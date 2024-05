TREASURE¡¢¿·¶Ê¡ÖKING KONG¡×¥³¥ó¥»¥×¥È¥¹¥Ý¥¤¥é¡¼¤ò¸ø³«¡Ä¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Î¤¢¤ë²Î»ì¤ËÃíÌÜ

TREASUREが、グレードアップした強烈なカリスマ性とサウンドで武装し、新たな魅力を予告した。YG ENTERTAINMENTは本日(17日)、「KING KONG」のコンセプトスポイラー(ネタバレ)を公開した。28日午後6時に公開されるTREASUREの新曲の一部と、コンセプトのヒントがベールを脱いだ。圧倒的な規模のセットとオブジェを活用した感覚的な演出は圧巻だ。緊張感溢れるサウンドと共に、燃え上がる炎や立ち込める煙、壊れた自動車など、破壊された街の様子を映し出す。さらに、未知の生命体が収められたレントゲン写真が妙な緊張感を醸し出す。

特に、映像の最後には「KING KONG」の音楽と歌詞の一部が公開され、リスナーをひきつけた。「Put'em up Put'em up Put'em up Like KING KONG」という歌詞と共に登場したメンバーたちのビジュアルは、短い時間であるにもかかわらず強烈なインパクトを残した。ファンの想像力を刺激するウェルメイドコンテンツが順次公開され、カムバックの雰囲気が盛り上がっている。これに先立ちYGは「特有のエネルギーと強烈なカリスマ性を最大限に引き上げた」と伝えた。TREASUREが「KING KONG」というキーワードでどのような音楽世界を繰り広げるのか、期待が集まっている。TREASUREは現在、5都市9公演に及ぶ2度目のアジアツアー「2024 TREASURE RELAY TOUR [REBOOT]」を展開している。最近、マニラでの公演を成功裏に終了した彼らは、5月18日に香港、5月23〜26日にバンコク、6月22日にクアラルンプール、6月29、30日にジャカルタで現地のファンと触れ合う。7月からは日本ファンミーティングツアーを開催する。