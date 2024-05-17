¼Â¸½¤¹¤ë¤«¡ÈÌæÊÌÂÐ¶É¡É¾¡Éé¤á¤·¤ËÃÚ¤»¤ë¡ÖÆ£°æÈ¬´§Íè¤Æ～¡×¤Î»×¤¤¡¡ÃíÌÜ£±£¸ÆüÂè£´¶É·ë²Ì¼¡Âè
½éËÉ±Ò¤ò¤á¤¶¤¹Æ£°æÁïÂÀÈ¬´§¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¡Ö¾¡Éé¥á¥·¡×¤òÁª¤Ö¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
£²£°£²£´Ç¯£µ·î¡¢¾´ý¤ÎÌ¾¿ÍÀï¡¦Âè£µ¶É¤¬ËÌ³¤Æ»¡¦¥ª¥Ûー¥Ä¥¯¤ÎÌæÊÌ»Ô¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢ÃíÌÜ¤Î¡Ö¾¡Éé¥á¥·¡×¤¬¤ªÈäÏªÌÜ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥ª¥Ûー¥Ä¥¯»º¤Î³¤¤Î¹¬¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ë»È¤Ã¤¿³¤Á¯Ð§¤Ëー
¥¹¥¿¥ß¥ÊËþÅÀ¡ªµí¥«¥ë¥Ó¤ÎÃº²Ð¾Æ¤Ð§¡£
¤Û¤«¤Ë¤âÂ³¡¹¤ÈÎÁÍý¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ê¥«¥Õ¥§¥ì¥¹¥È¥é¥ó£Ë£Á£Ä£Ï¡Ë¡Ö¥Þ¥Á¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¤¿¤á¤Ë²¿¤«¶¨ÎÏ¤Ç¤¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡×
´ê¤¤¤ò¹þ¤á¤ë¡¢¤½¤Î¿ÍÊª¤È¤Ïー
¾´ý¤ÎÆ£°æÁïÂÀÈ¬´§¤Ç¤¹¡£
£µ·î£²£¶Æü¤«¤éÌ¾¿ÍÀï¡¦Âè£µ¶É¤¬ÌæÊÌ»Ô¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¤½¤ÎÂÐ¶É²ñ¾ì¤È¤Ê¤ë¥Û¥Æ¥ë¤Ç¡¢ÃíÌÜ¤Î¡Ö¾¡Éé¥á¥·¡×¤ä¡Ö¤ª¤ä¤Ä¡×¤¬¤ªÈäÏªÌÜ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¾¡Éé¥á¥·¡×¤Ï¤Ê¤ó¤È£±£²ÉÊ¡ª
¤µ¤é¤Ë¤ª¤ä¤Ä¤Ê¤É¤¬£²£µÉÊ¡ª
ÂÐ¶É¤¹¤ëÆ£°æÈ¬´§¤ÈËÅç¶åÃÊ¤¬ÅöÆü¡¢¥á¥Ë¥åー¥Ö¥Ã¥¯¤ÎÃæ¤«¤éÁª¤Ö¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤â¡¢»²²ÃÅ¹¤«¤é¤Ï¤³¤ó¤ÊÀ¼¤â¡Ä
¡Êdining cafe quattro¡Ë¡Ö°ì²óÉé¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£Éé¤±¤Ê¤¤¤È¡ÊÌæÊÌÂÐ¶É¤Ï¡Ë¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡×
¼Â¤ÏÆ£°æÈ¬´§¡¢½éËÉ±Ò¤Ë²¦¼ê¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢£±£¸Æü¤«¤é¤ÎÂè£´¶É¤Ë¾¡Íø¤¹¤ë¤ÈÌæÊÌÂÐ¶É¤Ï¸¸¤Ë¡Ä
¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤·¤ÆÆ£°æÈ¬´§¤¬Íè¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
²Ì¤¿¤·¤ÆÆ£°æÈ¬´§¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤«¡ª¡©
¤É¤ó¤Ê¾¡Éé¥á¥·¤òÁª¤Ö¤Î¤«¡ª¡©
ÂÐ¶É¤Ø¤Î´üÂÔ¤¬ËÄ¤é¤ß¤Þ¤¹¡£