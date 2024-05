²ÃÆ£À¶»ËÏº¡¢ÉñÂæ¡ØÌ¤Íè¾¯Ç¯¥³¥Ê¥ó¡Ù¼ç±é¤Ë¡Ö¼«Ê¬¤Ç¤¤¤¤¤Î¤«¡©¡× µÜºê½Ù´ÆÆÄ¤Î¡È¸¶ÅÀ¡É¤Ë¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤â¡Ö¤ä¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡ª¡×

8歳のときに「こども店長」として広く知られ、国民的人気子役となった加藤清史郎さん。

2016年、中学卒業後、イギリスの高校に進学。現地の演劇学校にも通い、英語に悪戦苦闘しながら芝居の勉強にも励み、2020年に帰国。大学進学と同時に本格的に俳優活動を再始動し、映像作品からミュージカル、CMなど幅広い分野で活躍。

ブロードウェイ・ミュージカル『ニュージーズ』、日曜劇場『ドラゴン桜』(TBS系)、『競争の番人』(フジテレビ系)、『弁護士ソドム』(テレビ東京系)、『最高の教師 1年後、私は生徒に■された』(日本テレビ系)、映画『ゆとりですがなにか インターナショナル』(水田伸生監督)など話題作に次々と出演。2024年5月28日(火)から主演舞台『未来少年コナン』が東京芸術劇場プレイハウスで上演される。

2023年、加藤さんは、『最高の教師 1年後、私は生徒に■された』に出演。このドラマは、卒業式の日に生徒と思しき人物に突き落とされた教師・九条里奈(松岡茉優)が、気がつくと始業式の日の教室に戻っており、1年後の死を避けるために命がけで生徒に向き合う姿を描いたもの。

加藤さんは、九条が担任を受け持つ3年D組の中で絶対的な立場であり、独裁者のように振る舞うカリスマ性あふれるエリート問題児・相楽琉偉役を繊細かつ大胆に体現。唯一無二の秀逸な演技力が話題に。

「台本をいただいてびっくりしました。オーディションではバリバリの恋愛ものを読んでいたんです。『明日卒業式だね。もし空いていたらでいいんだけど、卒業式が終わった後、屋上に来てくれないかな』みたいな(笑)。

ずっと好きだった子に告白するための電話の一人芝居を何パターンか、オーディションでやらせていただいたんです。僕は絶対ダメだと思っていたんですけど『決まりました』って言われて。

しばらく詳細を聞かされてなくて、生徒会長とかそっち系か、ちょっといじめられるとか、勉強ができるガリ勉みたいな役かなと思っていたのですが、台本が届いたら相楽役で『えーっ!?』って(笑)。びっくりですよね。

3年D組の座席表が配られたんですよ。ドラマのホームページにも載っていたんですけど、『カリスマ性あふれるエリート問題児』みたいなことが書いてあって。『やれるか?いや、すごく楽しみ。うん、やれる!やろう』って思いました(笑)」

――小さい頃から拝見していたので、大人になったなあって思いました。ワルの色気もあって。

「ホントですか?ありがとうございます。うれしいです(笑)。これまで演じたことがない役柄だったので、自分の中でも印象に残っています。ものすごく考えながらやりました。自分が何をどういう風に発言したらどう見られるとかということをすごく考えながら発言している子だったからこそ、珍しくすごく考えたんです。

このセリフをどう読むことがその教室に対しての恐怖なのか。恐怖じゃなくても、違和感というか、言いづらさを生み出すセリフというか、言葉の紡ぎ方。だから、すごく人間的にも勉強になりました。

いろんな人を見て、これまで見てきた人たちのなかで、『あの人ってなんで偉そうに見えるんだろう?』とか。たとえば、椅子に座っているときの足の位置がちょっと前なんだなとか。

そんなに分析したわけじゃないんですよ。僕も解剖学から学んでとかそういうことをしたわけじゃなくて、基本はオリジナルストーリーだったし、その段階では、今後の展開は本当にわからなかったので。

だからこそ、台本から汲み取れるものでやっていって、方向性だけすり合わせながら、監督とプロデューサーさんとお話して…というなかで、ものすごく考えてやれたのでおもしろかったです。『自分じゃない』と思いながら…当たり前なんですけどね(笑)。

普通は、自分じゃない人を(役で)生きていても、自分に似ている部分とか、共通点があるなって思ったりするんですけど、相楽に関しては『これ自分じゃないよね』って思っていました。いろいろ考えて悩みましたけどおもしろかったですね」

