¡ÈÎáÏÂ¤ÎÊöÉÔÆó»Ò¡É°¤Éô¤Ê¤Ä¤¡¡¥Ü¥Ç¥£¡¼¥é¥¤¥ó¤¯¤Ã¤¤ê¤ÎÇò¥ï¥ó¥Ô»Ñ¤ËÈ¿¶Á¡¡µáº§¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¤â
¡¡¥â¥Ç¥ë¤Ç¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤Î°¤Éô¤Ê¤Ä¤¡Ê24¡Ë¤¬17Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥Ü¥Ç¥£¡¼¥é¥¤¥ó¤¬¤¯¤Ã¤¤ê¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹»Ñ¤òÈäÏª¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ø¿´¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°¤Éô¤Ï¡ÖSpa¤·¤Æ¡¢ÈþÌ£¤·¤¤¤â¤Î¿©¤Ù¤ÆÂçËþÂ¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥¿¥¤¡¦¥Ð¥ó¥³¥¯ÂÚºß»þ¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£Çò¤¤¥ï¥ó¥·¥ç¥ë¥À¡¼¤Î¥É¥ì¥¹¤Ï¥Ü¥Ç¥£¡¼¥é¥¤¥ó¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê¤ÈÊ¬¤«¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢°¤Éô¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÎÉ¤µ¤òºÝÎ©¤¿¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤Ö¤Á²Ä°¦¤¤¡×¡ÖÇò¤Î°áÁõ¤¬¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤ó¤òºÝÎ©¤¿¤»¤ÆÂç¿ÍÊ·°Ïµ¤MAX¡×¡Ö¤È¤Æ¤â¤ªåºÎï¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¤Û¤«¡¢¡ÖWill you marry me?¡Ê·ëº§¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë¡×¤Èµáº§¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¤â¸½¤ì¤¿¡£
¡¡¡¡°¤Éô¤Ï¡¢ºòÇ¯7·î¤Ë¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤ÎÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¡Ê68¡Ë¤¬¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡ÖFNS27»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿ºÝ¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë½÷À10¿Í¤Î¡Ö¥é¥Ö¥á¥¤¥È10¡×¤È¤·¤Æ¡Ö¥·¥ç¡¼¥ÈÆ°²è¤Ë¤¿¤Ó¤¿¤Ó½Ð¤Æ¤¯¤ë½÷À¡×¤È¾Ò²ð¤·¡¢°ìµ¤¤ËÃÎÌ¾ÅÙ¤¬¥¢¥Ã¥×¡£È´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤«¤é¡ÖÎáÏÂ¤ÎÊöÉÔÆó»Ò¡×¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£