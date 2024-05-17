¡Ö½©ÅÄ»°·Ü¡×¤ÎÍÄÄ»¡¡°¦¤¯¤ë¤·¤¤»Ñ¤¬¤ªÈäÏªÌÜ¡¡Âç´Û»Ô
¡Ö½©ÅÄ»°·Ü¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢¹ñ¤ä¸©¤ÎÅ·Á³µÇ°Êª¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÈæÆâ·Ü¤ÈÀ¼ÎÉ·Ü¡¢
¤½¤ì¤Ë¶âÈ¬·Ü¡£¤½¤Î¤Ò¤Ê¤¿¤Á¤¬¤¤¤ÞÂ³¡¹¤ÈÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À¸¤Þ¤ì¤Æ¤«¤é¤Þ¤À4Æü¤Û¤É¤Î°¦¤¯¤ë¤·¤¤»Ñ¤¬ÊóÆ»µ¡´Ø¤Ë¤ªÈäÏªÌÜ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¹ñ¤ÎÅ·Á³µÇ°Êª¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÈæÆâ·Ü¤Ë¡£
¸µµ¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ÎÀ¼ÎÉ·Ü¡£
¤½¤ì¤Ë¡¢¸©¤ÎÅ·Á³µÇ°Êª¤Î¶âÈ¬·Ü¡£
¤ªÈäÏªÌÜ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤âÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¡Ö½©ÅÄ»°·Ü¡×¤Î¤Ò¤Ê¤¿¤Á¤Ç¤¹¡£
Âç´Û»Ô¤Ï¡¢¼ï¤ÎÊÝÂ¸¤È·Ñ¾µ¤òÌÜÅª¤Ë¡¢
»ô¤¤¼ç¤«¤é¡Ö½©ÅÄ»°·Ü¡×¤ÎÍñ¤òÍÂ¤«¤ê¤Õ²½¤µ¤»¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ò2010Ç¯¤«¤é¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¤Ò¤Ê¤Ï¡¢30ÅÙ¤ËÊÝ¤¿¤ì¤¿¡Ö°é¿÷µ¡¡×¤Ç¤ª¤è¤½1¤«·î´ÖÂçÀÚ¤Ë°é¤Æ¤é¤ì¡¢
»ô¤¤¼ç¤Î¤â¤È¤Øµ¢¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
Âç´Û¶¿ÅÚÇîÊª´Û ³Ø·Ý°÷ Ä»³ã¹¬ÃË¤µ¤ó
¡ÖÅ·Á³µÇ°Êª¤ÎÀ¼ÎÉ·Ü¡¢ÈæÆâ·Ü¡¢¶âÈ¬·Ü¤Î¾µ·Ñ¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ì¤Ð¹¬¤¤¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ò¤è¤³¤Ç¤¹¤Í¡¢¤¹¤´¤¯¤«¤ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Î¤Ç¤ß¤Ê¤µ¤ó¸«¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¤Ò¤Ê¤¿¤Á¤¬¤¤¤ëÂç´Û»Ô¤Î½©ÅÄ»°·ÜµÇ°´Û¤Ï¡¢°ìÈÌ¤Ë¤â¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢
¤½¤Î°¦¤¯¤ë¤·¤¤»Ñ¤Ï7·î¤Î¤Ï¤¸¤á¤´¤í¤Þ¤Ç¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£