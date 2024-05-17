¡Ú¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¡ÛWBOAP¥é¥¤¥Èµé²¦¼Ô¡¦ÊÝÅÄ¹îÌé¡¡7¡¦9¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¥Ð¥È¥ë¤Ç3ÅÙÌÜËÉ±ÒÀï
¡¡¥×¥í¥Ü¥¯¥·¥ó¥°Âç¶¶¥¸¥à¤Ï17Æü¡¢7·î9Æü¤ËÅìµþ¡¦¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡Ö¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¥Ð¥È¥ë118¡×¤ÎÂÐÀï¥«¡¼¥É¤òÈ¯É½¡£¥á¥¤¥ó¤ÎWBO¥¢¥¸¥¢¡¦¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯¡¦¥é¥¤¥Èµé¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤ÇÆ±µé²¦¼Ô¡¦ÊÝÅÄ¹îÌé¡ÊÂç¶¶¡Ë¤¬Æ±µé10°Ì¥×¥ì¥¹¥³¡¦¥«¥ë¥³¥·¥¢¡Ê¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¡Ë¤È3ÅÙÌÜ¤ÎËÉ±ÒÀï¤ËÎ×¤à¡£
¡¡¥»¥ß¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé8²óÀï¤Ç¤ÏÀÐ°æÅÏ»ÖÌé¡ÊRe:BOOT¡Ë¤¬¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¡¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé5°Ì¥¨¥É¥ï¡¼¥É¡¦¥Ø¥Î¤È·ý¤ò¸ò¤¨¤ë¡£
¡¡¤Û¤«¤ËÆüËÜ¥ß¥Ë¥Þ¥àµé1°Ì¤Î¿¹³îµ®¡ÊÂç¶¶¡Ë¤¬¥Ñ¥ê¥Ë¥ã¡¦¥«¥¤¥«¥ó¥Ï¡Ê¥¿¥¤¡Ë¤ÈºÆµ¯Àï¡£22Ç¯ÆüËÜ¥ß¥Ë¥Þ¥àµéÁ´ÆüËÜ¿·¿Í²¦¤ÎÀÐ°æÉð»Ö¡ÊÂç¶¶¡Ë¤Ï¡¢¥é¥¤¥È¥Õ¥é¥¤µé8²óÀï¤Ç¥×¥é¥Á¥ã¥Î¥ó¡¦¥ß¥ó¥×¥é¥Á¥ã¤ÈÂÐÀï¡£¥Ð¥ó¥¿¥àµé8²óÀï¤Ç¤ÏÅÄÃæÍ¯Ìé¡ÊÂç¶¶¡Ë¤¬¥¢¥Ê¥ó¥¿¥Á¥ã¥¤¡¦¥É¥¥¥¢¥ó¥ä¥¤¡Ê¥¿¥¤¡Ë¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£