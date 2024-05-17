27Ç¯½÷»ÒWÇÕ¤Ï¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ç³«ºÅ¡¡ÆîÊÆ½é¡¢FIFAÁí²ñ
¡¡¡Ú¥Ð¥ó¥³¥¯¶¦Æ±¡Û¹ñºÝ¥µ¥Ã¥«¡¼Ï¢ÌÁ¡ÊFIFA¡Ë¤Ï17Æü¡¢¥Ð¥ó¥³¥¯¤ÇÁí²ñ¤ò³«¤¡¢2027Ç¯½÷»Ò¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡Ë¤ò¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤¿¡£ÆîÊÆ¤Ç½é¤È¤Ê¤ë¡£²ÃÌÁ207¥«¹ñ¡¦ÃÏ°è¤ÎÅêÉ¼¤Ç¥Ö¥é¥¸¥ë¤¬119É¼¡¢¤â¤¦°ì¤Ä¤Î¸õÊä¤À¤Ã¤¿3¥«¹ñ¶¦ºÅ¤Î¥Ù¥ë¥®¡¼¡¢¥ª¥é¥ó¥À¡¢¥É¥¤¥Ä¤Ï78É¼¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡»öÁ°¤ËFIFA¤Ï¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ä½ÉÇñ»ÜÀß¤Ê¤É¤òÅÀ¿ô¤ÇÉ¾²Á¤·¤¿Êó¹ð½ñ¤ò¸øÉ½¡£5ÅÀËþÅÀ¤Ç¥Ö¥é¥¸¥ë¤ÏÊ¿¶Ñ¤Ç4ÅÀ¡¢¶¦ºÅ°Æ¤ÏÆ±3.7ÅÀ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Ë¤è¤ë¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¼«¼£¶è¥¬¥¶¤Ø¤Î¹¶·â¤¬Â³¤¯¾õ¶·¤ò¼õ¤±¡¢¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¶¨²ñ¤Ï¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¶¨²ñ¤Î»ñ³ÊÄä»ß¤Ê¤É¤òÄó°Æ¤·¤¿¡£