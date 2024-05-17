¡ÖÍè¥·ー¥º¥ó¤³¤½B2¾º³Ê¤òÀ®¤·¿ë¤²¤ë¡×ÃË»Ò¥×¥í¥Ð¥¹¥±B3¤ÎÆÁÅç¥¬¥ó¥Ð¥í¥¦¥ºÁª¼ê¤é¤¬ÃÎ»ö¤òÉ½·ÉË¬Ìä¡ÚÆÁÅç¡Û
5·î17Æü¡¢ÃË»Ò¥×¥í¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ëB3¤ÎÆÁÅç¥¬¥ó¥Ð¥í¥¦¥º¤Î¥Ç¥Þー¥«¥¹¡¦¥Ù¥êー¥Ø¥Ã¥É¥³ー¥Á¤äÄÍËÜÍºµ®¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤é4¿Í¤¬ÆÁÅç¸©Ä£¤òË¬¤ì¡¢¸åÆ£ÅÄÀµ½ãÆÁÅç¸©ÃÎ»ö¤Ë¥·ー¥º¥ó½ªÎ»¤ÎÊó¹ð¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥¬¥ó¥Ð¥í¥¦¥º¤Î»²Æþ1Ç¯ÌÜ¤Ï¡¢¥ì¥®¥å¥éー¥·ー¥º¥ó¤ò5°Ì¤Ç½ª¤¨¥×¥ìー¥ª¥Õ¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿¤â¤Î¤Î½à·è¾¡¤ÇÇÔ¤ì¡¢B2¾º³Ê¤ÏÍèµ¨°Ê¹ß¤Ë»ý¤Á±Û¤·¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥ª¥ó¥³ー¥È¤Ç¤âÂçÀ®¸ù¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢²¿¤è¤ê¤âÆÁÅç¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ÎÊý¡¹¤¬¸å²¡¤·¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤¬°ìÈÖÂç¤¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¸åÆ£ÅÄÃÎ»ö¤Ï¡¢¡Ö¤Û¤«¤Î¥¹¥Ýー¥Ä¤Ë¤â¤¤¤¤»É·ã¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£¥¬¥ó¥Ð¥í¥¦¥º¤¬·Ç¤²¤Æ¤¤¤ë2028Ç¯¤ÎB1¾º³Ê¤Ë¸þ¤±¡¢±Ø¤Î¶á¤¯¤Ë¥¢¥êー¥Ê¤ò·úÀß¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢·ãÎå¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¤¬¤ó¤Ð¤í¤¦ÆÁÅç ±±ÌÚ°êÅÐÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡Ë
¡ÖÍè¥·ー¥º¥ó¤Ï¡¢ÀßÎ©»þ¤«¤é·Ç¤²¤Æ¤¤¤ë2Ç¯¤ÇB2¾º³Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¤·¤Ã¤«¤êÀ®¤·¿ë¤²¤¿¤¤¡×
¡Ê¸åÆ£ÅÄÀµ½ãÆÁÅç¸©ÃÎ»ö¡Ë
¡ÖÇØÃæ¤¬¸«¤¨¤Þ¤·¤¿¤«?¡×
¡ÊÆÁÅç¥¬¥ó¥Ð¥í¥¦¥º ÄÍËÜÍºµ®¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡Ë
¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¤Ç¤¹¡×
¥¬¥ó¥Ð¥í¥¦¥º¤ÏÍè¥·ー¥º¥ó¤ÎB2¾º³Ê¤Ë¸þ¤±¡¢¥Áー¥à¤Î¶¯²½¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£