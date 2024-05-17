ÃÏÌ£¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤ÏÂ´¶È¡ª¡Úniko and ... ¡Û¸ÅÃåÉ÷¤¬Ä¶Àä¥ª¥·¥ã¥ì♡¡Ö¤æ¤ë¤Ã¤ÈT¥·¥ã¥Ä¡×
¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥³ー¥Ç¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤T¥·¥ã¥Ä¡£¡Ö¥·¥ó¥×¥ë¤¹¤®¤Æ¤Ê¤ó¤À¤«¥Ñ¥Ã¤È¤·¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¡×¤È¤¤¤¦¤¢¤Ê¤¿¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¾¦ÉÊ¤ò¡Úniko and ...¡Ê¥Ë¥³¥¢¥ó¥É¡Ë¡Û¤ÇÈ¯¸«¡£º£²ó¤Ï¡¢¸ÅÃåÉ÷¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤ª¤·¤ã¤ì¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò¤Þ¤È¤¨¤ë¡Ö¤æ¤ë¤Ã¤ÈT¥·¥ã¥Ä¡×¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¼þ¤ê¤Èº¹¤¬¤Ä¤¯¥ï¥ó¥é¥ó¥¯¾å¤Î¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥³ー¥Ç¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤ÊýÉ¬¸«¤Ç¤¹¡£
¤æ¤ë¤Ã¤È¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤¬¤³¤Ê¤ì¤Æ¸«¤¨¤ë¥ï¥¤¥ÉT¥·¥ã¥Ä
¡Úniko and ...¡Û¡Ö¥¹ー¥Ù¥Ë¥¢¥ï¥¤¥ÉT¥·¥ã¥Ä¡×\3,960¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡Ö¥ï¥¤¥É¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ë¥É¥í¥Ã¥×¥·¥ç¥ë¥Àー¤Ç¤æ¤ë¤Ã¤È·è¤Þ¤ë1Ëç¡×¤È¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëT¥·¥ã¥Ä¤Ï¡¢¥µ¥é¥Ã¤ÈÃå¤ë¤À¤±¤Ç¤ª¤·¤ã¤ì¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò¤Þ¤È¤¨¤ë¤Î¤¬Ì¥ÎÏ¡£¥¹¥È¥ó¤ÈÍî¤Á´¶¤Î¤¢¤ëÁÇºà¤ÈÄ¹¤¹¤®¤Ê¤¤Ãå¾æ¤Ç¡¢¥ªー¥Ðー¥µ¥¤¥º¤Ê¤¬¤é¥¹¥Ã¥¥ê¤ÈÃå¤³¤Ê¤»¤½¤¦¤Ê¤Î¤â´ò¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¡£
¸ÅÃåÉ÷¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¤¤Ä¤â¤Î¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥³ー¥Ç¤ò¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È
¡ÖÊÁ¤Ï¥ô¥£¥ó¥Æー¥¸É÷¤Î²Ã¹©¤¬»Ü¤·¤Æ¤¢¤ê¡¢¸ÅÃå¤Î¤è¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬¤ª¤·¤ã¤ì¡×¤È¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥ï¥ó¥é¥ó¥¯¾å¤Î¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò³Ú¤·¤á¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¥Ð¥¤¥«¥éーÇÛ¿§¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Âµ¤òÀÞ¤êÊÖ¤¹¤È²Ä°¦¤¤¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¡£
¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬°Û¤Ê¤ë4¿§Å¸³«
¡Ö¥«¥éー¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬°Û¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤ª¹¥¤ß¤Î1Ëç¤òÃµ¤¹¤Î¤â³Ú¤·¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¡×¡Ê¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¤è¤ê¡Ë¤Ï¡¢¥ª¥Õ¡¦¥Á¥ã¥³ー¥ë¡¦¥Ô¥ó¥¯¡¦¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Î4¿§Å¸³«¡£¥¤¥¨¥íー¥×¥ê¥ó¥È¤¬ÌÜ¤ò¤Ò¤¯¥ª¥Õ¥«¥éー¤Ï¡¢¥µ¥í¥Ú¥Ã¥È¤Î¥¤¥ó¥Êー¤È¤·¤Æ¤âÂ¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¤·¡¢¹¤È´¤±´¶¤Î¤¢¤ë¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥³ー¥Ç¤Ë¡£
¿Íµ¤¤Î¿·ºîT¥·¥ã¥Ä¤ÏÂÎ·¿¥«¥Ðー¤â¡ý
¡ÖÁá¤¯¤â¿Íµ¤¤Ê¿·ºîT¥·¥ã¥Ä¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡Ö¥É¥ë¥Þ¥ó¥¹¥êー¥Ö¤Î¤æ¤Ã¤¿¤ê¥µ¥¤¥º¤Ê¤Î¤ÇÂÎ·¿¥«¥Ðー¤â¤é¤¯¤é¤¯¡×¤È¤Î¤³¤È¡£¥Ü¥ê¥åー¥à´¶¤Î¤¢¤ë¥Ü¥È¥à¥¹¤Ë¥¿¥Ã¥¯¥¤¥ó¤·¤Æ¥á¥ê¥Ï¥ê¤ò¤¤«¤»¤ë¤È¡¢¥¹¥¿¥¤¥ë¥¢¥Ã¥×¤âÁÀ¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¢¨¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¡¦²èÁü¤Ï.st½ÐÅµ¤Ç¤¹¡£
¢¨µ»öÆâ¤Î¾ðÊó¤Ï¼¹É®»þ¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²Á³ÊÊÑ¹¹¤ä¡¢ÈÎÇä½ªÎ»¤Î²ÄÇ½À¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¤Ï³Æ¤ªÅ¹¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¤Ê¤É¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
writer¡§mana.i