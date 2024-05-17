°Å·¸õ¤âËþ³«¡ªSNS¤ÇÃíÌÜ¤Î¥Õ¥¸¤ÎÌ¾½ê¡¡º£µ¨¤Î±Ä¶È¥¹¥¿ー¥È
Âç´Û»Ô¤Î¥Õ¥¸¤ÎÌ¾½ê¡¢¡Ö½½¥ÎÀ¥Æ£¤Î¶¿¡×¤¬17Æü¡¢º£¥·ー¥º¥ó¤Î±Ä¶È¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤¤¤Ë¤¯¤Î¶õÌÏÍÍ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ÁáÂ®¸©¤ÎÆâ³°¤«¤éÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬Ë¬¤ì¡¢¿§Á¯¤ä¤«¤Ëºé¤¤Û¤³¤ë¥Õ¥¸¤Î²Ö¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÅÄ±àÉ÷·Ê¤¬¹¤¬¤ëÂç´Û»Ô»³ÅÄÃÏ¶è¤Ë¤¢¤ë¥Õ¥¸±à¡¢¡Ö½½¥ÎÀ¥Æ£¤Î¶¿¡×¡£
20¥¢ー¥ë¤Û¤É¤ÎÅÚÃÏ¤ËÌó80ËÜ¤Î¥Õ¥¸¤¬¿¢¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£Ç¯¤â»ç¤ËÇò¡¢¤½¤·¤Æ¥Ô¥ó¥¯¤È¿§Á¯¤ä¤«¤Ê²Ö¤¬ºé¤¤½¤í¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö½½¥ÎÀ¥Æ£¤Î¶¿¡×¤Ï¡¢¸µ¡¹¤³¤Î¾ì½ê¤Ç¥Û¥Ã¥×¤òºÏÇÝ¤·¤Æ¤¤¤¿ÇÀ²È¤¬¥Õ¥¸¤ÎÉÄÌÚ¤ò¿¢¤¨¤Æ°é¤Æ¤¿¤È¤³¤í¡¢¼þ°Ï¤Î´Ä¶¤È²Ö¤ÎÈþ¤·¤µ¤¬SNS¤Ê¤É¤ÇÏÃÂê¤ò¸Æ¤Ó¡¢º£¤Ç¤Ï¸©¤ÎÆâ³°¤«¤é¿Í¤¬½¸¤Þ¤ëÌ¾½ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
17Æü¤ÎÂç´Û»Ô¤Ï¡¢¸áÁ°¤òÃæ¿´¤Ë±«É÷¤¬¶¯¤Þ¤ê¤¢¤¤¤Ë¤¯¤Î¶õÌÏÍÍ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Ë¬¤ì¤¿¿Í¤¿¤Á¤¬¸«º¢¤Î²Ö¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö½½¥ÎÀ¥Æ£¤Î¶¿¡×¤ÎÃó¼Ö¾ì¤Ï»öÁ°Í½Ìó¤¬É¬Í×¤Ç¡¢Æþ±àÎÁ¤Ï1000±ß¤Ç¤¹¡£
26Æü¤Þ¤Ç³«±à¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£