ËÌ³¤Æ»¤Î½é²Æ¤Î¥°¥ë¥á¤¬Âç½¸¹ç¡¡²ñ¾ì¸ÂÄê¤Î¥¤ー¥È¥¤¥ó¥¹¥Úー¥¹¤Ç¤Ï¹¥¤ß¤Î¶ñ¤ò5¼ïÎàÁª¤Ù¤ë³¤Á¯Ð§¤ä¥Ñ¥Õ¥§¤â¡¡¡ÖÇò¤¤Îø¿Í¡×¤Ï1Ç¯È¾¤Ö¤ê¡¡Ê¡²¬»°±Û
17Æü¡¢Ê¡²¬»°±Û¤Ç¡Ö½é²Æ¤ÎËÌ³¤Æ»Å¸¡×¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ëè²ó¿Íµ¤¤ÎÊª»ºÅ¸¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Ï¤½¤Î¾ì¤Ç¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¥¤ー¥È¥¤¥ó¥¹¥Úー¥¹¤¬½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃË¼ß¤¤¤â¤È¥«¥Þ¥ó¥Ùー¥ë¥Áー¥º¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê»È¤Ã¤¿¥Áー¥º¥Õ¥©¥ó¥Ç¥å¥³¥í¥Ã¥±¤Ë¡¢ËÌ³¤Æ»¤Î³¤¤Î¹¬¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ë¾è¤»¤¿³¤Á¯ÊÛÅö¤¬1080±ß¤Ç¤¹¡£
Ê¡²¬»Ô¤ÎÊ¡²¬»°±Û¤Ç17Æü¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡Ö½é²Æ¤ÎËÌ³¤Æ»Å¸¡×¤Ë¤Ï¡¢½é½ÐÅ¹2Å¹¤ò´Þ¤à¤ª¤è¤½40Å¹¤ÎËÌ¤Î¥°¥ë¥á¤¬Àª¤¾¤í¤¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖËÌ³¤Æ»Å¸¤Ï¤ï¤¯¤ï¤¯¤·¤Þ¤¹¡£¿·¤·¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤·¡¢³¤Á¯¤È¤«¤â¤ª¤¤¤·¤¤¤Î¤Ç¡£¡×
¢£Ë¬¤ì¤¿¿Í
¡Ö¤ª¤«¤¤¬Âç¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡£¤ª¤¤¤·¤¤¤Ç¤¹¡¢¥«¥ê¥«¥ê¤·¤Æ¡£¡×
¡ÖËÌ³¤Æ»¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤éÉ¬¤ºÇã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡×
¡Ö³Ú¤·¤ß¤ÇÍè¤Þ¤·¤¿¡£¡×
½éÆü¤«¤éÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Ç¤Ë¤®¤ï¤¦¿Íµ¤¤ÎËÌ³¤Æ»Å¸¡£º£²ó¤Î¸«¤É¤³¤í¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£´äÅÄ²°»°±Û ¿©ÉÊºÅ»ö¡¦³áÅè·ÉÊå¥Þー¥Á¥ã¥ó¥À¥¤¥¶ー
¡Öº£²ó¡¢²ñ¾ì¤Ç¤·¤«¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¤¥¤ー¥È¥¤¥ó¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢²ñ¾ìÆâ¤ÇÄ¹¤¯³Ú¤·¤á¤ë¤â¤Î¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¤½¤ó¤Ê¡¢¥¤ー¥È¥¤¥ó¥¹¥Úー¥¹¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤¬¡¢È¡´ÛÄ«»Ô¤Ç¿Íµ¤¤Î¤¹¤º¤ä¿©Æ²¤Ç¤¹¡£
¢£³¤Á¯Ì£½è¤¹¤º¤ä¿©Æ²¡¦Á¥²¬ÁïÂåÉ½
¡ÊQ.°ìÈÖ¿Íµ¤¤Î¥á¥Ë¥åー¤Ï¤É¤Á¤é¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡Ë
¡Ö¤³¤Î¾¡¼êÐ§¡£¹¥¤¤Ê³¤Á¯¤ò5¼ïÎàÁª¤ó¤Ç¤É¤ó¤Ö¤ê¤òºî¤ì¤ë¥á¥Ë¥åー¤¬°ìÈÖ¿Íµ¤¡£¡×
9¼ïÎà¤Î³¤Á¯¤ÎÃæ¤«¤é5¼ïÎà¤Î¼«Ê¬¤Î¹¥¤¤Ê¶ñºà¤òÁª¤Ù¤ë¾¡¼êÐ§¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤Ëºî¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Å¹°÷
¡Ö¤ª¤Þ¤Á¤É¤¦¤µ¤Þ¤Ç¤·¤¿¡£¡×
¢£ÃæÂ¼°ÂÎ¤¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー
¡Ö¹ë²Ú¤Ç¤¹¤Í¡£¤ª¤¤¤·¤½¤¦¡£¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¥Û¥¿¥Æ¤Î¿È¤¬¤®¤å¤Ã¤È°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤×¤ê¤×¤ê¤Ç´Å¤ß¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¥¤¥¯¥é¤â¸ý¤ÎÃæ¤Ç¥×¥Á¥×¥Á¤È¤Ï¤¸¤±¤Æ¡¢µû²ð¤Î¤¦¤Þ¤ß¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¡×
¤½¤·¤Æ¡¢½ë¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤Î»þ´ü¤Ë¿©¤Ù¤¿¤¤¡È¤Ò¤ó¤ä¤ê¥¹¥¤ー¥Ä¡É¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Ê¡²¬»°±Û¸ÂÄê¤Î¥Ñ¥Õ¥§¤Ï¡¢¥ß¥ë¥¯¤â¤¤Ê¤³¤â¾®Æ¦¤â¤¹¤Ù¤ÆËÌ³¤Æ»»º¤Ç¤¹¡£
¢£ÃæÂ¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー
¡Ö¸ýÅö¤¿¤ê¤Î¤¤¤¤¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¥¯¥êー¥à¤¬°ì½Ö¤Ç¸ý¤ÎÃæ¤ÇÍÏ¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¹õÌª¤¬¤¤¤¤¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¤µ¤é¤Ë¡¢ËÌ³¤Æ»¤È¤¤¤¨¤Ð¡ÖÇò¤¤Îø¿Í¡×¤Ç¤¹¡£ÍñÉÔÂ¤ÇÀ¸»ºÎÌ¤òÍÞ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢1Ç¯È¾¤Ö¤ê¤ËÊ¡²¬»°±Û¤ÎÅ¹Æ¬¤ËÊÂ¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
¢£³áÅè¥Þー¥Á¥ã¥ó¥À¥¤¥¶ー
¡ÖÊ¡²¬¡¦¶å½£¤Î³§ÍÍ¤Ë¡¢ËÌ³¤Æ»¤Îº£¤Î½Ü¤È¿Ê²½¤·¤¿¿©¤ÙÊª¤ò¿©¤Ù¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£»Å»ö½ª¤ï¤ê¤Ë¤âÍè¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£¡×
Ê¡²¬»°±Û¤Î¡Ö½é²Æ¤ÎËÌ³¤Æ»Å¸¡×¤Ï5·î26Æü¤Þ¤Ç³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£