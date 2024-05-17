Îø°¦¤ËÈ¯Å¸¤·¤Ê¤¤¡Ä¡ÈÍ§¤À¤Á»ß¤Þ¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¡É½÷À¤ÎÆÃÄ§¤Ã¤Æ¡©
¹¥¤¤Ê¿Í¤¬¤¤¤Æ¤â¤Ê¤«¤Ê¤«Îø°¦´Ø·¸¤ËÈ¯Å¸¤·¤Ê¤¤¡¢¤ÈÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë½÷À¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡ÖÍ§¤À¤Á»ß¤Þ¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¡×½÷À¤ÎÆÃÄ§¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¼«Î©¿´¤¬¶¯¤¹¤®¤ë½÷À
¼«Î©¿´¤¬¶¯¤¹¤®¤ë½÷À¤Ï¡¢ÃËÀ¤«¤é¸«¤ÆÎø°¦ÂÐ¾Ý³°¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¼«Î©¿´¤¬¶¯¤¯¡¢¤É¤ó¤Êº¤Æñ¤â¼«Ê¬1¿Í¤Ç²ò·è¤Ç¤¤½¤¦¤Ê½÷À¤Ï¡¢¡ÖÍê¤ê¤¬¤¤¤Î¤¢¤ë¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¡×¤È¤·¤Æ¤ÏÌ¥ÎÏÅª¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö¼é¤Ã¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¡×¤È´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥¿¥¤¥×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢Îø°¦¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¸«¤é¤ì¤Ë¤¯¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¸ÀÍÕ¤Å¤«¤¤¤¬¹Ó¤¤
¸ÀÍÕ¤Å¤«¤¤¤¬¹Ó¤¯¡¢ÃË¾¡¤ê¤ÊÏÃ¤·Êý¤ò¤¹¤ë½÷À¤â¡¢Îø°¦ÂÐ¾Ý¤«¤é³°¤ì¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£
ÍðË½¤Ê¸ÀÍÕ¤Å¤«¤¤¤ä¹¶·âÅª¤ÊÂÖÅÙ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¡¢º£°ìÅÙ¸«Ä¾¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Æü¾ï²ñÏÃ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¸ÀÍÕÁª¤Ó1¤Ä¤Ç°õ¾Ý¤ÏÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¤è¡£
¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¹¤®¤ë¿¶¤ëÉñ¤¤
¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤µ¤ÏÌ¥ÎÏÅª¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¥Õ¥ì¥ó¥É¥ê¡¼¤¹¤®¤ë¤È¡Ö¤¿¤À¤ÎÍ§¤À¤Á¡×¤È¤·¤Æ¸«¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Î¥ê¤¬°¤¹¤®¤ë¤Î¤â¤è¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¾ï¤ËÌÀ¤ë¤¯¿¶¤ëÉñ¤¦¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¤è¡£
¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
º£²ó¤Ï¡¢Í§¤À¤Á»ß¤Þ¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤½÷À¤ÎÆÃÄ§¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼«Ê¬¤¬Åö¤Æ¤Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¡¢¸«Ä¾¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£