「M:ZINE 完全版 〜K-POPアーティストTWSの魅力大全開SP」

"第5世代"と呼ばれる大型新人が続々とデビューを飾り、日増しにそのファンダムが世界中に拡大しているK-POP業界。日本のメディアでもその活躍ぶりを目にする機会が増えてきている。そんな第5世代のボーイズグループにいち早くスポットを当てているのが、4月よりテレビ朝日で放送を開始した音楽バラエティ「M:ZINE(エンジン)」だ。

この番組は"音楽に特化したZINE(同人雑誌)を作る"というコンセプトをもと、毎月1組のピックアップアーティストをゲストに招き、インタビューによりその魅力を深掘り。"編集部員"として韓国語が堪能なことでも知られる若井滉斗(Mrs. GREEN APPLE)らが進行を務め、ファン目線の質問を投げかけながらアーティストの本音を引き出していく。

■SEVENTEENの弟分!平均年齢18歳・TWSの爽やかな魅力にフォーカス

爽やかなビジュアルが眩しいTWSの6人のメンバーたち (P)&(C) PLEDIS Entertainment

4月に登場したRIIZE(ライズ)に引き続き、5月のマンスリーゲストとして名を連ねたのは、"SEVENTEENの弟分"として今年1月にHYBE傘下のレーベル、PLEDIS Entertainmentより韓国デビューしたばかりの6人組・TWS(トゥアス)。"TWENTY FOUR SEVEN WITH US"の頭文字を取ったグループ名には"いつもTWSと一緒に"という想いが込められており、キラキラと眩しい青春感と爽やかなビジュアルを武器に、早くも日本でも人気を獲得している。

番組では、平均年齢18歳というフレッシュな彼らの魅力を、若井の他、K-POPファンで知られる塚地武雅(ドランクドラゴン)、林美桜(テレビ朝日アナウンサー)が多彩なコーナーで深堀り。最年長のリーダー・SHINYU(シンユ)、おしゃれ感度の高いDOHOON(ドフン)、真面目な好青年・YOUNGJAE(ヨンジェ)、愛嬌抜群のHANJIN(ハンジン)、ダンシングマシーン・JIHOON(ジフン)、そして現役高校生のマンネ(末っ子)・KYUNGMIN(ギョンミン)...と、グループ内の関係性を相関図と共に解説しながら、メンバー1人1人の特徴にフォーカスしていく。

カメラが趣味だという"思い出係"のHANJINが撮影した、メンバーの自然体なオフショットや、頼りになるしっかり者のSHINYUがルームメイトのYOUNGJAEの前だけで見せる愛嬌溢れる素顔が暴露されたりと、トークの端々で垣間見せる仲睦まじい6人の関係性が微笑ましい。

■TWSならではの"Boyhood Pop"の世界観とは?番組だけの「Oh Mymy:7s」のダンス動画も公開!

また、デビュー曲「plot twist」をはじめ、少年の美しい感性を表現したTWS独自の音楽ジャンル"Boyhood Pop"が話題を呼んだミュージックビデオの魅力にも迫り、メンバーおすすめのポイントや撮影の裏側の大変だったというエピソードも明らかに。若井がアーティスト目線で掘り下げる見どころなど、MVの瑞々しい世界観を徹底的に分析する。

さらに"たった7秒で自分がどんな人なのか見せることができる"という自信を表現した楽曲「Oh Mymy:7s」にちなみ、7秒間で様々なお題にチャレンジするゲーム企画や、この番組のためだけに撮影された「Oh Mymy:7s」のダンス動画を公開。他にも、"TWSで一番○○なのは誰?"というランキングを調査する「秘密のアオハル箱!ランキングNo.1」と題した未公開トーク企画を敢行し、絵が一番上手な"絵心ランキング"や笑顔が可愛い"スマイルランキング"、愛嬌たっぷりの"面白ランキング"を発表。TWSメンバーが抱く日本への疑問を編集部員に相談するコーナーなどもあり、まさに雑誌の特集企画のようにユニークな視点でTWSの魅力を掘り下げていく。

CS放送のテレ朝チャンネル1では、地上波放送に収まりきらなかった企画や楽屋でのアフタートークなどを盛り込んだ"完全版"が、「M:ZINE 完全版 〜K-POPアーティストTWSの魅力大全開SP」として5月26日(日)に放送される。6月には初のカムバックを控え、今後ますます活躍が期待されるTWSだけに、"ZINE"で深掘りされたフレッシュな魅力を目に焼き付けておきたい。

文=HOMINIS編集部

放送情報【スカパー!】

放送日時:2024年5月26日(日)12:00〜

チャンネル:テレ朝チャンネル1

※放送スケジュールは変更になる場合があります

最新の放送情報はスカパー!公式サイトへ