¹áºä¡¢°ª¤¬Ï¢Â³»¦¿Í¤Î¡È¤¤Ã¤«¤±¡É¤È¤Ê¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤ò¹ð¤²¡Ä¡ØÌóÂ«¡Ù¼¡½µ¹áºä¤Î²áµî¤¬!?
ÃæÂ¼¥¢¥ó¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡¦ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥É¥é¥Þ¡ØÌóÂ«¡Á16Ç¯ÌÜ¤Î¿¿¼Â¡Á¡Ù(Ëè½µÌÚÍË23:59¡Á)Âè6ÏÃ¤¬16Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¼¡½µ¤ÎÅ¸³«¤Ë´üÂÔ¤ÎÀ¼¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
(°Ê²¼¡¢6ÏÃ¤Î¥Í¥¿¥Ð¥ì¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹)
²£»³Íµ¡áÆÉÇä¥Æ¥ì¥ÓÄó¶¡
¡û¢£¡ØÌóÂ«¡Á16Ç¯ÌÜ¤Î¿¿¼Â¡Á¡ÙÂè5ÏÃ
º£ºî¤Ï¡¢Ï¢Â³»¦¿ÍÈÈ¤È¤Ê¤Ã¤¿Éã¤ÎÌµ¼Â¤ò¿®¤¸¤Æ·º»ö¤È¤Ê¤Ã¤¿¼ç¿Í¸ø¤¬¡¢16Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¸Î¶¿¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¿ÅÓÃ¼¡¢¤¢¤ë¼ºí©»ö·ï¤¬µ¯¤¤ë¤È¤³¤í¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¿´Íý¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¥É¥é¥Þ¡£TVerºÆÀ¸¿ôÎß·×¤Ï600Ëü²óÄ¶¤¨¡¢Àè½µ9ÆüÊüÁ÷¤ÎÂè5ÏÃ¡Öµ²±¡×¤Ï¡¢TVerÁí¹ç¥é¥ó¥¥ó¥°3°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¡£
¡û¢£Âè6ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢Åí(¿¥ÅÄÍüº»)¤¬ÍÆµ¿¼Ô¤Ë
ºòÌëÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Âè6ÏÃ¡ÖºÆ³«¡×¤«¤éÂè2Éô¤¬³«Ëë¡£16Ç¯Á°¤ÎÏ¢Â³»¦¿Í»ö·ï¤ÈÆ±¤¸¸½¾ì¤Ç¡¢¿·¤¿¤Ê½÷À¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤Î°äÂÎ¤Î¸ý¤Ë¤â¥Ó¡¼¶Ì¤¬¡£Í¶²ý»ö·ï¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿°ì¾ò(²¬Éô¤¿¤«¤·)¤Î¸åÇ¤¤È¤·¤Æ¡¢Ìð¿á¹ÀÂÀÏº(±Ê²¬Í¤)¤¬¿·²ÝÄ¹¤È¤·¤ÆÉëÇ¤¤·¡¢Ë¾Ìî½ð¤ËÏ¢Â³»¦¿Í»ö·ï¡¦ÁÜººËÜÉô¤¬Î©¤Á¾å¤¬¤ë¡£°ª(ÃæÂ¼¥¢¥ó)¤È¹áºä(²£»³Íµ)¤Ï»ö·ï¸½¾ì¤òË¬¤ì¡¢¡ÖÌë¡¢¤³¤Î¾ì½ê¤ËÍè¤ë¤Î¤ÏÈÈ¿Í¤ËÍ¶Æ³¤µ¤ì¼«¤é¤ÎÂ¤ÇÍè¤¿¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¿äÍý¡£¤¹¤ë¤È¡¢Èï³²¼Ô¡¦ÏÂÅÄÎÜÍþ¤ÎºÇ¸å¤ËÄÌÏÃ¤·¤¿Áê¼ê¤¬¡¢°ª¤ÎÆ±µéÀ¸¡¦Åí(¿¥ÅÄÍüº»)¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤¹¤ë¡£»ö¾ðÄ°¼è¤Ç¡¢ÎÜÍþ¤Ï¤¿¤À¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ç¤è¤¯ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤ÈÅú¤¨¤ëÅí¡£¤·¤«¤·ÁÜºº¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤ÈÅí¤ÎÍÎ¿©Å¹¤ÇÊ¹¤¹þ¤ß¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿ÌÚºê(ÄÚÁÒÍ³¹¬)¤«¤é¡ÖÅí¤ÈÈï³²¼Ô¤ÎÏÂÅÄ¤Ï¿Æ¸ò¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¹ð¤²¤é¤ì¡¢Åí¤¬±³¤ò¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤¹¤ë¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢Æ¿Ì¾¤ÎÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¡¢°ª¤¬16Ç¯Á°¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¡¢Â®¿å²È¤ÎÄí¤«¤é3ÂÎ¤ÎÇò¹ü°äÂÎ¤È¥Ó¡¼¶Ì¤¬¸«¤Ä¤«¤ë¡£°ª¤ÏÅí¤ÈºÆ²ñ¤·¤¿¤È¤¤ÎÅí¤ÎÈ¯¸À¤ò»×¤¤½Ð¤·¡¢°ª¤ÎÃæ¤ÇÅí¤Ø¤Îµ¿Ç°¤¬¤µ¤é¤ËËÄ¤é¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£°ª¤ÏÅí¤«¤é¼«Çò¤ò¤È¤ë¤¿¤á¤ËÍÎ¿©Å¹¤Ø¸þ¤«¤¦¤â¡¢¹áºä¤¬ÎäÀÅ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤È»ß¤á¤é¤ì¤ë¡£¤·¤«¤·¡Ö·º»ö¤Ï¿Í¤òµ¿¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤«¿¿¼Â¤Ë¤Ï¤¿¤É¤êÃå¤±¤Ê¤¤¡×¤È°ª¤Î·è°Õ¤Ï¸Ç¤¯¡¢°ì¿Í¤ÇÅ¹¤ÎÃæ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£°ª¤¬Åí¤ÎÉô²°¤òÄ´¤Ù¤ë¤È¡¢Â³¤¤¬½ñ¤Â¤µ¤ì¤¿¡Ö±Ç²è¥·¥Ê¥ê¥ª¡×¤¬¡£¤½¤ÎÂ³¤¤Ë¤Ï¿¿ÈÈ¿Í¤·¤«ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¢¤í¤¦ÆâÍÆ¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢·èÄêÅª¤Ê¾Úµò¤¬½Ð¤¿¤È¤·¤Æ¡¢°ª¤ÎÅí¤ËÂÐ¤¹¤ëµ¿Ç°¤Ï³Î¿®¤Ë¶á¤Å¤¡¢°ª¤ÏÅí¤ò¶ÛµÞÂáÊá¡£»ö¾ðÄ°¼è¤Ç¡¢±Ç²è¥·¥Ê¥ê¥ª¤ÏÅ¹¤Î¥Ý¥¹¥È¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ëÅí¡£Èï³²¼Ô¤Ç¤¢¤ëÎÜÍþ¤È¤Î´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤è¤¯ÃÎ¤é¤Ê¤¤¡×¤È±³¤ò¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿ÍýÍ³¤òÌä¤¦¤È¡¢ÎÜÍþ¤ÏÈà»á¤«¤éË½ÎÏ¤ò¼õ¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢Åí¤ÎÅ¹¤Ë½õ¤±¤òµá¤á¤ÆÆ¨¤²¤Æ¤¤¿¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£¤·¤«¤·1¤«·î¤Û¤ÉÁ°¤Ë¤½¤ÎÃË¤Ë½êºß¤¬¤Ð¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢ÃË¤«¤éÃ¯¤Ë¤âÏÃ¤¹¤Ê¤È¶¼¤µ¤ì¤¿¤¿¤áÏÃ¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢16Ç¯Á°¤Ë¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿Êì¿Æ¤Ï¼«Ê¬¤ò¼Î¤Æ¤¿¤ÈÏÃ¤¹Åí¡£°ª¤âÅö»þ¤Ï»ö·ï¤Î¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¸À¤¨¤º¤Ë°ì¿Í¤ÇÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿¡¢¤½¤Î¤¢¤ÈÃ¯¤â°ì¿Í¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤ÈÍÎ¿©Å¹¤Ç¡Ö¶î¤±¹þ¤ß»û¡×¤ÎÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
°ìÊý¡¢ÎÜÍþ¤Î»¦³²¸½¾ì¤«¤é¥í¡¼¥×¤ò»ý¤Ã¤ÆÆ¨¤²¤ëÃË¤Î»Ñ¤ò¸«¤¿¤È¤¤¤¦ÌÜ·â¾Ú¸À¤¬¿·¤¿¤Ë¤ï¤«¤ë¡£Ä´¤Ù¤ò¿Ê¤á¤ë¤ÈÅí¤¬ÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ÎÎ¢¤â¼è¤ì¤¿¤¿¤á¡¢Åí¤Ï¸íÇ§ÂáÊá¤È¤·¤Æ¼áÊü¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤³¤Ë²ÆÌÜ(Èõ¸ý¹¬Ê¿)¤«¤é¿·¤¿¤ÊÊó¹ð¤¬¡£¤½¤ì¤Ï¡¢Â®¿å²È¤ÎÄí¤ÇÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿3ÂÎ¤ÎÇò¹ü°äÂÎ¤ÎDNA´ÕÄê¤Î·ë²Ì¡¢¤½¤Î¤¦¤Á¤Î°ì¿Í¤¬Åí¤ÎÊì¿Æ¤Ç¤¢¤ê¡¢Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï16Ç¯Á°¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤òÊ¹¤¤¤ÆÅí¤ÏÈá¤·¤ß¤ËÊë¤ì¤ë¡£¸åÆü¡¢ÍÎ¿©Å¹¤ËÅ½¤é¤ì¤¿Åí¤Ø¤ÎÈðëîÃæ½ý¤Î»æ¤ò°ª¡¦ÉÔÇË(ºÙÅÄÁ±É§)¡¦·Ã(º´ÄÅÀî°¦Èþ)¡¦Å·Áð(¿¹±ÊÍª´õ)¤ÇÁÝ½ü¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢Å·Áð¤Î·ÈÂÓ¤ËÃå¿®¤¬Æþ¤ë¡£Å·Áð¤¬¤½¤Î¾ì¤òÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢°ª¤¬Âå¤ï¤ê¤Ë½Ð¤ë¤È¡¢¤Ê¤¼¤«¹áºä¤ÎÀ¼¤¬¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¤½¤Î¥¹¥Þ¥Û¤ÏÈï³²¼Ô¤Ç¤¢¤ëÏÂÅÄÎÜÍþ¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¹¥Þ¥Û¤À¡×¤È¹áºä¤Ï¹ð¤²¡Ä¡Ä?
¤µ¤é¤Ë¼¡½µ23ÆüÊüÁ÷¤ÎÂè7ÏÃÍ½¹ð¤Ë¤Ï¡¢¹áºä(²£»³Íµ)¤¬½Æ¤ò¹½¤¨¤Æ¤¤¤ë¥·¡¼¥ó¤ä²áµî¤Î¥·¡¼¥ó¤â¤¢¤ê¡¢SNS¤Ç¤Ï¡Ö¤Ä¤¤¤ËÍè½µ¹áºä¤µ¤ó¤Î²áµî¤¬!?¡×¡ÖÍè½µ¤¬³Ú¤·¤ß¤¹¤®¤Æ¤ä¤Ð¤¤¡×¤È´üÂÔ¤ÎÀ¼¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Âè7ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢¹áºä¤«¤é¡¢ÈÈ¿Í¤¬Ï¢Â³»¦¿Í¤òµ¯¤³¤¹¤¤Ã¤«¤±¤Ë´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤ò¹ð¤²¤é¤ì¤¿°ª¤¬¡¢¼«Ê¬¤Î¤»¤¤¤ÇÌµ´Ø·¸¤Ê¿Í¡¹¤ÎÌ¿¤¬Ã¥¤ï¤ì¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤ÈÆ°ÍÉ¤¹¤ë¡£
¡ÚÊÔ½¸ÉôMEMO¡Û23ÆüÊüÁ÷Âè7ÏÃÍ½¹ð
°ª(ÃæÂ¼¥¢¥ó)¤È¹áºä(²£»³Íµ)¤Ï¡¢¿·¤¿¤ÊÈï³²¼Ô¡¦ÏÂÅÄÎÜÍþ¤Î¥¹¥Þ¥Û¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿Å·Áð(¿¹±ÊÍª´õ)¤ò»ö¾ðÄ°¼è¤¹¤ë¡£Å·Áð¤Ï¡¢ÎÜÍþ¤Î¥¹¥Þ¥Û¤Ï¼«Ê¬¤Î¥¿¥¯¥·¡¼¤ÎÃæ¤Ç½¦¤Ã¤¿¤ÈÀâÌÀ¡£¹áºä¤Ï¡¢Èï³²¼Ô¤¿¤Á¤Î¤¢¤ëÅÀ¤ËÃíÌÜ¤·¡¢¿·¤¿¤Ê²ÄÇ½À¤ò¼¨º¶¤¹¤ë¡£ÁÜººËÜÉô¤Ç¤Ï¡¢µ¿¤ï¤·¤¿ÍÊª¤ÎÅ·Áð¤ò¥Þ¡¼¥¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤µ¤é¤Ë¹áºä¤Ï°ª¤Ë¡¢ÈÈ¿Í¤¬Ï¢Â³»¦¿Í¤òµ¯¤³¤¹¤¤Ã¤«¤±¤Ë°ª¤¬´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤ò¹ð¤²¤ë¡£°ª¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î¤»¤¤¤ÇÌµ´Ø·¸¤Ê¿Í¡¹¤ÎÌ¿¤¬Ã¥¤ï¤ì¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤ÈÆ°ÍÉ¡£°ìÊý¡¢°ª¤ÏÉÔÇË(ºÙÅÄÁ±É§)¤«¤é¡¢16Ç¯Á°¤Ë½ñ¤¤¤¿±Ç²è¥·¥Ê¥ê¥ª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°Õ³°¤Ê»ö¼Â¤òÊ¹¤«¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢ÏÂÅÄÎÜÍþ¤Î¥¹¥Þ¥Û¤«¤é¿·¤¿¤Ê¾ðÊó¤òÆÀ¤¿¹áºä¤Ï·Ù»ëÄ£ËÜÉô¤Ø¤È¸þ¤«¤¤¡¢»ö·ï¤Ï»×¤¤¤¬¤±¤Ê¤¤Êý¸þ¤Ø¤È¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£
(°Ê²¼¡¢6ÏÃ¤Î¥Í¥¿¥Ð¥ì¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹)
²£»³Íµ¡áÆÉÇä¥Æ¥ì¥ÓÄó¶¡
¡û¢£¡ØÌóÂ«¡Á16Ç¯ÌÜ¤Î¿¿¼Â¡Á¡ÙÂè5ÏÃ
º£ºî¤Ï¡¢Ï¢Â³»¦¿ÍÈÈ¤È¤Ê¤Ã¤¿Éã¤ÎÌµ¼Â¤ò¿®¤¸¤Æ·º»ö¤È¤Ê¤Ã¤¿¼ç¿Í¸ø¤¬¡¢16Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¸Î¶¿¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¿ÅÓÃ¼¡¢¤¢¤ë¼ºí©»ö·ï¤¬µ¯¤¤ë¤È¤³¤í¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¿´Íý¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¥É¥é¥Þ¡£TVerºÆÀ¸¿ôÎß·×¤Ï600Ëü²óÄ¶¤¨¡¢Àè½µ9ÆüÊüÁ÷¤ÎÂè5ÏÃ¡Öµ²±¡×¤Ï¡¢TVerÁí¹ç¥é¥ó¥¥ó¥°3°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¡£
ºòÌëÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Âè6ÏÃ¡ÖºÆ³«¡×¤«¤éÂè2Éô¤¬³«Ëë¡£16Ç¯Á°¤ÎÏ¢Â³»¦¿Í»ö·ï¤ÈÆ±¤¸¸½¾ì¤Ç¡¢¿·¤¿¤Ê½÷À¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤Î°äÂÎ¤Î¸ý¤Ë¤â¥Ó¡¼¶Ì¤¬¡£Í¶²ý»ö·ï¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿°ì¾ò(²¬Éô¤¿¤«¤·)¤Î¸åÇ¤¤È¤·¤Æ¡¢Ìð¿á¹ÀÂÀÏº(±Ê²¬Í¤)¤¬¿·²ÝÄ¹¤È¤·¤ÆÉëÇ¤¤·¡¢Ë¾Ìî½ð¤ËÏ¢Â³»¦¿Í»ö·ï¡¦ÁÜººËÜÉô¤¬Î©¤Á¾å¤¬¤ë¡£°ª(ÃæÂ¼¥¢¥ó)¤È¹áºä(²£»³Íµ)¤Ï»ö·ï¸½¾ì¤òË¬¤ì¡¢¡ÖÌë¡¢¤³¤Î¾ì½ê¤ËÍè¤ë¤Î¤ÏÈÈ¿Í¤ËÍ¶Æ³¤µ¤ì¼«¤é¤ÎÂ¤ÇÍè¤¿¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¿äÍý¡£¤¹¤ë¤È¡¢Èï³²¼Ô¡¦ÏÂÅÄÎÜÍþ¤ÎºÇ¸å¤ËÄÌÏÃ¤·¤¿Áê¼ê¤¬¡¢°ª¤ÎÆ±µéÀ¸¡¦Åí(¿¥ÅÄÍüº»)¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤¹¤ë¡£»ö¾ðÄ°¼è¤Ç¡¢ÎÜÍþ¤Ï¤¿¤À¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ç¤è¤¯ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤ÈÅú¤¨¤ëÅí¡£¤·¤«¤·ÁÜºº¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤ÈÅí¤ÎÍÎ¿©Å¹¤ÇÊ¹¤¹þ¤ß¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿ÌÚºê(ÄÚÁÒÍ³¹¬)¤«¤é¡ÖÅí¤ÈÈï³²¼Ô¤ÎÏÂÅÄ¤Ï¿Æ¸ò¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¹ð¤²¤é¤ì¡¢Åí¤¬±³¤ò¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤¹¤ë¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢Æ¿Ì¾¤ÎÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¡¢°ª¤¬16Ç¯Á°¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¡¢Â®¿å²È¤ÎÄí¤«¤é3ÂÎ¤ÎÇò¹ü°äÂÎ¤È¥Ó¡¼¶Ì¤¬¸«¤Ä¤«¤ë¡£°ª¤ÏÅí¤ÈºÆ²ñ¤·¤¿¤È¤¤ÎÅí¤ÎÈ¯¸À¤ò»×¤¤½Ð¤·¡¢°ª¤ÎÃæ¤ÇÅí¤Ø¤Îµ¿Ç°¤¬¤µ¤é¤ËËÄ¤é¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£°ª¤ÏÅí¤«¤é¼«Çò¤ò¤È¤ë¤¿¤á¤ËÍÎ¿©Å¹¤Ø¸þ¤«¤¦¤â¡¢¹áºä¤¬ÎäÀÅ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤È»ß¤á¤é¤ì¤ë¡£¤·¤«¤·¡Ö·º»ö¤Ï¿Í¤òµ¿¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤«¿¿¼Â¤Ë¤Ï¤¿¤É¤êÃå¤±¤Ê¤¤¡×¤È°ª¤Î·è°Õ¤Ï¸Ç¤¯¡¢°ì¿Í¤ÇÅ¹¤ÎÃæ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£°ª¤¬Åí¤ÎÉô²°¤òÄ´¤Ù¤ë¤È¡¢Â³¤¤¬½ñ¤Â¤µ¤ì¤¿¡Ö±Ç²è¥·¥Ê¥ê¥ª¡×¤¬¡£¤½¤ÎÂ³¤¤Ë¤Ï¿¿ÈÈ¿Í¤·¤«ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¢¤í¤¦ÆâÍÆ¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢·èÄêÅª¤Ê¾Úµò¤¬½Ð¤¿¤È¤·¤Æ¡¢°ª¤ÎÅí¤ËÂÐ¤¹¤ëµ¿Ç°¤Ï³Î¿®¤Ë¶á¤Å¤¡¢°ª¤ÏÅí¤ò¶ÛµÞÂáÊá¡£»ö¾ðÄ°¼è¤Ç¡¢±Ç²è¥·¥Ê¥ê¥ª¤ÏÅ¹¤Î¥Ý¥¹¥È¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ëÅí¡£Èï³²¼Ô¤Ç¤¢¤ëÎÜÍþ¤È¤Î´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤è¤¯ÃÎ¤é¤Ê¤¤¡×¤È±³¤ò¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿ÍýÍ³¤òÌä¤¦¤È¡¢ÎÜÍþ¤ÏÈà»á¤«¤éË½ÎÏ¤ò¼õ¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢Åí¤ÎÅ¹¤Ë½õ¤±¤òµá¤á¤ÆÆ¨¤²¤Æ¤¤¿¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£¤·¤«¤·1¤«·î¤Û¤ÉÁ°¤Ë¤½¤ÎÃË¤Ë½êºß¤¬¤Ð¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢ÃË¤«¤éÃ¯¤Ë¤âÏÃ¤¹¤Ê¤È¶¼¤µ¤ì¤¿¤¿¤áÏÃ¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢16Ç¯Á°¤Ë¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿Êì¿Æ¤Ï¼«Ê¬¤ò¼Î¤Æ¤¿¤ÈÏÃ¤¹Åí¡£°ª¤âÅö»þ¤Ï»ö·ï¤Î¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¸À¤¨¤º¤Ë°ì¿Í¤ÇÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿¡¢¤½¤Î¤¢¤ÈÃ¯¤â°ì¿Í¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤ÈÍÎ¿©Å¹¤Ç¡Ö¶î¤±¹þ¤ß»û¡×¤ÎÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
°ìÊý¡¢ÎÜÍþ¤Î»¦³²¸½¾ì¤«¤é¥í¡¼¥×¤ò»ý¤Ã¤ÆÆ¨¤²¤ëÃË¤Î»Ñ¤ò¸«¤¿¤È¤¤¤¦ÌÜ·â¾Ú¸À¤¬¿·¤¿¤Ë¤ï¤«¤ë¡£Ä´¤Ù¤ò¿Ê¤á¤ë¤ÈÅí¤¬ÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ÎÎ¢¤â¼è¤ì¤¿¤¿¤á¡¢Åí¤Ï¸íÇ§ÂáÊá¤È¤·¤Æ¼áÊü¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤³¤Ë²ÆÌÜ(Èõ¸ý¹¬Ê¿)¤«¤é¿·¤¿¤ÊÊó¹ð¤¬¡£¤½¤ì¤Ï¡¢Â®¿å²È¤ÎÄí¤ÇÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿3ÂÎ¤ÎÇò¹ü°äÂÎ¤ÎDNA´ÕÄê¤Î·ë²Ì¡¢¤½¤Î¤¦¤Á¤Î°ì¿Í¤¬Åí¤ÎÊì¿Æ¤Ç¤¢¤ê¡¢Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï16Ç¯Á°¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤òÊ¹¤¤¤ÆÅí¤ÏÈá¤·¤ß¤ËÊë¤ì¤ë¡£¸åÆü¡¢ÍÎ¿©Å¹¤ËÅ½¤é¤ì¤¿Åí¤Ø¤ÎÈðëîÃæ½ý¤Î»æ¤ò°ª¡¦ÉÔÇË(ºÙÅÄÁ±É§)¡¦·Ã(º´ÄÅÀî°¦Èþ)¡¦Å·Áð(¿¹±ÊÍª´õ)¤ÇÁÝ½ü¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢Å·Áð¤Î·ÈÂÓ¤ËÃå¿®¤¬Æþ¤ë¡£Å·Áð¤¬¤½¤Î¾ì¤òÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢°ª¤¬Âå¤ï¤ê¤Ë½Ð¤ë¤È¡¢¤Ê¤¼¤«¹áºä¤ÎÀ¼¤¬¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¤½¤Î¥¹¥Þ¥Û¤ÏÈï³²¼Ô¤Ç¤¢¤ëÏÂÅÄÎÜÍþ¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¹¥Þ¥Û¤À¡×¤È¹áºä¤Ï¹ð¤²¡Ä¡Ä?
¤µ¤é¤Ë¼¡½µ23ÆüÊüÁ÷¤ÎÂè7ÏÃÍ½¹ð¤Ë¤Ï¡¢¹áºä(²£»³Íµ)¤¬½Æ¤ò¹½¤¨¤Æ¤¤¤ë¥·¡¼¥ó¤ä²áµî¤Î¥·¡¼¥ó¤â¤¢¤ê¡¢SNS¤Ç¤Ï¡Ö¤Ä¤¤¤ËÍè½µ¹áºä¤µ¤ó¤Î²áµî¤¬!?¡×¡ÖÍè½µ¤¬³Ú¤·¤ß¤¹¤®¤Æ¤ä¤Ð¤¤¡×¤È´üÂÔ¤ÎÀ¼¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Âè7ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢¹áºä¤«¤é¡¢ÈÈ¿Í¤¬Ï¢Â³»¦¿Í¤òµ¯¤³¤¹¤¤Ã¤«¤±¤Ë´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤ò¹ð¤²¤é¤ì¤¿°ª¤¬¡¢¼«Ê¬¤Î¤»¤¤¤ÇÌµ´Ø·¸¤Ê¿Í¡¹¤ÎÌ¿¤¬Ã¥¤ï¤ì¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤ÈÆ°ÍÉ¤¹¤ë¡£
¡ÚÊÔ½¸ÉôMEMO¡Û23ÆüÊüÁ÷Âè7ÏÃÍ½¹ð
°ª(ÃæÂ¼¥¢¥ó)¤È¹áºä(²£»³Íµ)¤Ï¡¢¿·¤¿¤ÊÈï³²¼Ô¡¦ÏÂÅÄÎÜÍþ¤Î¥¹¥Þ¥Û¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿Å·Áð(¿¹±ÊÍª´õ)¤ò»ö¾ðÄ°¼è¤¹¤ë¡£Å·Áð¤Ï¡¢ÎÜÍþ¤Î¥¹¥Þ¥Û¤Ï¼«Ê¬¤Î¥¿¥¯¥·¡¼¤ÎÃæ¤Ç½¦¤Ã¤¿¤ÈÀâÌÀ¡£¹áºä¤Ï¡¢Èï³²¼Ô¤¿¤Á¤Î¤¢¤ëÅÀ¤ËÃíÌÜ¤·¡¢¿·¤¿¤Ê²ÄÇ½À¤ò¼¨º¶¤¹¤ë¡£ÁÜººËÜÉô¤Ç¤Ï¡¢µ¿¤ï¤·¤¿ÍÊª¤ÎÅ·Áð¤ò¥Þ¡¼¥¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤µ¤é¤Ë¹áºä¤Ï°ª¤Ë¡¢ÈÈ¿Í¤¬Ï¢Â³»¦¿Í¤òµ¯¤³¤¹¤¤Ã¤«¤±¤Ë°ª¤¬´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤ò¹ð¤²¤ë¡£°ª¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î¤»¤¤¤ÇÌµ´Ø·¸¤Ê¿Í¡¹¤ÎÌ¿¤¬Ã¥¤ï¤ì¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤ÈÆ°ÍÉ¡£°ìÊý¡¢°ª¤ÏÉÔÇË(ºÙÅÄÁ±É§)¤«¤é¡¢16Ç¯Á°¤Ë½ñ¤¤¤¿±Ç²è¥·¥Ê¥ê¥ª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°Õ³°¤Ê»ö¼Â¤òÊ¹¤«¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢ÏÂÅÄÎÜÍþ¤Î¥¹¥Þ¥Û¤«¤é¿·¤¿¤Ê¾ðÊó¤òÆÀ¤¿¹áºä¤Ï·Ù»ëÄ£ËÜÉô¤Ø¤È¸þ¤«¤¤¡¢»ö·ï¤Ï»×¤¤¤¬¤±¤Ê¤¤Êý¸þ¤Ø¤È¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£