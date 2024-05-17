¥¢¥Ë¥á¡Ö¥Ï¥¤¥¥åー!!¡×¡ß¡Ö¤×¤è¥¯¥¨¡×¥³¥é¥ÜÂè3ÃÆ³«ºÅ·èÄê¡ª¡Ö¥Ï¥¤¥¥åー!!¡×¥³¥é¥Ü¸ÂÄê¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¿¤Á¤¬Ï¿¤ê¤ª¤í¤·¥Ü¥¤¥¹ÉÕ¤¤Ç¿·ÅÐ¾ì
¥¢¥Ë¥á¡Ö¥Ï¥¤¥¥åー!!¡×¡ß¡Ö¤×¤è¥¯¥¨¡×¥³¥é¥ÜÂè3ÃÆ³«ºÅ·èÄê¡ª
¡¡¥»¥¬¤Ï¡¢¸½ºß¥µー¥Ó¥¹Ãæ¤ÎAndroid/iOSÍÑ¥Ñ¥º¥ëRPG¡Ö¤×¤è¤×¤è!!¥¯¥¨¥¹¥È¡×¡Ê¡Ö¤×¤è¥¯¥¨¡×¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥¢¥Ë¥á¡Ö¥Ï¥¤¥¥åー!!¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥¤¥Ù¥ó¥ÈÂè3ÃÆ¤ò5·î23Æü¤è¤ê³«ºÅ¤¹¤ë¡£
¡¡Æ±¥³¥é¥Ü¤Ç¤Ï¡¢¡ú7¤Ø¤ó¤·¤ó²ÄÇ½¡õ¡Ö¤È¤¯¤â¤ê¤È¤Ã¤¯¤ó¡×²òÊüºÑ¤ß¤Î¡Ö¥Õ¥ë¥Ñ¥ïー¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡×¤Î¡ÖÆü¸þæÆÍÛ¡õ±Æ»³ÈôÍº ver.VS²»¶ð¡×¤ä¡Ö¸ÉÄÞ¸¦Ëá¡õ¹õÈøÅ´Ï¯¡×¤Ê¤É¡¢¡Ö¥Ï¥¤¥¥åー!!¡×¥³¥é¥Ü¸ÂÄê¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¿¤Á¤¬Ï¿¤ê¤ª¤í¤·¤Î¥Ü¥¤¥¹ÉÕ¤¤Ç¿·ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥Ï¥¤¥¥åー!!¡×¤Î¥³¥¹¥Á¥åー¥à¤òÃå¤¿¤×¤è¥¯¥¨¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤â¿·¤¿¤ËÅÐ¾ì¡£¥³¥é¥ÜÂè1ÃÆ¤ÈÂè2ÃÆ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤âºÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡¡¥³¥é¥Ü¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¡Ö[¡ú6]¥é¥Õ¥£ー¥Ê ver.±¨Ìî¹â¹»¡×¤ä¡Ö[¡ú6]¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¤Î¥É¥é¥³¡×¤Ê¤É¤ò1²ó¸ÂÄê¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¡Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡×¤ä¡¢¡Ö¥¯¥é¥¹¥± ver.±¨Ìî¹â¹»¡×¤Ê¤É¤¬Æþ¼ê¤Ç¤¤ë¥³¥é¥Ü¼ý½¸¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥Ï¥¤¥¥åー!!º×¤ê¡×¤Ê¤É¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥³¥é¥Ü³«ºÅ¤òµÇ°¤·¡¢ËâÆ³ÀÐ¤¬¤â¤é¤¨¤ë¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¥í¥°¥¤¥ó¥Üー¥Ê¥¹¤Ë²Ã¤¨¡¢¡Ö¤×¤è¥¯¥¨¡×¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¥ê¥Ý¥¹¥È¿ô¤Ë±þ¤¸¤Æ¥æー¥¶ーÁ´°÷¤Ë¥²ー¥àÆâ¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë¡¢¥³¥é¥ÜµÇ°¥ê¥Ý¥¹¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤â³«ºÅ¤¹¤ë¡£
¢¢¥¢¥Ë¥á¡Ö¥Ï¥¤¥¥åー!!¡×¡ß¡Ö¤×¤è¤×¤è!!¥¯¥¨¥¹¥È¡×¥³¥é¥ÜÆÃÀß¥µ¥¤¥È
https://puyopuyoquest.sega-net.com/collabo/puyo_madoka-magica/
¡Ö¥Ï¥¤¥¥åー!!¥³¥é¥Ü ¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¥í¥°¥¤¥ó¥Üー¥Ê¥¹¡×³«ºÅ
³«ºÅ´ü´Ö¡§5·î18Æü 15»þ ～ 5·î22Æü 23»þ59Ê¬
¡¡´ü´ÖÃæ¤Ë¥í¥°¥¤¥ó¤¹¤ë¤È¡¢¡ÖËâÆ³ÀÐ¡×¤¬¤â¤é¤¨¤ë¡£
¡Ö¥Ï¥¤¥¥åー!!¡×¡ß¡Ö¤×¤è¤×¤è!!¥¯¥¨¥¹¥È¡×¥³¥é¥Ü³«ºÅ
¥³¥é¥ÜÂè3ÃÆ¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¾Ò²ð
¡¦[¡ú6] Æü¸þæÆÍÛ¡õ±Æ»³ÈôÍº ver.VS ²»¶ð ¡ÊCV:Â¼À¥ Êâ¡õÀÐÀî³¦¿Í¡Ë
¡¡¹â¤¤±¿Æ°Ç½ÎÏ¤ÇÁê¼ê¤ò¤«¤Íð¤¹Æü¸þ¤È¡¢Å·ºÍÅª¤Êµ»½Ñ¤Ç¥²ー¥à¤ò»ÙÇÛ¤¹¤ë±Æ»³¤Î±¨Ìî¹â¹»1Ç¯À¸¥³¥ó¥Ó¡£äÆ¤ËÊÄ¤¸¹þ¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÂ©¶ì¤·¤¤¾õ¶·¤âÂÇÇË¤¹¤ë²ÄÇ½À¤ò»ý¤Ä¡£
[¡ú6] Æü¸þæÆÍÛ¡õ±Æ»³ÈôÍº ver.VS ²»¶ð
¡Ö¤³¤Î´¶¿¨¤Ë¤â´·¤ì¤¿ ¤×¤è¤×¤èÂ®¹¶¤ä¤ó¤¾¡×
¡Ö¤ª¤ª¡Ä¤×¤è¤×¤èÂ®¹¶¡Ä¡Ä¤Ã¤Æ²¿¤À¤è¤½¤ì¡ª¡©¡×
¡¦[¡ú6] ¸ÉÄÞ¸¦Ëá¡õ¹õÈøÅ´Ï¯ ¡ÊCV:³á Íµµ®¡õÃæÂ¼Íª°ì¡Ë
¡¡¹â¤¤Ê¬ÀÏÎÏ¤ò»ý¤Ä¸ÉÄÞ¤ÈËüÇ½·¿¥×¥ì¥¤¥äー¹õÈø¤ÎÍÄ¤Ê¤¸¤ß¥³¥ó¥Ó¡£²»¶ð¤Î¡ÖÇØ¹ü¡×¤Ç¡ÖÇ¾¡×¤Ç¡Ö¿´Â¡¡×¤Ç¤¢¤ë¸ÉÄÞ¤¬ËüÁ´¤Ëµ¡Ç½¤¹¤ë¤è¤¦¡¢¹õÈø¤¿¤Á¤Ï¥Üー¥ë¤ò¤Ä¤Ê¤°¡£
[¡ú6] ¸ÉÄÞ¸¦Ëá¡õ¹õÈøÅ´Ï¯
¡Ö¤×¤è¤×¤è¥Ð¥ìー¤Ç¤âÄºÅÀ¼è¤í¤¦¤¼¡¢¸¦Ëá¡×
¡Ö¤¨¡Ä¤ª¤ì¤Ï¤¤¤¤¤è ¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤Í¥¯¥í¡×
¡¦[¡ú6] µÚÀîÅ° ¡ÊCV:Ï²ÀîÂçÊå¡Ë
¡¡ÀÄÍÕ¾ëÀ¾¹â¹»¥Ð¥ìー¥Üー¥ëÉô¤Î¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡£¤ªÄ´»Ò¼Ô¤ÊÌÌ¤â¤¢¤ë¤¬¥Ð¥ìー¤Ë¤«¤±¤ë¾ðÇ®¤Ï¿Í°ìÇÜ¶¯¤¯¡¢¤¿¤Ã¤¿°ì¸À¤Ç¥Áー¥à¤Î¶õµ¤¤ò°ú¤Äù¤á¤ë¥«¥ê¥¹¥ÞÀ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
[¡ú6] µÚÀîÅ°
¤³¤³¤¬¥×¥ïー¥×¥¢¥¤¥é¥ó¥É¡© ¤Þ¡¢¤É¤³¤À¤í¤¦¤ÈµÚÀî¤µ¤ó¤Ï¿Íµ¤¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤À¤í¤¦¤Ê～¡ú
¡¦[¡ú6] ÀÄº¬¹â¿ ¡ÊCV:¾¾ÀîÍµµ±¡Ë
¡¡°ËÃ£¹©¶È¹â¹»¥Ð¥ìー¥Üー¥ëÉô½êÂ°¤Î¥ß¥É¥ë¥Ö¥í¥Ã¥«ー¡£¤½¤Î¹â¿ÈÄ¹¤ÈÈ¿¼Í¿À·Ð¤Ç¤É¤ó¤Ê¥Üー¥ë¤âÄÌ¤µ¤Ê¤¤¡£¤º¤ÐÈ´¤±¤¿½ÖÈ¯ÎÏ¤ÇÁê¼ê¥¹¥Ñ¥¤¥«ー¤Ë¿©¤é¤¤¤Ä¤¯¡£
[¡ú6] ÀÄº¬¹â¿
¤×¤è¤×¤è¡Ä¤À¤Ã¤¿¤« ¤³¤ì¤Ç¥Ð¥ìー¤ò¤ä¤ë¡Ä¡© ¤Ê¤¼¤À¡Ä¡©
¡¦[¡ú6] ÌÚÅÆ¸÷ÂÀÏº ¡ÊCV:ÌÚÂ¼ÎÉÊ¿¡Ë
¡¡ÛæÃ«³Ø±à¥Ð¥ìー¥Üー¥ëÉô¤Î¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡£Å¨Ì£ÊýÌä¤ï¤º»Îµ¤¤ò¹â¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¥àー¥É¥áー¥«ー¡£¼ºÇÔ¤¬Â³¤¯¤È¡Ö¤·¤ç¤Ü¤¯¤ì¥âー¥É¡×¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥È¥¹¤òµñÈÝ¤¹¤ë¤³¤È¤â¡£
[¡ú6] ÌÚÅÆ¸÷ÂÀÏº
¤Ê¤ó¤À¥³¥ìー¥Ã¡ª ¤×¤è¤ó¤×¤è¤ó¤·¤Æ¤ë¡ª ¤Á¤ç¤¤¡¢Ã¯¤«¥È¥¹¾å¤²¤Æ¡ª ÂÇ¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¨¡ª
¡¦[¡ú6] ¥Ï¥Á ver.²»¶ð¹â¹»
¡¡¤È¤¢¤ëÁÈ¿¥¤ÎÍ¥½¨¤Êµ»½Ñ¼Ô¡£µ»½Ñ¤Ë´Ø¤¹¤ëÃÎ¼±¤È¿äÏÀ¤Ç¡¢Ç¾Æâ¤Ï¾ï¤Ë¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡£ÀìÌç³°¤Î¶ÈÌ³¤òÇ¤¤µ¤ì¤Æ¶Ã¤¤¤¿¤è¤¦¤¹¤À¤¬¡¢¤ä¤ëµ¤¤Ï½½Ê¬¡£¤¤¤Ä¤â¤Î¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¤âÀä¹¥Ä´¡£
[¡ú6] ¥Ï¥Á ver.²»¶ð¹â¹»
¥Ð¥ìー¥Üー¥ë¡© ¾éÃÌ¤Ï¤ä¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤è¡Ä¤Þ¤µ¤«¡¢¤³¤ì¤Ã¤Æ¶ÈÌ³¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡ª¡©
¥³¥é¥ÜÂè1ÃÆ¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¾Ò²ð
[¡ú6] Æü¸þæÆÍÛ¡ÊCV¡§Â¼À¥ Êâ¡Ë
[¡ú6] ±Æ»³ÈôÍº¡ÊCV¡§ÀÐÀî³¦¿Í¡Ë
[¡ú6] ·îÅç·Ö¡ÊCV¡§Æâ»³¹·µ±¡Ë
[¡ú6] º´µ×ÁáÀ»¿Ã¡ÊCV¡§Ä»³¤¹ÀÊå¡Ë
[¡ú6] À±³¤¸÷Íè¡ÊCV¡§²Ö¹¾²Æ¼ù¡Ë
[¡ú6] µÜÐÒ¡ÊCV¡§µÜÌî¿¿¼é¡Ë
[¡ú6] ¥·¥§¥¾ ver.²»¶ð¹â¹»
[¡ú6] ¥Ê¥êver.°ËÃ£¹©¶È¹â¹»
[¡ú6] ¥Ø¥É ver.ÛæÃ«³Ø±à¹â¹»
¥³¥é¥ÜÂè2ÃÆ¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¾Ò²ð
[¡ú6] Æü¸þæÆÍÛ&±Æ»³ÈôÍº¡ÊCV¡§Â¼À¥ Êâ¡õÀÐÀî³¦¿Í¡Ë
[¡ú6] µÜ¼£¡õµÜÐÒ¡ÊCV¡§³ô¸µ±Ñ¾´¡õµÜÌî¿¿¼é¡Ë
[¡ú6] µÜ¼£¡ÊCV¡§³ô¸µ±Ñ¾´¡Ë
[¡ú6] ËÌ¿®²ð¡ÊCV¡§ÌîÅç·ò»ù¡Ë
[¡ú6] ³ÑÌ¾ÎÑÂÀÏº¡ÊCV¡§Åç粼¿®Ä¹¡Ë
[¡ú6] ÈøÇò¥¢¥é¥ó¡ÊCV¡§³Þ´Ö½ß¡Ë
[¡ú6] ¥¨¥É¥¬ー ver.ÇòÄ»Âô³Ø±à¹â¹»
[¡ú6] ¤Þ¤°¤í ver.ÀÄÍÕ¾ëÀ¾¹â¹»
[¡ú6] ¥íー¥¶¥Ã¥Æ´ÆÆÄ
¡Ö¥Ï¥¤¥¥åー!!¥³¥é¥Ü ´ü´Ö¸ÂÄê¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡×³«ºÅ
¡¡Æ±¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢¥¯¥ê¥¢Êó½·¤È¤·¤Æ¡Ö¥Ï¥¤¥¥åー!!¥³¥é¥ÜÉü¹ï¥¬¥Á¥ã¥¯ー¥Ý¥ó¡×¤Ê¤É¤Î³Æ¼ï¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÆþ¼ê¤Ç¤¤ë¡£
¡Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡×³«ºÅ
¡¡´ü´ÖÃæ¤Ë¥í¥°¥¤¥ó¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡×¤È¤·¤Æ¡Ö[¡ú6]¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¤Î¥É¥é¥³¡×¤È¡Ö[¡ú6]¥é¥Õ¥£ー¥Ê ver.±¨Ìî¹â¹»¡×¡¢¡Ö¥Ï¥¤¥¥åー!!¥³¥é¥Ü2024¥Õ¥ë¥Ñ¥ïー¥¬¥Á¥ã¥¯ー¥Ý¥ó¡×¡ß10¤ò1²ó¸ÂÄê¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¡£
[¡ú6] ¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¤Î¥É¥é¥³
[¡ú6] ¥é¥Õ¥£ー¥Ê ver.±¨Ìî¹â¹»
Éü¹ï ¥³¥é¥Ü¸ÂÄê¥¹¥Èー¥êー¡ÖÄº¡ª¤×¤è¤×¤è¥Ð¥ìー/¤×¤è¤×¤è¥Ð¥ìー¤ÎÍ¦¼Ô!?¡×
¡¡¡Ö¥Ï¥¤¥¥åー!!¡×¤Î¥³¥é¥Ü¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¿¤Á¤¬³èÌö¤¹¤ë¸ÂÄê¥¹¥Èー¥êー¡ÖÄº¡ª¤×¤è¤×¤è¥Ð¥ìー¡×¤È¡Ö¤×¤è¤×¤è¥Ð¥ìー¤ÎÍ¦¼Ô!?¡×¤òºÆ¸ø³«¡£¸ÂÄê¥¹¥Èー¥êー¤òÆÉ¤à¤³¤È¤Ç¡¢¡ú7¤Ø¤ó¤·¤ó²ÄÇ½¤Ê¡Ö[¡ú5]¥ê¥ã¥¿¥Õー ver.°ð²Ùºê¹â¹»¡×¤ä¡Ö[¡ú5] Åè¥ê¥¹¡×¤ò¤â¤é¤¨¤ë¡£
[¡ú5] ¥ê¥ã¥¿¥Õー ver.°ð²Ùºê¹â¹»
[¡ú5] Åè¥ê¥¹
¥³¥é¥Ü¸ÂÄê¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥Ï¥¤¥¥åー!!º×¤ê¡×ºÆ³«ºÅ
¡¡¼ý½¸¥¢¥¤¥Æ¥à¡Ö¤×¤è¤×¤è¥Üー¥ë¡×¤ò¤¢¤Ä¤á¤ë¤È¡¢¡Ö[¡ú5] ¥¯¥é¥¹¥± ver.±¨Ìî¹â¹»¡×¤ä¡Ö¡ÎWS¡Ï¥¯¥é¥¹¥± ver.±¨Ìî¹â¹»¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÆþ¼ê²ÄÇ½¡£¡Ö¤×¤è¤×¤è¥Üー¥ë¡×¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ä¤á¤Æ¡¢¡Ö[¡ú7] ¥¯¥é¥¹¥± ver.±¨Ìî¹â¹»¡×¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
[¡ú7] ¥¯¥é¥¹¥± ver.±¨Ìî¹â¹»
¥³¥é¥ÜµÇ°RP¥¥ã¥ó¥Úー¥ó³«ºÅ
³«ºÅ´ü´Ö¡§5·î17Æü ～ 5·î22Æü
¡¡¡Ö¤×¤è¥¯¥¨¡×¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç³«ºÅÃæ¤ÎÂÐ¾Ý¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Î¹ç·×¥ê¥Ý¥¹¥È¿ô¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢¥²ー¥àÆâ¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£¤Þ¤¿¡¢¡ÖËâÆ³ÀÐ100¸Ä¡Ê1Ì¾¡Ë/ËâÆ³ÀÐ50¸Ä¡Ê3Ì¾¡Ë¡×¤â3Ì¾¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ö¥Ï¥¤¥¥åー!!¡×¡ß¡Ö¤×¤è¤×¤è!!¥¯¥¨¥¹¥È¡×¥³¥é¥ÜµÇ°RP¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
(C)¸Å´Ü½Õ°ì¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¦¡Ö¥Ï¥¤¥¥åー!!¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ¡¦MBS
(C)SEGA