà¤ÏºÆ¤ÓÃÏµå¤ÎÂçÃÏ¤òÆ§¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£
¡¡Í½¹ðÊÔ¤ÎËÁÆ¬¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¿ÍÎà½é¤Î·îÌÌÃåÎ¦¤«¤é55Ç¯¡£»ä¤¿¤Á¤ÏºÆ¤Ó¡¢±§Ãè¤Ø¤Î°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤¹¡×¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤È¤È¤â¤Ë¡¢´Ú¹ñ¤¬³«È¯¤·¤¿±§ÃèÁ¥¤¬¡¢·î¤ËÅþÃå¤¹¤ëÍÍ»Ò¤¬¡£Îò»ËÅª²÷µó¤È¤â¤¤¤¦¤Ù¤½Ö´Ö¤À¤¬¡¢¼Â¤Ï¥½¥Ì¤¬¤¿¤Ã¤¿1¿Í¤Ç±§ÃèÁ¥¤òÁà½Ä¤·¤Æ¡¢·î¤ËÃåÎ¦¤·¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡·î¼þ²óµ°Æ»¤Ø¤Î¿ÊÆþ¤òÌÜÁ°¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÉÔÎ¸¤Î»ö¸Î¤Ë¤è¤Ã¤ÆÃç´Ö¤Î¥¯¥ë¡¼2¿Í¤ÎÌ¿¤¬¤Ê¤¯¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢Í£°ìÀ¸Â¸¤·¤¿¥½¥Ì¤Ï¡¢Ãç´Ö¤Î°Õ»×¤ò·Ñ¤®·îÌÌÃµºº¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¿Ê¤á¤ë»ö¤ò·è°Õ¡£·î¤ÎÎ¢Â¦¤ÇÃµºº¤¹¤ëÈà¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤Ê¤ó¤È¡Èð¨ÀÐ·²¤ÎÍî²¼¡É¤È¤¤¤¦±§ÃèºÒ³²¤ËÄ¾ÌÌ¤¹¤ëÉÔ±¿¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿Ä¶Àä´í¸±¤Ê¾ìÌÌ¤ËÁø¶ø¤¹¤ë¡£¶õµ¤¤â¤Ê¤¯¡¢½õ¤±¤â¤Ê¤¤¡¢ÃÏµå¤È¤ÎÄÌ¿®¤âÅÓÀä¤¨¡¢´°Á´¤Ë¸ÉÎ©¤·¤¿Èà¤Ï¡¢¤¿¤Ã¤¿1¿Í¤ÇÃÏµå¤Ëµ¢´Ô¤Ç¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£±§Ãè¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥·¡¼¥ó¤Î¿ô¡¹¤ò³À´Ö¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡¢ÁÔÂç¤Ê±ÇÁü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤Ï¡¢±§ÃèÉþ¤òÃå¤¿¥½¥Ì¤¬·îÌÌÃµºº¤Ç¸É·³Ê³Æ®¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ä¡¢¤ï¤º¤«¤Êµß½Ð¤Î²ÄÇ½À¤Ë·ü¤±¤Æ¡¢´Ú¹ñ±§Ãè¥»¥ó¥¿¡¼¤ÇËÛÁö¤¹¤ë¥¸¥§¥°¥¯¡Ê¥½¥ë¡¦¥®¥ç¥ó¥°¡Ë¡¢NASAÅý³ç¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤Î¥à¥Ë¥ç¥ó¡Ê¥¥à¡¦¥Ò¥¨¡Ë¤Î»Ñ¤Ê¤É¤òÂª¤¨¤¿¤â¤Î¡£¤½¤Î¤Û¤«·î¤ÎÎ¢Â¦¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿ð¨ÀÐ¾×ÆÍ¤È¤¤¤¦¾×·â¤Ê½Ö´Ö¡¢±§Ãè¶õ´Ö¤Ç±§ÃèÁ¥¤¬ÂçÇË¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥·¥ç¥Ã¥¥ó¥°¤Ê¾ìÌÌ¤â¼ý¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿º£²ó¡¢ÆÃÅµÉÕ¤¥à¥Ó¥Á¥±¥«¡¼¥É¤¬31Æü24»þ¤è¤êÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£¥á¥¤¥¸¥ã¡¼¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡¢¥à¡¼¥Ó¡¼¥¦¥©¡¼¥«¡¼¥¹¥È¥¢¸ÂÄêÈÎÇä¤È¤Ê¤ê¡¢¿·¿Í±§ÃèÈô¹Ô»Î¥½¥Ì¡Ê¥É¡¦¥®¥ç¥ó¥¹¡Ë¤òÌÏ¤·¤¿¡¢ÆÃÀ½¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¡ÊÆüËÜ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÆÃÊÌ¥¢¥¤¥Æ¥à¡Ë¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¯¤ë¡£
¡¡±Ç²è¡ØTHE MOON¡Ù¤Ï¡¢7·î5Æü¤è¤êÁ´¹ñ¸ø³«¡£