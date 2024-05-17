ABS½©ÅÄÊüÁ÷

¼Ì¿¿³ÈÂç

³«ÊüÅª¤Ê´Ä¶­¤Ç°û¿©¤¬¤Ç¤­¤ë²Æ¸ÂÄê¤Î¡Ö¥Ó¥¢¥Æ¥é¥¹¡×¤¬¡¢
½©ÅÄ»Ô¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Çº£Ç¯¤â»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

¥Ðー¥Ù¥­¥åー¤Î¿©¤ÙÊüÂê¤Ê¤É¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤­¡¢»Å»öµ¢¤ê¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ê¤É¤¬¼¡¡¹¤ÈË¬¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

JR½©ÅÄ±ØÁ°¤Ë¤¢¤ëANA¥¯¥é¥¦¥ó¥×¥é¥¶¥Û¥Æ¥ë¤Ë¤³¤È¤·¤â¥Ó¥¢¥Æ¥é¥¹¤¬¥ªー¥×¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Û¥Æ¥ë¤Î6³¬¤Ë¤¢¤ê¡¢ºÇÂç¤Ç120ÀÊ¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤¿³«ÊüÅª¤Ê¶õ´Ö¤Ç¤¹¡£

¡Ø¥Ðー¥Ù¥­¥åー¤È¥Ç¥¶ー¥È¤Î¿©¤ÙÊüÂê¡Ù¡¢¥»¥Ã¥ÈÎÁÍý¡¢¤½¤ì¤ËÀ¸¥Óー¥ë¤ä¥¹¥Ñー¥¯¥ê¥ó¥°¥ï¥¤¥ó¡¢
¥«¥¯¥Æ¥ë¤Î¡¢2»þ´Ö°û¤ßÊüÂê¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£

Âç¿Í1¿Í5800±ß¤Ç¡¢Á°Çä¤ê·ô¤À¤È800±ß³ä¤ê°ú¤­¤Ç¤¹¡£

17Æü¤Î±Ä¶È½éÆü¤Ï¡¢»Å»öµ¢¤ê¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ê¤É¤¬¼¡¡¹¤ÈË¬¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

ANA¥¯¥é¥¦¥ó¥×¥é¥¶¥Û¥Æ¥ë¤Î¥Ó¥¢¥Æ¥é¥¹¤Ï9·î29Æü¤Þ¤Ç±Ä¶È¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£