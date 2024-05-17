·ã¿É¥Á¥Ã¥×¥¹¿©¤Ù¤¿ÊÆ¹ñ¤Î¾¯Ç¯»àË´¡¡SNS¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸»²²Ã¤¬ÌäÂê¤Ë
¡¡ÊÆ¹ñ¤ÇºòÇ¯9·î¡¢·ã¿É¥Á¥Ã¥×¥¹¤ò¿©¤Ù¤ëÍÍ»Ò¤òSNS¤Ç¸ø³«¤¹¤ë´ë²è¤Ë»²²Ã¤·¤¿10Âå¤Î¾¯Ç¯¤¬¡¢¿©¤Ù¤¿Ä¾¸å¤Ë»àË´¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆAPÄÌ¿®¤Ê¤É¤Ï16Æü¡¢¸¡»ëÄ´½ñ¤Ê¤É¤ò¤â¤È¤Ë¡¢ÂçÎÌ¤ÎÅâ¿É»ÒÃê½ÐÊª¤òÀÝ¼è¤·¤¿¤³¤È¤ä¡¢¾¯Ç¯¤Ë¿´¼À´µ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤¬»à¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ë¤ªÃã¡¢ÇÕ¤ò½Å¤Í¤ë¤È¡¡¥«¥Õ¥§¥¤¥ó¤Î»×¤ï¤Ì²á¾êÀÝ¼è¤Ë¤´ÍÑ¿´
¡¡APÄÌ¿®¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¾¯Ç¯¤Ï¥Þ¥µ¥Á¥å¡¼¥»¥Ã¥Ä½£ºß½»¤Ç¡¢ºòÇ¯9·î1Æü¡¢¿å¤Ê¤É¤ò°û¤Þ¤º¤Ë¿É¤¤¥Á¥Ã¥×¥¹¤ò¿©¤Ù¤ëÍÍ»Ò¤òSNS¤ËÅê¹Æ¤¹¤ë¥á¡¼¥«¡¼¤Î¡Ö¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸´ë²è¡×¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥Á¥Ã¥×¥¹¤ò¿©¤Ù¤¿Ä¾¸å¤Ë»àË´¤·¤¿¡£AFPÄÌ¿®¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Á¥Ã¥×¥¹¤Ë¤ÏÀ¤³¦¤ÎÅâ¿É»Ò¤ÎÃæ¤Ç¤âÆÃ¤Ë¿É¤¤2¼ïÎà¤ÎÊ´Ëö¤¬¤Þ¤Ö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£