ÌÚÍü·ûÉð¤¬ÆÍÁ³¡Ö±Ç²è¤Î´ÆÆÄ¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤È¥Ó¥Ã¥¯¥êÈ¯¸À¡Ö½õ´ÆÆÄ¤Ï°ÂÅÄÀ®Èþ¤Ç¡×
¤È¤ó¤Í¤ë¤ºÌÚÍü·ûÉð¡Ê62¡Ë¤¬NHK¡Ö¤¢¤µ¥¤¥Á¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸áÁ°8»þ15Ê¬¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£ÆÍÁ³¡¢±Ç²è¤ò¤Ä¤¯¤ë¤ÈÈ¯¸À¤·¤¿¡£
»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Î¼ÁÌä¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤ë¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¡¢µÞ¤ËÌÚÍü¤¬¿Ê¹ÔÌò¤ÎÎëÌÚÆàÊæ»Ò¥¢¥Ê¡Ê42¡Ë¤ËÌÜÇÛ¤»¤·¤Æ¡Ö¤¢¤Î¡¼¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¡Öº£ÅÙ±Ç²è¤ò¤Í¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¡×¤È²¿¤ÎÍ½¹ð¤â¤Ê¤·¤Ë¤Ä¤Ö¤ä¤¡ÖÏÃ¤¬Íè¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ê¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤ÈÏÃ¤·¤ÆÎëÌÚ¥¢¥Ê¤Ï¡ÖÍè¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¾Ð¤¤½Ð¤·¤¿¡£
¤¿¤ÀÌÚÍü¤Ï¡Ö¤Þ¤À¡¢»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¤â¥¤¥á¡¼¥¸¤À¤±¼«Ê¬¤Çºî¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¡¢±Ç²è¤Ê¤é¡×¤È°ìµ¤¤Ë¤·¤ã¤Ù¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤ËÂ³¤±¤Æ¡Ö½é¤á¤Æ¤Í¡¢¼Â¤Ï±Ç²è¤Î´ÆÆÄ¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ê¤¡¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤Î¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢¤Þ¤¿ÎëÌÚ¥¢¥Ê¤¬ÂçÇú¾Ð¡£¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤À¤Ã¤¿¤é¡¢²¶¤Ê¤é¤³¤¦»£¤ë¤Ê¤¡¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤â·ù¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡×¤ÈÌÑÁÛ¤Î±Ç²è¹½ÁÛ¤Ï¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¶ñÂÎ°Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö½õ´ÆÆÄ¤Ë°ÂÅÄÀ®Èþ¤µ¤ó¡¢¤Ä¤±¤Þ¤¹¤«¤é¡×¤ÈÏÃ¤·¡Ö¥«¥Ã¥È³ä¤ê¤È¤É¤¦¤ä¤Ã¤¿¤é¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤«¡¢Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤«¤é¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¡Ö¤½¤ó¤ÊÏÃ¤â¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÉ×ÉØ´Ö¤Ç¤Ï¡¢¤¹¤¹¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤¤â¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£