£È£Ù£Â£Å¥È¥Ã¥×¡¡»Ò²ñ¼Ò£Á£Ä£Ï£Ò½ä¤ëÂÐÎ©¤Ë½é¸ÀµÚ
¡Ú¥½¥¦¥ëÎþ¹ç¥Ë¥å¡¼¥¹¡Û´Ú¹ñ¤Î¿Íµ¤¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¢£Î£å£÷£Ê£å£á£î£ó¡Ê¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥ó¥º¡Ë¤Î½êÂ°»öÌ³½ê¡¢£Á£Ä£Ï£Ò¡Ê¥¢¥É¥¢¡Ë¤Î·Ð±Ä¸¢¤ò½ä¤ë¿Æ²ñ¼Ò£È£Ù£Â£Å¡Ê¥Ï¥¤¥Ö¡Ë¤È£Á£Ä£Ï£Ò¤Î¥ß¥ó¡¦¥Ò¥¸¥óÂåÉ½¤ÎÂÐÎ©¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢£È£Ù£Â£Å¥È¥Ã¥×¤ÎË¼»þ³Ò¡Ê¥Ñ¥ó¡¦¥·¥Ò¥ç¥¯¡ËµÄÄ¹¤Ï£±£·Æü¡¢¡Ö£±¿Í¤Î°°Õ¤Ë¤è¤ë¹ÔÆ°¤¬¥·¥¹¥Æ¥à¤òÂ»¤Í¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤ÎÎ©¾ì¤ò¼¨¤·¤¿¡££È£Ù£Â£Å¤È¥ß¥ó»á¤ÎÂÐÎ©¤¬À¸¤¸¤Æ¤«¤éË¼»á¤¬Î©¾ì¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¡£
¡¡¥½¥¦¥ëÃæ±ûÃÏºÛ¤Ç¤ÏÆ±Æü¡¢¥ß¥ó»á¤¬£È£Ù£Â£Å¤òÁê¼ê¼è¤ê¡¢£Á£Ä£Ï£Ò¤ÎÎ×»þ³ô¼çÁí²ñ¤ÇÆ±»á¤ÎÂåÉ½¼èÄùÌò²òÇ¤°Æ¤ÎµÄ·è¸¢¤ò¹Ô»È¤Ç¤¤Ê¤¤¤è¤¦µá¤á¤¿²¾½èÊ¬¿½ÀÁ¤Î¿³Ìä¤¬³«¤«¤ì¡¢£È£Ù£Â£ÅÂ¦¤ÎÂåÍý¿ÍÊÛ¸î»Î¤ÏË¼»á¤¬ºîÀ®¤·¤¿Ã²´ê½ñ¤Î°ìÉô¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡Ë¼»á¤Ï¥ß¥ó»á¤Î¹ÔÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¥Þ¥ë¥Á¥ì¡¼¥Ù¥ë¤ÎÌäÂêÅÀ¤¬ÏªÄè¤·¤¿¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤â¾µÃÎ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Àº¹ª¤Ê¥·¥¹¥Æ¥à¤â¡¢Å°Äì¤·¤¿·ÀÌó¤â¿Í´Ö¤Î°°Õ¤ò´°Á´¤ËËÉ¤°¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¤·¡¢¡Ö£±¿Í¤Î°°Õ¤Ë¤è¤ë¹ÔÆ°¤¬¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬Ä¹¤¤»þ¤ò¤«¤±¤ÆÃÛ¤¾å¤²¤¿¥·¥¹¥Æ¥à¤òÂ»¤Í¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£
¡¡£È£Ù£Â£Å¤ÏÀè·î£²£µÆü¡¢£Á£Ä£Ï£Ò¤Î·Ð±Ä¿Ø¤ËÂÐ¤¹¤ë´Æºº¤ò¼Â»Ü¤·¤¿·ë²Ì¡¢¥ß¥ó»á¤Î¼çÆ³¤Ç£È£Ù£Â£Å¤«¤é£Á£Ä£Ï£Ò¤Î·Ð±Ä¸¢¤òÃ¥¤¦·×²è¤¬Î©¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¥ß¥ó»á¤é¤ò¶ÈÌ³¾åÇØÇ¤¤Ê¤É¤ÎÍÆµ¿¤ÇÁÜººµ¡´Ø¤Ë¹ðÈ¯¤¹¤ë¹Í¤¨¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¥ß¥ó»á¤âÆ±¤¸Æü¤Ëµ¼Ô²ñ¸«¤ò³«¤¡¢£È£Ù£Â£Å¤¬Äóµ¯¤·¤¿¼«¿È¤ËÂÐ¤¹¤ë·Ð±Ä¸¢Ã¥¼èµ¿ÏÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶¯¤¯ÈÝÄê¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö»ä¤¬£È£Ù£Â£Å¤òÎ¢ÀÚ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢£È£Ù£Â£Å¤¬»ä¤òÎ¢ÀÚ¤Ã¤¿¡×¤ÈÈóÆñ¤·¡¢ÂÐÎ©¤ÏÅ¥¾Â²½¤·¤¿¡£
¡¡Ë¼»á¤Ï£È£Ù£Â£Å¤È¥ß¥ó»á¤ÎÂÐÎ©¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤è¤êÎÉ¤¤ÁÏºî¤Î´Ä¶¤È¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¹½ÃÛ¤È¤¤¤¦´ë¶È²È¤È¤·¤Æ¤Î»ÈÌ¿¤Ë²Ã¤¨¡¢£Ë¡½£Ð£Ï£Ð»º¶ÈÁ´ÂÎ¤ÎÀµ¤·¤¤µ¬Â§¤ÎÀ©Äê¤ÈÀèÎãÄêÎ©¤È¤¤¤¦ÈáÁÔ¤«¤ÄÀÚÇ÷¤·¤¿´ÑÅÀ¤«¤é¸«¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢»öÂÖ¼ý½¦¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö»º¶È¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤È¤·¤Æ¿®Ç°¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢»àÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤ÆÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡²¾½èÊ¬¿½ÀÁ¤¬´þµÑ¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢¥ß¥ó»á¤Î²òÇ¤¤¬³Î¼Â¤Ë¤Ê¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£Æ±ÃÏºÛ¤Ï£Á£Ä£Ï£Ò¤ÎÎ×»þ³ô¼çÁí²ñ¤¬³«¤«¤ì¤ëÍ½Äê¤Îº£·î£³£±Æü°ÊÁ°¤Ë·ëÏÀ¤ò½Ð¤¹¤È¤ÎÎ©¾ì¤À¡£
¡¡Ë¼»á¤Ï¥ß¥ó»á¤Î¹ÔÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¥Þ¥ë¥Á¥ì¡¼¥Ù¥ë¤ÎÌäÂêÅÀ¤¬ÏªÄè¤·¤¿¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤â¾µÃÎ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Àº¹ª¤Ê¥·¥¹¥Æ¥à¤â¡¢Å°Äì¤·¤¿·ÀÌó¤â¿Í´Ö¤Î°°Õ¤ò´°Á´¤ËËÉ¤°¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¤·¡¢¡Ö£±¿Í¤Î°°Õ¤Ë¤è¤ë¹ÔÆ°¤¬¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬Ä¹¤¤»þ¤ò¤«¤±¤ÆÃÛ¤¾å¤²¤¿¥·¥¹¥Æ¥à¤òÂ»¤Í¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£
¡¡£È£Ù£Â£Å¤ÏÀè·î£²£µÆü¡¢£Á£Ä£Ï£Ò¤Î·Ð±Ä¿Ø¤ËÂÐ¤¹¤ë´Æºº¤ò¼Â»Ü¤·¤¿·ë²Ì¡¢¥ß¥ó»á¤Î¼çÆ³¤Ç£È£Ù£Â£Å¤«¤é£Á£Ä£Ï£Ò¤Î·Ð±Ä¸¢¤òÃ¥¤¦·×²è¤¬Î©¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¥ß¥ó»á¤é¤ò¶ÈÌ³¾åÇØÇ¤¤Ê¤É¤ÎÍÆµ¿¤ÇÁÜººµ¡´Ø¤Ë¹ðÈ¯¤¹¤ë¹Í¤¨¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¥ß¥ó»á¤âÆ±¤¸Æü¤Ëµ¼Ô²ñ¸«¤ò³«¤¡¢£È£Ù£Â£Å¤¬Äóµ¯¤·¤¿¼«¿È¤ËÂÐ¤¹¤ë·Ð±Ä¸¢Ã¥¼èµ¿ÏÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶¯¤¯ÈÝÄê¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö»ä¤¬£È£Ù£Â£Å¤òÎ¢ÀÚ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢£È£Ù£Â£Å¤¬»ä¤òÎ¢ÀÚ¤Ã¤¿¡×¤ÈÈóÆñ¤·¡¢ÂÐÎ©¤ÏÅ¥¾Â²½¤·¤¿¡£
¡¡Ë¼»á¤Ï£È£Ù£Â£Å¤È¥ß¥ó»á¤ÎÂÐÎ©¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤è¤êÎÉ¤¤ÁÏºî¤Î´Ä¶¤È¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¹½ÃÛ¤È¤¤¤¦´ë¶È²È¤È¤·¤Æ¤Î»ÈÌ¿¤Ë²Ã¤¨¡¢£Ë¡½£Ð£Ï£Ð»º¶ÈÁ´ÂÎ¤ÎÀµ¤·¤¤µ¬Â§¤ÎÀ©Äê¤ÈÀèÎãÄêÎ©¤È¤¤¤¦ÈáÁÔ¤«¤ÄÀÚÇ÷¤·¤¿´ÑÅÀ¤«¤é¸«¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢»öÂÖ¼ý½¦¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö»º¶È¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤È¤·¤Æ¿®Ç°¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢»àÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤ÆÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡²¾½èÊ¬¿½ÀÁ¤¬´þµÑ¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢¥ß¥ó»á¤Î²òÇ¤¤¬³Î¼Â¤Ë¤Ê¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£Æ±ÃÏºÛ¤Ï£Á£Ä£Ï£Ò¤ÎÎ×»þ³ô¼çÁí²ñ¤¬³«¤«¤ì¤ëÍ½Äê¤Îº£·î£³£±Æü°ÊÁ°¤Ë·ëÏÀ¤ò½Ð¤¹¤È¤ÎÎ©¾ì¤À¡£