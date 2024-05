『BATTLE OF TOKYO 超東京拡張展』が2024年5月15日よりSHIBUYA TSUTAYAにて開幕。それに先立って、5月14日に同会場にてメディア向け発表会と内覧会が開かれ、陣(THE RAMPAGE)、川村壱馬(THE RAMPAGE)、日郄竜太(BALLISTIK BOYZ)、砂田将宏(BALLISTIK BOYZ)が登壇した。

『BATTLE OF TOKYO 超東京拡張展』は、『BATTLE OF TOKYO』に登場する総勢45名のキャラクターを、国内外で活躍するクリエイター45人の視点で描いたイラストを展示し、『BATTLE OF TOKYO』の世界観をこれまでにないスケールで拡張する企画『BATTLE OF TOKYO』には、Jr.EXILE世代のGENERATIONS、THE RAMPAGE、FANTASTICS、BALLISTIK BOYZ、PSYCHIC FEVER、5グループのメンバーが参加している。

陣は『超東京拡張展』の魅力について、「各キャラクターを日本が世界に誇るイラストレーターの方に描いていただいているということで、それをLDHが世界に発信していく上で欠かすことのできないパートナーの方々ですし、そういったイラストやグッズが展開されているこの場所をファンの方々に見ていただけるのが楽しみです」とサイバーパンクの世界観とも親和性の高い渋谷からLDGが世界に発信していく意義に触れる。

今回登壇した4人のキャラクターを描いたクリエイターは、陣 ≠ GOEMONが「さいのすけ」、川村 ≠ LUPUSが「しらび」、日郄 ≠ Claudeが「タスクオーナ」、砂田 ≠ Skeetが「上田バロン」がそれぞれ手がけている。川村はしらびが描いたLUPUSをスマホの待ち受け画面に設定しているほど気に入っているようで、「しらび先生の世界観が詰まっていますよね。美しく、カッコよく表現していただいて感激です」と熱弁。

展示パネルをどうにか購入したいという川村は、個人的にもグッズを購入予定とのことで、「アクスタもキャンバスアートボードも絶対ゲットするし、なんなら終わったらあれも買いたい」と会場7階のコラボレーションカフェエリアに展示されたフラッグを指差し、自身の熱意を露わにしていた。日郄のClaudeを描いたタスクオーナは、会見前の控室に挨拶に来たということで、「本当に気さくな方で、何より僕のことも、そのクロードというキャラクターもすごく愛して描いてくれたんだというのが伝わってきて嬉しかったです」と日郄は明かしていた。

コラボレーションカフェで販売されるメニューが紹介されると、砂田は自身がフィーチャーされた「Skeetの夢 リアル牛丼」をレコメンド。牛丼が好物であるSkeetがいつか食べることを夢見ている「リアル牛丼」という設定で、砂田は「代わりにみなさんが食べてあげてください」とオススメする。砂田の決めフレーズに川村が「それズルいな」と反応すると、砂田は「陣さんに『それ言いな』って言われた」とあっさり自白し、会場の笑いを誘っていた。

さらに、会見には各チームカラーのクリームソーダと、『BATTLE OF TOKYO』カラーをモチーフにしたオリジナルドリンクが実際に用意され、ROWDY SHOGUNのREDをイメージした「レモンシロップ×いちごシロップ×竹炭ヨーグルトのクリームソーダ」を飲んだ川村は、「ストロベリーの絶妙な甘さと酸味、ヨーグルトと生クリーム。この3つが融合したとき、”超東京”ができます!」と砂田に負けずのフレーズを決めていた。

ほかの展示会の見どころとして、陣は『BATTLE OF TOKYO -CODE OF Jr.EXILE-』の衣装展示を挙げる。「ライブで実際に着用した衣装はここでしか見られないですし、着込んだ感じが間近の距離で見られるのはレアだと思います。時期によって展示されている衣装が違うということなので、何度来ても楽しめるポイントだと感じます」とプッシュした。

会見の冒頭には、クリエイティブディレクターとして企画に参加している世界(EXILE、FANTASTICS)をはじめ、佐藤大樹(FANTASTICS)、瀬口黎弥(FANTASTICS)、堀夏喜(FANTASTICS)がVTRで登場。瀬口は展示会場となっている7階のカフェで以前バイトをしていたと明かし、陣が「ここに絶対、黎弥が来た方がよかったでしょ?」と発言するほどメンバーを驚かせていた。

会場1階にはコラボイラストのほか、『BATTLE OF TOKYO -CODE OF Jr.EXILE-』の衣装展示がされており、パネルには会場に足を運んだメンバーのサインが並んでいた。