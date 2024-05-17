¥ë¡¼¥ëÌµ»ë¡È¤¹¤êÈ´¤±¼«Å¾¼Ö¡É¡Ö²¿¤·¤Æ¤ó¤Î¡ª¡×4Âæ¤Ç¡È´í¸±Áö¹Ô¡É
¡¡¥ë¡¼¥ëÌµ»ë¡£¤¹¤êÈ´¤±¼«Å¾¼Ö¡¢´í¸±¤ÊÁö¹Ô¤Î½Ö´Ö¤Ç¤¹¡£
¡¡Ìë´Ö¡¢¹ñÆ»14¹æ¤òÁö¹ÔÃæ¤Î½ÐÍè»ö¤Ç¤¹¡£º¸Â¦¤Ë¤Ï¿ôÂæ¤Î¼«Å¾¼Ö¤¬Áö¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ
¡Ö3Âæ¤«4Âæ¤«¡¢¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤ÆÁö¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ãó¼Ö¤·¤Æ¤¤¤ë¼ÖÎ¾¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢°ìÅÙ¡¢±¦¼ÖÀþ¤Ë°Ü¤Ã¤Æ¼«Å¾¼Ö¤òÄÉ¤¤È´¤¤¤Æº¸¼ÖÀþ¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¡×
¡¡±¦ÀÞ¿®¹æ¤¬ÉÕ¤¤¤¿ÀÖ¿®¹æ¤Î¸òº¹ÅÀ¤Ç¼Ö¤ò»ß¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤ÆÀµÌÌ¤Î¿®¹æ¤¬ÀÖ¤ËÀÚ¤êÂØ¤ï¤Ã¤¿¡¢¤½¤Î½Ö´Ö¡Ä¡£
±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ
¡Ö²¿¤·¤Æ¤ó¤Î¡×
¡¡ÆÍÁ³¡¢¼Ö¤Î²£¤ò¼«Å¾¼Ö¤¬¤¹¤êÈ´¤±¤ÆÈô¤Ó½Ð¤·¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¼ÖÆ»¤ò±¦ÀÞ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ
¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸òº¹¤¹¤ëÆ»Ï©¤¬ÀÄ¡Ê¿®¹æ¡Ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤µ¤«¡¢¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¤Ï¤È¤¤¤¦´¶¤¸¡×
¡¡¸åÊý¤Î¥«¥á¥é¤Ë¤ÏÈô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤¤¿¼«Å¾¼Ö¤ÎÍÍ»Ò¤¬±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ
¡Ö¼«Å¾¼ÖÆ±»Î¤âÄÉ¤¤È´¤¤¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤«¤Ê¤ê¥¹¥Ô¡¼¥É¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×
¡¡ÌÔ¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ç¿®¹æ¤òÌµ»ë¤·¡¢±¦ÀÞ¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¼«Å¾¼Ö¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤½¤Î¸å¤í¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¿3Âæ¤Î¼«Å¾¼Ö¤âÊâ¹Ô¼Ô¤¬ÅÏ¤Ã¤Æ¤¤¤ë²£ÃÇÊâÆ»¤ò±¦ÀÞ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£ÊâÆ»¤òÅÏ¤ë¼«Å¾¼Ö¤Ë´í¤¦¤¯¤Ö¤Ä¤«¤ê¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¼«Å¾¼Ö¤â¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜÍè¡¢¼ÖÆ»¤òÁö¤ë¼«Å¾¼Ö¤¬¸òº¹ÅÀ¤ò±¦ÀÞ¤¹¤ë»þ¤Ï°ìÃ¶Ä¾¿Ê¤·¡¢¤½¤Î¸å¡¢±¦ÀÞ¤ò¤¹¤ë¡ÖÆóÃÊ³¬±¦ÀÞ¡×¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡4Âæ¤Î¼«Å¾¼Ö¤Î´í¸±¤ÊÁö¹Ô¡£°ìÊâ´Ö°ã¤¨¤ì¤Ð½ÅÂç¤Ê»ö¸Î¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ
¡Ö¼«Å¾¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¼«¿È¤â´í¸±¤À¤È»×¤¦¤±¤É¡¢¤½¤ì¤òÈò¤±¤è¤¦¤È¤·¤¿¼Ö¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢Êâ¹Ô¼Ô¤¬´¬¤Åº¤¨¤Ë¤Ê¤ë»ö¸Î¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÀÕÇ¤¤ò¹Í¤¨¤Æ±¿Å¾¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¦¡×
¡¡Ìë´Ö¡¢¹ñÆ»14¹æ¤òÁö¹ÔÃæ¤Î½ÐÍè»ö¤Ç¤¹¡£º¸Â¦¤Ë¤Ï¿ôÂæ¤Î¼«Å¾¼Ö¤¬Áö¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ
¡Ö3Âæ¤«4Âæ¤«¡¢¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤ÆÁö¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ãó¼Ö¤·¤Æ¤¤¤ë¼ÖÎ¾¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢°ìÅÙ¡¢±¦¼ÖÀþ¤Ë°Ü¤Ã¤Æ¼«Å¾¼Ö¤òÄÉ¤¤È´¤¤¤Æº¸¼ÖÀþ¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¡×
¡¡±¦ÀÞ¿®¹æ¤¬ÉÕ¤¤¤¿ÀÖ¿®¹æ¤Î¸òº¹ÅÀ¤Ç¼Ö¤ò»ß¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤ÆÀµÌÌ¤Î¿®¹æ¤¬ÀÖ¤ËÀÚ¤êÂØ¤ï¤Ã¤¿¡¢¤½¤Î½Ö´Ö¡Ä¡£
¡Ö²¿¤·¤Æ¤ó¤Î¡×
¡¡ÆÍÁ³¡¢¼Ö¤Î²£¤ò¼«Å¾¼Ö¤¬¤¹¤êÈ´¤±¤ÆÈô¤Ó½Ð¤·¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¼ÖÆ»¤ò±¦ÀÞ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ
¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸òº¹¤¹¤ëÆ»Ï©¤¬ÀÄ¡Ê¿®¹æ¡Ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤µ¤«¡¢¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¤Ï¤È¤¤¤¦´¶¤¸¡×
¡¡¸åÊý¤Î¥«¥á¥é¤Ë¤ÏÈô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤¤¿¼«Å¾¼Ö¤ÎÍÍ»Ò¤¬±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ
¡Ö¼«Å¾¼ÖÆ±»Î¤âÄÉ¤¤È´¤¤¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤«¤Ê¤ê¥¹¥Ô¡¼¥É¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×
¡¡ÌÔ¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ç¿®¹æ¤òÌµ»ë¤·¡¢±¦ÀÞ¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¼«Å¾¼Ö¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤½¤Î¸å¤í¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¿3Âæ¤Î¼«Å¾¼Ö¤âÊâ¹Ô¼Ô¤¬ÅÏ¤Ã¤Æ¤¤¤ë²£ÃÇÊâÆ»¤ò±¦ÀÞ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£ÊâÆ»¤òÅÏ¤ë¼«Å¾¼Ö¤Ë´í¤¦¤¯¤Ö¤Ä¤«¤ê¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¼«Å¾¼Ö¤â¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜÍè¡¢¼ÖÆ»¤òÁö¤ë¼«Å¾¼Ö¤¬¸òº¹ÅÀ¤ò±¦ÀÞ¤¹¤ë»þ¤Ï°ìÃ¶Ä¾¿Ê¤·¡¢¤½¤Î¸å¡¢±¦ÀÞ¤ò¤¹¤ë¡ÖÆóÃÊ³¬±¦ÀÞ¡×¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡4Âæ¤Î¼«Å¾¼Ö¤Î´í¸±¤ÊÁö¹Ô¡£°ìÊâ´Ö°ã¤¨¤ì¤Ð½ÅÂç¤Ê»ö¸Î¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ
¡Ö¼«Å¾¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¼«¿È¤â´í¸±¤À¤È»×¤¦¤±¤É¡¢¤½¤ì¤òÈò¤±¤è¤¦¤È¤·¤¿¼Ö¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢Êâ¹Ô¼Ô¤¬´¬¤Åº¤¨¤Ë¤Ê¤ë»ö¸Î¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÀÕÇ¤¤ò¹Í¤¨¤Æ±¿Å¾¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¦¡×