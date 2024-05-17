¡ØDestiny¡ÙÂè6ÏÃ ÀÐ¸¶¤µ¤È¤ß¡ßµµÍüÏÂÌé¡¢¸¡»övsÈïµ¿¼Ô¤È¤·¤ÆÂÐÖµ¡ª ¶ØÃÇ¤ÎÆ¨Èò¹Ô¤Ë¡Ö¹Í»¡¤¬»ß¤Þ¤é¤ó¡×
ÀÐ¸¶¤µ¤È¤ß¤µ¤ó¡¢µµÍüÏÂÌé¤µ¤ó¤¬¶¦±é¤¹¤ë¥É¥é¥Þ¡ØDestiny¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¡£5·î14ÆüÊüÁ÷¤ÎÂè6ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢ÀÐ¸¶¤µ¤ó±é¤¸¤ëÁÕ¤ÈµµÍü¤µ¤ó±é¤¸¤ë¿¿¼ù¤¬¡¢¤Ä¤¤¤Ë¸¡»ö¤ÈÈïµ¿¼Ô¤È¤·¤ÆÂÐÖµ¡Ê¤¿¤¤¤¸¡Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò¤ª¤µ¤é¤¤¤·¤Ä¤Ä¡¢SNS¤ÇÏÃÂê¤Î¥³¥á¥ó¥È¤È¤È¤â¤Ëº£¸å¤Î¸«¤É¤³¤í¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÆ°²è¡§Âè7ÏÃ¤ÎÍ½¹ð¤ò¸«¤ë¡Û
Âç³Ø»þÂå¤Ë°¦¤·¹ç¤Ã¤¿Áê¼ê¤È¡¢¸¡»ö¤ÈÈïµ¿¼Ô¤È¤·¤ÆÂÐÖµ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿2¿Í¡£¤Ê¤¼¿¿¼ù¤¬ÈÈ¹Ô¤ËµÚ¤ó¤À¤Î¤«¡¢¿¿¼ù¤È¹À°ìÏº¤Ë²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¤¬¤ó¤ò´µ¤¦¿¿¼ù¤Î¼ç¼£°å¤Ç¤¢¤ê¡¢ÁÕ¤Îº§Ìó¼Ô¤Ç¤¢¤ë³°²Ê°å¤Î±üÅÄµ®»Ö¡Ê°ÂÆ£À¯¿®¡Ë¤Ï¡¢¡ÖÁÕ¤Î¤¿¤á¤Ë¤ä¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¡×¤È¤³¤Ü¤·¤Ä¤Ä¡¢¿¿¼ù¤ÎÂÎÄ´¤ò·üÇ°¡£ÁÕ¤Ï¸½¾ì¤ËÂ¤ò±¿¤Ó¡¢»ö¼Â¤òµæÌÀ¤·¤è¤¦¤ÈÆ°¤»Ï¤á¤Þ¤¹¡£
Êü²Ð¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿¥é¥¤¥¿¡¼¤Ï¼Â²È¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤ÈÏÃ¤¹¿¿¼ù¡£¤·¤«¤·¹À°ìÏº¤Ï¿ôÇ¯Á°¤«¤é¶Ø±ì¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¬¥ì¡¼¥¸¤ÇÇ³¤¨»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Ý¥ê¥¿¥ó¥¯¤«¤é¤Ï¥¬¥½¥ê¥ó¤â¸¡½Ð¡£ÁÕ¤«¤éÀâÌÀ¤òµá¤á¤é¤ì¤ë¿¿¼ù¤ÏÁ´ÌÌÅª¤ËÈÈ¹Ô¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Í×¤È¤Ê¤ëÏÃÂê¤Ç¤ÏÌÛÈë¸¢¤ò¹Ô»È¡£ÁÕ¤¬¿¿¼Â¤òÄÉ¤¤µá¤á¤è¤¦¤ÈËÛÁö¤¹¤ëÃæ¡¢¿¿¼ù¤Ï¹´ÃÖ½ê¤Ç·ì¤òÅÇ¤¤¤ÆÅÝ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿¿¿¼ù¤ò¿Ç¤¿µ®»Ö¤Ï¡¢ÁÕ¤Ë¤½¤Ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Æ¤¢¤²¤ë¤è¤¦¿Ê¸À¡£¸µÎø¿Í¤È¤¤¤¦Â¸ºß¤ËÉÔ°Â¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤Îµ®»Ö¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¶Ã¤¯ÁÕ¡£¤ä¤¬¤ÆÌÜ¤ò³Ð¤Þ¤·¤¿¿¿¼ù¤Ï¡¢ÁÕ¤Î¼ê¤ò°®¤ë¤È¡¢¡Ö°ì½ï¤ËÆ¨¤²¤Ê¤¤¡©¡×¤È¸ì¤ê¡½¡½¡£
¤Þ¤¿¡¢ÁÕ¤È¿¿¼ù¤Î³ØÀ¸»þÂå¤Î¿ÆÍ§¤ÇÊÛ¸î»Î¤ÎÇßÅÄÍ´´õ¡ÊÌðËÜÍªÇÏ¡Ë¤Ï»ö·ï¤¬µ¯¤¤ëÁ°¤Ë¹À°ìÏº¤«¤éÀÜ¿¨¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢·Ð±ÄÆñ¤Î»öÌ³½ê¤ò¼¤á¤ÆÂç¤¤Ê»öÌ³½ê¤«¤éÌÌÀÜ¤òÍ¶¤¤¤ò¼õ¤±¤ë¥·¡¼¥ó¤â¡£Î¢¤Ç¹À°ìÏº¤Ë¤è¤ë²¿¤«¤¬Æ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤«»×¤¨¤º¡¢º£¸å¤ÎÁÕ¤È¿¿¼ù¤Ë¤É¤¦±Æ¶Á¤·¤Æ¤¯¤ë¤Î¤«µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¡£
X¡ÊµìTwitter¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥Ù¥Ã¥É¤Î¥·¡¼¥óµã¤±¤ë¡Ä¿¿¼ù¤âÁÕ¤âÌÜ¤¬½á¤ó¤Ç¤ë¡£»×¤ï¤º¡ØÆ¨¤²¤Æ¡Ä2¿Í¤Ç¡Ù¤ÈÎÞ¤¬¤¢¤Õ¤ì¤¿¡×¡ÖÅ¸³«¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¡Äº£¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤¤¤ë¤Î¤Ëºá¤òÈÈ¤·¤Æ¼«Ê¬¤Î¥¥ã¥ê¥¢¼Î¤Æ¤Æ¤Þ¤Ç¸µÈà¤ÈÆ¨¤²¤ë¤«¤Ê¤¡¡Ä¡×¡Ö¹Í»¡¤¬»ß¤Þ¤é¤ó¡£Í´´õ¤Ï¥ß¥¹¥ê¡¼¥ÉÍ½ÁÛ¡£¿¿¼ù¤ÏÈÈ¿Í¤ï¤«¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¤«¤Ð¤Ã¤Æ¤ë¡©¡×¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê´¶ÁÛ¤È¹Í»¡¤¬Èô¤Ó¸ò¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Âè7ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢¤Ò¤½¤«¤ËÉÂ±¡¤òÈ´¤±½Ð¤·¤¿¿¿¼ù¤òÄÉ¤¤¤«¤±¡¢¹ÔÆ°¤ò¤È¤â¤Ë¤¹¤ëÁÕ¡£Èïµ¿¼ÔÆ¨Ë´¤È¤¤¤¦»öÂÖ¤Ë¿ÀÆàÀî¸©·Ù¤¬¶ÛµÞÇÛÈ÷¤òÉß¤¯Ãæ¡¢Ä¹Ìî¤Ø¤È¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿2¿Í¤Ï¥ì¥ó¥¿¥«¡¼¤Ç»×¤¤½Ð¤Î¾ì½ê¤Ë¸þ¤«¤¤¡½¡½¡£¸¡»ö¤ÈÈïµ¿¼Ô¡¢¸µÎø¿ÍÆ±»Î¤Î¶ØÃÇ¤ÎÆ¨Èò¹Ô¤Î¹ÔÊý¤ä¤¤¤«¤Ë¡£
¤³¤Îµ»ö¤ÎÉ®¼Ô¡§ÃÏ»Òµë ÆàÊæ
ÊÔ½¸¡¦¥é¥¤¥¿¡¼Îò17Ç¯¡£¥Þ¥ó¥¬¡¢¾®Àâ¡¢»¨»ïÅù¤ÎÊÔ½¸¤ò·Ð¤Æ¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¤ËÅ¾¸þ¸å¡¢¥°¥ë¥á¡¢´Ñ¸÷¡¢¥É¥é¥Þ¥ì¥Ó¥å¡¼¤òÃæ¿´¤Ë¼èºà¡¦¼¹É®¤ÎËµ¤é¡¢°û¿©´ë¶È¤ÎWebÀïÎ¬¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤â¹Ô¤¦¡£
(Ê¸:ÃÏ»Òµë ÆàÊæ)
¡ÚÆ°²è¡§Âè7ÏÃ¤ÎÍ½¹ð¤ò¸«¤ë¡Û
Âè6ÏÃ¤Î¤¢¤é¤¹¤¸ÌîÌÚ¿¿¼ù¡ÊµµÍüÏÂÌé¡Ë¤Î¼Â²È¤¬Êü²Ð¤µ¤ì¡¢ÊÛ¸î»Î¤ÎÉã¡¦ÌîÌÚ¹À°ìÏº¡ÊÃçÂ¼¥È¥ª¥ë¡Ë¤¬°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î½ÅÂÎ¤Ë¡£»ö·ïÅö»þ¤½¤Î¾ì¤Ë¤¤¤¿¿¿¼ù¤ÏÊü²Ð¤ò¼«¶¡¤·¡¢Èïµ¿¼Ô¤È¤·¤Æ·Ù»¡¤Ç¼è¤êÄ´¤Ù¤ò¼õ¤±¤Þ¤¹¡£¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç»ö·ï¤òÃÎ¤Ã¤¿²£ÉÍÃÏ¸¡¤Î¸¡»ö¡¦À¾Â¼ÁÕ¡ÊÀÐ¸¶¤µ¤È¤ß¡Ë¤ÏÀä¶ç¡£¤µ¤é¤Ë¡¢»ÙÉôÄ¹¡¦ÂçÈªÀá»Ò¡Ê¹âÈª½ß»Ò¡Ë¤«¤é¡¢»ö·ï¤ÎÃ´Åö¸¡»ö¤òÇÒÌ¿¤·¤Þ¤¹¡£
Êü²Ð¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿¥é¥¤¥¿¡¼¤Ï¼Â²È¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤ÈÏÃ¤¹¿¿¼ù¡£¤·¤«¤·¹À°ìÏº¤Ï¿ôÇ¯Á°¤«¤é¶Ø±ì¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¬¥ì¡¼¥¸¤ÇÇ³¤¨»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Ý¥ê¥¿¥ó¥¯¤«¤é¤Ï¥¬¥½¥ê¥ó¤â¸¡½Ð¡£ÁÕ¤«¤éÀâÌÀ¤òµá¤á¤é¤ì¤ë¿¿¼ù¤ÏÁ´ÌÌÅª¤ËÈÈ¹Ô¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Í×¤È¤Ê¤ëÏÃÂê¤Ç¤ÏÌÛÈë¸¢¤ò¹Ô»È¡£ÁÕ¤¬¿¿¼Â¤òÄÉ¤¤µá¤á¤è¤¦¤ÈËÛÁö¤¹¤ëÃæ¡¢¿¿¼ù¤Ï¹´ÃÖ½ê¤Ç·ì¤òÅÇ¤¤¤ÆÅÝ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿¿¿¼ù¤ò¿Ç¤¿µ®»Ö¤Ï¡¢ÁÕ¤Ë¤½¤Ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Æ¤¢¤²¤ë¤è¤¦¿Ê¸À¡£¸µÎø¿Í¤È¤¤¤¦Â¸ºß¤ËÉÔ°Â¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤Îµ®»Ö¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¶Ã¤¯ÁÕ¡£¤ä¤¬¤ÆÌÜ¤ò³Ð¤Þ¤·¤¿¿¿¼ù¤Ï¡¢ÁÕ¤Î¼ê¤ò°®¤ë¤È¡¢¡Ö°ì½ï¤ËÆ¨¤²¤Ê¤¤¡©¡×¤È¸ì¤ê¡½¡½¡£
ÁÕ¡õ¿¿¼ù¡¢¶ØÃÇ¤ÎÆ¨Èò¹Ô¤Ø¡©Âè1ÏÃ¤ÎËÁÆ¬¤ÇÉÁ¤«¤ì¤¿¡¢¸¡»ö¤ÈÈïµ¿¼Ô¤È¤·¤ÆÂÐÖµ¤¹¤ë2¿Í¤Î¥·¡¼¥ó¤¬Ëþ¤ò»ý¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£³ØÀ¸»þÂå¤ÎÍ§¿Í¡¦µÚÀî¥«¥ª¥ê¡ÊÅÄÃæ¤ß¤Ê¼Â¡Ë¤Î»ö¸Î¡¢¸¡»ö¤ÎÉã¡¦ÄÔ±Ñ²ð¡Êº´¡¹ÌÚÂ¢Ç·²ð¡Ë¤¬¼«»¦¤ËÄÉ¤¤¤ä¤é¤ì¤¿»ö·ï¤Î¿¿¼Â¤òÄÉ¤¤µá¤á¤¿ÁÕ¤¬¡¢Î¾»ö·ï¤ËÎ¢¤Ç´Ø·¸¤¹¤ë¹À°ìÏº¤ÎÂ©»Ò¤Ç¸µÎø¿Í¤Î¿¿¼ù¤¬µ¯¤³¤·¤¿Êü²Ð»ö·ï¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤É¤³¤Þ¤Ç¤â±¿Ì¿¤Î¤¤¤¿¤º¤é¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¤ëÁÕ¤È¿¿¼ù¤Î¹Ô¤¯Ëö¤«¤éÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤Å¸³«¤Ë¡£
¤Þ¤¿¡¢ÁÕ¤È¿¿¼ù¤Î³ØÀ¸»þÂå¤Î¿ÆÍ§¤ÇÊÛ¸î»Î¤ÎÇßÅÄÍ´´õ¡ÊÌðËÜÍªÇÏ¡Ë¤Ï»ö·ï¤¬µ¯¤¤ëÁ°¤Ë¹À°ìÏº¤«¤éÀÜ¿¨¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢·Ð±ÄÆñ¤Î»öÌ³½ê¤ò¼¤á¤ÆÂç¤¤Ê»öÌ³½ê¤«¤éÌÌÀÜ¤òÍ¶¤¤¤ò¼õ¤±¤ë¥·¡¼¥ó¤â¡£Î¢¤Ç¹À°ìÏº¤Ë¤è¤ë²¿¤«¤¬Æ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤«»×¤¨¤º¡¢º£¸å¤ÎÁÕ¤È¿¿¼ù¤Ë¤É¤¦±Æ¶Á¤·¤Æ¤¯¤ë¤Î¤«µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¡£
X¡ÊµìTwitter¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥Ù¥Ã¥É¤Î¥·¡¼¥óµã¤±¤ë¡Ä¿¿¼ù¤âÁÕ¤âÌÜ¤¬½á¤ó¤Ç¤ë¡£»×¤ï¤º¡ØÆ¨¤²¤Æ¡Ä2¿Í¤Ç¡Ù¤ÈÎÞ¤¬¤¢¤Õ¤ì¤¿¡×¡ÖÅ¸³«¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¡Äº£¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤¤¤ë¤Î¤Ëºá¤òÈÈ¤·¤Æ¼«Ê¬¤Î¥¥ã¥ê¥¢¼Î¤Æ¤Æ¤Þ¤Ç¸µÈà¤ÈÆ¨¤²¤ë¤«¤Ê¤¡¡Ä¡×¡Ö¹Í»¡¤¬»ß¤Þ¤é¤ó¡£Í´´õ¤Ï¥ß¥¹¥ê¡¼¥ÉÍ½ÁÛ¡£¿¿¼ù¤ÏÈÈ¿Í¤ï¤«¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¤«¤Ð¤Ã¤Æ¤ë¡©¡×¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê´¶ÁÛ¤È¹Í»¡¤¬Èô¤Ó¸ò¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Âè7ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢¤Ò¤½¤«¤ËÉÂ±¡¤òÈ´¤±½Ð¤·¤¿¿¿¼ù¤òÄÉ¤¤¤«¤±¡¢¹ÔÆ°¤ò¤È¤â¤Ë¤¹¤ëÁÕ¡£Èïµ¿¼ÔÆ¨Ë´¤È¤¤¤¦»öÂÖ¤Ë¿ÀÆàÀî¸©·Ù¤¬¶ÛµÞÇÛÈ÷¤òÉß¤¯Ãæ¡¢Ä¹Ìî¤Ø¤È¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿2¿Í¤Ï¥ì¥ó¥¿¥«¡¼¤Ç»×¤¤½Ð¤Î¾ì½ê¤Ë¸þ¤«¤¤¡½¡½¡£¸¡»ö¤ÈÈïµ¿¼Ô¡¢¸µÎø¿ÍÆ±»Î¤Î¶ØÃÇ¤ÎÆ¨Èò¹Ô¤Î¹ÔÊý¤ä¤¤¤«¤Ë¡£
¤³¤Îµ»ö¤ÎÉ®¼Ô¡§ÃÏ»Òµë ÆàÊæ
ÊÔ½¸¡¦¥é¥¤¥¿¡¼Îò17Ç¯¡£¥Þ¥ó¥¬¡¢¾®Àâ¡¢»¨»ïÅù¤ÎÊÔ½¸¤ò·Ð¤Æ¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¤ËÅ¾¸þ¸å¡¢¥°¥ë¥á¡¢´Ñ¸÷¡¢¥É¥é¥Þ¥ì¥Ó¥å¡¼¤òÃæ¿´¤Ë¼èºà¡¦¼¹É®¤ÎËµ¤é¡¢°û¿©´ë¶È¤ÎWebÀïÎ¬¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤â¹Ô¤¦¡£
(Ê¸:ÃÏ»Òµë ÆàÊæ)