¡Ö¥Ê¥«¥¿¥Ë¤òÃ¡¤±¤Ð¡Ä¡×ÃæÃ«½á¿Í¤Î½éËÉ±ÒÀï¡¢Å¨¿Ø±Ä¤ÎÂçÊª¥×¥í¥â¡¼¥¿¡¼¤¬¸ì¤Ã¤¿Ìî¿´¡¡°æ¾å¾°ÌïÀï¤Ë¤â¸ÀµÚ¡Ö¾È½à¤ò¹ç¤ï¤»¤é¤ì¤ë¡×
7·î20Æü¤Ë½éËÉ±ÒÀï¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿ÃæÃ«¡£¤¤¤º¤ì¤âÈà¤â³¬µé¤ò¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦(C)Getty Images
¡¡¥×¥í¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ÎWBCÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦¼Ô¤ÎÃæÃ«½á¿Í¡ÊM¡¦T¡Ë¤¬¡¢7·î20Æü¤ËÅìµþ¡¦ÍÌÀ¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¡¢»ØÌ¾Ä©Àï¼Ô¤Ç¤¢¤êÆ±µé1°Ì¤Î¥Ó¥ó¥»¥ó¥È¡¦¥¢¥¹¥È¥í¥é¥Ó¥ª¡Ê¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¡Ë¤È½éËÉ±ÒÀï¤ò¹Ô¤¦¡£5·î15Æü¡¢À¤³¦¥Ü¥¯¥·¥ó¥°É¾µÄ²ñ¡ÊWBC¡Ë¤¬È¯É½¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡ÖÅÝ¤ì¤Ê¤¤ÃË¡×¤¬ÅÝ¤ì¤¿½Ö´Ö¡ªÃæÃ«½á¿Í¤ÎKO¤ò¼ý¤á¤¿·èÄêÅª¼Ì¿¿
¡¡ÃæÃ«¤Ïº£Ç¯2·î¡¢¥Ð¥ó¥¿¥àµé½éÀï¤ÇÁ°²¦¼Ô¤Î¥¢¥ì¥Ï¥ó¥É¥í¡¦¥µ¥ó¥Æ¥£¥¢¥´¡Ê¥á¥¥·¥³¡Ë¤«¤é¥Ù¥ë¥È¤òÃ¥¼è¤·¡¢¥Õ¥é¥¤µé¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥é¥¤µé¤ËÂ³¤¡¢À¤³¦3³¬µéÀ©ÇÆ¤òÃ£À®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤Î²¦¼Ô¤ËÄ©¤à¥¢¥¹¥È¥í¥é¥Ó¥ª¤Ï¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÀ¤³¦²¦¼Ô¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤ÏÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢ºòÇ¯¡¢¥¸¥§¥¤¥½¥ó¡¦¥â¥í¥Ë¡¼¡Ê¹ë½£¡Ë¤Î»ý¤ÄWBO¥Ð¥ó¥¿¥àµé¤Î¥Ù¥ë¥È¤Ë¤âÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤ë¼ÂÎÏ¼Ô¤À¡£
¡¡Æ±³¬µé¤Ç¤Ï¸½ºß¡¢À¤³¦¼çÍ×¥¿¥¤¥È¥ë¤òÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤¬ÆÈÀê¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢WBC¤Î¥Ù¥ë¥È¤òÊÝ»ý¤¹¤ëÃæÃ«¤ÎËÉ±ÒÀï¤Ï¡¢»î¹çÅöÆü¤Þ¤Ç¤µ¤é¤ËÃíÌÜÅÙ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ÏÉ¬»ê¤À¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Ä©Àï¼Ô¤Î¥¢¥¹¥È¥í¥é¥Ó¥ª¤ÎÊì¹ñ¤Ç¤¢¤ë¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Ç¤â¤³¤ÎÂÐÀï·èÄê¤òÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¡ØFASTBREAK¡Ù¤¬5·î15Æü¡¢¡Ö¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤ÎÄ©Àï¼Ô¥Ó¥ó¥»¥ó¥È¡¦¥¢¥¹¥È¥í¥é¥Ó¥ª¤¬¡¢¥¸¥å¥ó¥È¡¦¥Ê¥«¥¿¥Ë¤ÎWBC¥Ð¥ó¥¿¥àµé¥¿¥¤¥È¥ë¤Ø¤Î½éÄ©Àï¼Ô¤È¤·¤Æ7·î20Æü¤Ë¥ê¥ó¥°¤Ë¾å¤¬¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥¹¥È¥í¥é¥Ó¥ª¤ò¥×¥í¥â¡¼¥È¤¹¤ëMP¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¥·¥ç¡¼¥ó¡¦¥®¥Ü¥ó¥º»á¤Î¥³¥á¥ó¥È¤â·ÇºÜ¡£¡Ö¥Ó¥ó¥»¥ó¥È¤ÏºÇ½é¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤ÇÂ¿¤¯¤Î¤³¤È¤ò³Ø¤ó¤À¡£¤½¤Î·Ð¸³¤ò¤³¤Î»î¹ç¤Ë³è¤«¤¹¤À¤í¤¦¡×¤ÈÃæÃ«Àï¤Ø¤Î´üÂÔ¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ëÂ¾¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé¤Ç4ÃÄÂÎ¤Î¥Ù¥ë¥È¤òÊÝ»ý¤¹¤ë¡¢°æ¾å¾°Ìï¡ÊÂç¶¶¡Ë¤Ø¤Î´Ø¿´¤â¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥®¥Ü¥ó¥º»á¤Ï¡¢¡Ö¤³¤Î³¬µé¤Ç¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢Ã¯¤â¤¬¥¤¥Î¥¦¥¨¤Ë¾È½à¤ò¹ç¤ï¤»¤é¤ì¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤ª¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¡Ö¥Ê¥«¥¿¥Ë¤¬º£¤Þ¤µ¤ËÌî½Ã¤È¤ß¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÍèÇ¯¤Î¥¤¥Î¥¦¥¨¤ÎÂÐÀïÁê¼ê¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÆüËÜ¿Í²¦¼Ô¤Îº£¸å¤Ë¤â¸ÀµÚ¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¡Ö²æ¡¹¤¬¥Ê¥«¥¿¥Ë¤òÃ¡¤±¤Ð¡¢¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢WBC¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¾ï¤ËºÇÂç¤«¤ÄºÇ¤âÌ¾ÍÀ¤¢¤ëÀ®²Ì¤Ç¤¢¤ë¡×¤ÈÂç°ìÈÖ¤Ø¤Î°ÕÍß¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢ÂçÊª¥×¥í¥â¡¼¥¿¡¼¤Î´üÂÔÄÌ¤ê¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¿Í¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¤ÏÌµÇÔ¤Î²¦¼Ô¡¦ÃæÃ«¤ËÅÚ¤ò¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤Ï½ÐÍè¤ë¤Î¤«¡£¤½¤·¤Æ¤½¤ÎÀè¤Ë¸«¿ø¤¨¤ë¡Ö¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡×¤È¤ÎÂÐÀï¤Ø¤Î¸«¹þ¤ß¤â´Þ¤á¡¢7·î¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê²ÄÇ½À¤òÈë¤á¤¿Àï¤¤¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]