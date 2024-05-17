¶µ¤¨»Ò»¦¿ÍÌ¤¿ë¤ÇÍºá¡¢»¥ËÚÃÏºÛ¡¡¸µÃæ³Ø¶µ»Õ¤ÎÃË¡¢¼¹¹ÔÍ±Í½5Ç¯
¡¡ËÌ³¤Æ»¼¼Íö»Ô¤Ç23Ç¯¡¢Ãæ³Ø¤Î¶µ¤¨»Ò¤À¤Ã¤¿½÷À2¿Í¤òÀéËçÄÌ¤·¤Ç»É¤·¤¿¤È¤·¤Æ»¦¿ÍÌ¤¿ë¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤¿Ìµ¿¦ÌîÂô½Ó½ÅÈï¹ð¡Ê75¡Ë¤ÎºÛÈ½°÷ºÛÈ½¤Ç¡¢»¥ËÚÃÏºÛ¤Ï17Æü¡¢Ä¨Ìò3Ç¯¡¢¼¹¹ÔÍ±Í½5Ç¯¡Êµá·ºÄ¨Ìò6Ç¯¡Ë¤ÎÈ½·è¤ò¸À¤¤ÅÏ¤·¤¿¡£
¡¡°æ¸Í½Ó°ìºÛÈ½Ä¹¤ÏÈ½·èÍýÍ³¤Ç¡¢Ãæ³Ø¶µ»ÕÅö»þ¡¢Èï³²¼Ô¤Î1¿Í¤ÈÀÅª´Ø·¸¤ò»ý¤Ã¤¿¤³¤È¤òÈ¯Ã¼¤Ë¡Ö30Ç¯°Ê¾å¤¿¤Ã¤¿¸å¤ËÆÍÇ¡¡¢¶âÁ¬¤ò¶¼¤·¼è¤é¤ì¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ½ù¡¹¤ËÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡×¤È»ØÅ¦¡£Èï¹ð¤ËÈó¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¼àÎÌ¤ÎÍ¾ÃÏ¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ·º¤Î¼¹¹Ô¤òÍ±Í½¤·¤¿¡£
¡¡È½·è¤Ë¤è¤ë¤È¡¢21Ç¯10·î¤´¤í¡¢2¿Í¤Ë²áµî¤ÎÀÅª´Ø·¸¤òÌä¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤Æ300Ëü±ß¤ò¶¼¤·¼è¤é¤ì¤ë¤Ê¤É¤·¡¢2¿Í¤Î¶»¤Ê¤É¤òÊ£¿ô²óÆÍ¤»É¤·¤¿¡£