¤ß¤ó¤Ä¤¯ÅÞ¡¦ÂçÄÅ°½¹áÅÞ¼ó¡¡Ê¢¿´¤À¤Ã¤¿¹õÀîÆØÉ§»á¤ÎÂáÊá¤Ë¡Ö¸ÀÏÀ¤Î¼«Í³¤È¤·¤Æµö¤µ¤ì¤ëÈÏ°Ï¤ò°ïÃ¦¡×
¡¡¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤Ä¤¯¤ëÅÞ¤ÎÂçÄÅ°½¹áÅÞ¼ó¤¬£±£·Æü¡¢¤Ä¤Ð¤µ¤ÎÅÞ¤Î¹õÀîÆØÉ§ÂåÉ½¤é¤¬¸øÁªË¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢ÅÞ¼óÀ¼ÌÀ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡ÂçÄÅ»á¤Ï¡Ö»ä¤Ï¤Þ¤º°ì¿Í¤Î¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¡¢¼«¿È¤Î¸¢Íø¤òÀ¼¹â¤Ë¼çÄ¥¤¹¤ë°ìÊý¤ÇÂ¾¿Í¤Î¸¢Íø¤ò¿¯³²¤·¤¿¤ê¡¢¿Í¤ÎÀ¸³è¤Î°Â¿´¡¦°ÂÁ´¤ò¶¼¤«¤¹¤è¤¦¤Ê¹Ô°Ù¤ÏÅþÄì¼õ¤±Æþ¤ìÆñ¤¤¤â¤Î¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤è¤¦¤Ê°ÕÌ£¤Ç¡¢º£²ó¤Î¹õÀî»á¤é¤Î¹ÔÆ°¤ÏÁªµó¤ä¸ÀÏÀ¤Î¼«Í³¤È¤·¤Æµö¤µ¤ì¤ëÈÏ°Ï¤ò°ïÃ¦¤·¤Æ¤¤¤¿²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤â¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ÈÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸½¾õ¤ò¼õ¤±»ß¤á¤¿¡£
¡¡¹õÀî»á¤Ï£²£°£²£±Ç¯¤Ëµì£Î£È£ËÅÞ¤Ë¹çÎ®¤·¡¢ÍâÇ¯¤Ë´´»öÄ¹½¢Ç¤¡££²£³Ç¯£³·î¤ËÎ©²Ö¹§»Ö»á¤ÈÂçÄÅ°½¹á»á¤Î´Ö¤ÇÂåÉ½¸¢Áè¤¤¤¬µ¯¤¤¿¸å¤Ï¡¢ÂçÄÅ»á¤Î¿Ø±Ä¤Ç¡¢´´»öÄ¹¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÂçÄÅ»á¤Ï¡ÖÀ¯¼£²È½÷»Ò¤¿¤Á¤ÎÁªµó³èÆ°¤ò¿Æ¿È¤Ë»Ù±ç¤¹¤ë¤Ê¤ÉÅÞÌ³¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤Ï¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¹õÀî»á¤òºòÇ¯£¸·î¤Ë²òÇ¤¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢²òÇ¤¤ò·èÃÇ¤·¤¿Ä¾ÀÜ¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢Åö»þÈà¤é¤¬¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿³¹Àë³èÆ°¤Ë°ø¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£À¯¼£²È½÷»Ò£´£¸ÅÞ¤È¤ÏÌµ´Ø·¸¤Ê³èÆ°¤Ç¤¢¤ë¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¼õ¤±Æþ¤ìÆñ¤¤³èÆ°¤ò¹Ô¤¦¹õÀî»á¤¬À¯¼£²È½÷»Ò£´£¸ÅÞ¤Î´´»öÄ¹¤òÌ¾¾è¤ë¤³¤È¤òµö¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤º¡¢³èÆ°¤ò»ß¤á¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ÅÞ¤«¤éÎ¥¤ì¤ÆÄº¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¤È½èÃÇ¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂçÄÅ»á¤ÎÌ·Àè¤ÏÎ©²Ö»á¤Ë¤â¸þ¤±¤é¤ì¡¢¡ÖÎ©²Ö¹§»Ö»á¤¬Î¨¤¤¤Æ¤¤¤¿»þÂå¤Îµì£Î£È£ËÅÞ¤Ç¤Ï¡¢¥Í¥Ã¥È¤ò»È¤Ã¤¿ÁÈ¿¥Åª¤ÊÈðëîÃæ½ý¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÅÞ¤ò¤¢¤²¤ÆÍÍ¡¹¤Ê·ù¤¬¤é¤»¤äÁªµóË¸³²¤Ê¤É¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Î©²Ö»á¤é¤Ïº£¤â¤Ê¤ª¡¢£Î£È£Ë¼õ¿®ÎÁ¤ÎÉÔÊ§¤¤¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÅìµþÅÔÃÎ»öÁª¤Î¥Ý¥¹¥¿¡¼·Ç¼¨ÈÄ¤ò¥¸¥ã¥Ã¥¯¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¼«Ê¬¾¡¼ê¤ÊÍý¶þ¤Ç¼«¸Ê¤Î¼çÄ¥¤òÀ¼¹â¤Ë·Ç¤²¡¢Â¾¿Í¤ÎÌÂÏÇ¤ò¸Ü¤ß¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¸¢Íø¤ò¿¯³²¤·¤¿¤ê¡¢À¸³è¤Î°Â¿´¡¦°ÂÁ´¤òÆ§¤ßí¸¤ë¹Ô°Ù¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÃÇºá¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡Ö¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¹õÀî»á¤äÎ©²Ö»á¤é¤Î¹ÔÆ°¤¬µê¤µ¤ì¤ë¤Ë¤Ï¡¢Áªµó¤äÉ½¸½¤Î¼«Í³¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿ÃúÇ«¤ÊÈ½ÃÇ¤¬°Ù¤µ¤ì¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£º£¸å¤È¤â»ö·ï¤Î¿ä°Ü¤òÃí»ë¤·¤Æ»²¤ê¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È·ë¤ó¤À¡£
¡¡ÂçÄÅ»á¤Ï¹õÀî»á¤ò²òÇ¤¤·¡¢¤Ä¤Ð¤µ¤ÎÅÞ¤È¤Î´Ø·¸¤ÏÀÚ¤ì¤¿¤«¤Ë¸«¤¨¤¿¤¬¡¢¼«¿È¤¬Î©¸õÊä¤·¤¿ÌÜ¹õ¶èµÄÁª¤Ç±þ±ç¤ò¼õ¤±¤¿¤ªÎé¤È¤·¤Æ¡¢ºòÇ¯£±£²·î¤Îºë¶Ì¡¦Ä«²â»ÔµÄÁª¤ËÎ©¸õÊä¤·¤¿¤Ä¤Ð¤µ¤ÎÅÞ¤Î³°»³¤Þ¤»á¤Î±þ±ç¤Ë¸Ä¿ÍÅª¤Ë¶î¤±ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£