»ä¤¿¤Á¤Ï¾ï¤Ë¡ÖºÇ¸å¤Îº£¡×¤òÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¡½¡½¡£¿ÍÀ¸¤òË¤«¤Ë¤¹¤ë»þ´Ö¤ÎË¡Â§¤Ë¤Ä¤¤¤Æµ¤·¤¿°ìºý
¡¡º£¤«¤é¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¢¤ë²¾Äê¤Î¤ªÏÃ¤Ç¤¹¡£¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤¢¤ëÆü¡¢¤¿¤Þ¤¿¤ÞÆþ¤Ã¤¿µÊÃãÅ¹¤Ç¤ª¤¤¤·¤½¤¦¤Ê¥×¥ê¥ó¤ò¸«¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡£¥×¥ê¥ó¹¥¤¤Î¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡Ö¿©¤Ù¤¿¤¤¡ª¡×¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ï¸½ºß¥À¥¤¥¨¥Ã¥ÈÃæ¤Î¤¿¤á´Å¤¤¤â¤Î¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ç¤¹¡£¤³¤ó¤Ê¤È¤¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ê¤é¤½¤Î¥×¥ê¥ó¤ò¿©¤Ù¤Þ¤¹¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â¥¬¥Þ¥ó¤·¤Þ¤¹¤«......¡©
¡¡¤â¤·»þ´Ö¤¬Ìµ¸Â¤ËÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¡Ö¥×¥ê¥ó¤ò¿©¤Ù¤Æ¡¢¤½¤Î¤¢¤È¤Ç¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤±¤ì¤É¡¢¿ÍÀ¸¤È¤Ï½ª¤ï¤ê¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¸Â¤é¤ì¤¿»þ´Ö¤ÎÃæ¤Ç¡¢¡Ö¿©¤Ù¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡Ö¹¬Ê¡¤Î»þ´Ö¡×¤òÁª¤Ö¤Î¤«¡¢¡Ö¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë²æËý¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¾Íè¤Ø¤Î¡ÖÅê»ñ¤Î»þ´Ö¡×¤òÁª¤Ö¤Î¤«¤ò·è¤á¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£»þ´Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤É¤ó¤ÊÁªÂò¤ò¤·¤Æ¡¢¤É¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤ËÀ¸¤¤ë¤Î¤«¤ò¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¤â¤¢¤ë¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿¡Ö¤ä¤Ã¤«¤¤¤Ê»þ´Ö¤ò¼«Ê¬¤Î¼ê¤Ë¼è¤êÌá¤·¡¢¿ÍÀ¸¤òË¤«¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤«¡×¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤Ç½ñ¤«¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢º£²ó¾Ò²ð¤¹¤ë¡Ø¤³¤Î¥×¥ê¥ó¡¢¤¤¤Þ¿©¤Ù¤ë¤«¡© ¥¬¥Þ¥ó¤¹¤ë¤«¡©¡¡°ìÀ¸ÌòÎ©¤Ä»þ´Ö¤ÎË¡Â§¡Ù¡£
¡¡Ãø¼Ô¤Ï¡Ø¥Ñ¥ó²°¤Ç¤Ï¤ª¤Ë¤®¤ê¤òÇä¤ì ÁÛÁü°Ê¾å¤ÎÅú¤¨¤¬¸«¤Ä¤«¤ë»×¹ÍË¡¡¡ÃÏÌ£¤À¤±¤É°ìÀ¸ÌòÎ©¤Ä¡Ö¹Í¤¨¤ëµ»½Ñ¡×¡Ù¤ä¡Ø¥Ð¥Ê¥Ê¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò100Ê¸»ú¤ÇÅÁ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤ Ã¯¤Ç¤â¿È¤Ë¤Ä¤¯36¤ÎÅÁ¤ï¤ëË¡Â§¡Ù¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤ë³ÁÆâ¾°Ê¸¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡³ÁÆâ¤µ¤ó¤Ï¡¢¿ÍÀ¸¤Ï¡Ö¹¬Ê¡¤Î»þ´Ö¡×¡ÖÅê»ñ¤Î»þ´Ö¡×¡ÖÌò³ä¤Î»þ´Ö¡×¡ÖÏ²Èñ¤Î»þ´Ö¡×¤Î4¤Ä¤Î»þ´Ö¤«¤é¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤âÆÃ¤ËÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡Ö¹¬Ê¡¤Î»þ´Ö¡×¤òÁý¤ä¤¹¤³¤È¤À¤Èµ¤·¤Þ¤¹¡£¤±¤ì¤É¤½¤¦¤½¤¦ËèÆü¹¬¤»¤Ê¤³¤È¤Ð¤«¤ê¤¬Å¾¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡Æ±½ñ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¡Ø¤ä¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¡Ù¤ò¡Ø¤ä¤Ã¤Æ³Ú¤·¤¤¡Ù¤ËÊÑ´¹¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¹Í¤¨¤ë¡×¡Ö¿·¤·¤¤¥Í¡¼¥ß¥ó¥°¤ò¤Ä¤±¤Æ»þ´Ö¤Î²ÁÃÍ¤òÊÑ´¹¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¹¬Ê¡¤Î»þ´Ö¤òÁý¤ä¤¹¤¿¤á¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊýË¡¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥Ï¥¦¥Ä¡¼¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤ì¤Ð¡¢»Å»ö¤äÄÌ¶Ð¡¢ÉÕ¤¹ç¤¤¤Ê¤É¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÌµÂÌ¤äÂà¶þ¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿»þ´Ö¤¬¡¢Í°ÕµÁ¤Ç¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£Æ±¤¸¤³¤È¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ç¤â¡¢¤½¤Î»þ´Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤É¤Î¤è¤¦¤Ê²ÁÃÍ¤ò¸«½Ð¤¹¤«¤Ë¤è¤Ã¤Æ»ä¤¿¤Á¤Î¿ÍÀ¸¤ËÂç¤¤ÊÊÑ²½¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬Æ±½ñ¤òÆÉ¤à¤È¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤³¤ÇºÇ½é¤ÎÏÃ¤ËÌá¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¥À¥¤¥¨¥Ã¥ÈÃæ¤À¤±¤É¥×¥ê¥ó¤ò¿©¤Ù¤ë¤È¤¤¤¦ÁªÂò¤ò¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¡Ö¤Ê¤¼¥¬¥Þ¥ó¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¡£¼«Ê¬¤Ï¤Ê¤ó¤Æ°Õ»Ö¤¬¼å¤¤¤ó¤À¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ì¤Ï¡Ö¸å²ùÊý¸þ¤Ë´¶¾ð¤¬¤¤¤¯¥¯¥»¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¿Í¡×¡ÊÆ±½ñ¤è¤ê¡Ë¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤è¤ê¤âÌÜ¤ò¸þ¤±¤¿¤¤¤Î¤Ï¡Ö¿©¤Ù¤¿¤³¤È¤Î²ÁÃÍ¡×¤ÎÇ§¼±¤À¤È³ÁÆâ¤µ¤ó¤Ï¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¿ÍÀ¸¤Ë¤Ï»×¤¤ÄÌ¤ê¤ËÁªÂò¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤âÂ¿¡¹¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡Ö¤â¤·ÉÔËÜ°Õ¤äÂÅ¶¨¤ÎÁªÂò¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤â¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯¸å²ù¤·¤Ê¤¤¤Ç²ÁÃÍ¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¡×¡ÊÆ±½ñ¤è¤ê¡Ë¤³¤È¡£¤³¤¦¤·¤¿¿´¤Î»ý¤Á¤è¤¦¤â¡¢¡Ö¹¬Ê¡¤Î»þ´Ö¡×¤òÁý¤ä¤¹¤¿¤á¤Ë¤ÏÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡¡Ö¿Í¤â¡¢»þ´Ö¤â¡¢°ì´ü°ì²ñ¡×¡ÊÆ±½ñ¤è¤ê¡Ë¡£»þ´Ö¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ï¾ï¤Ë²á¤®µî¤Ã¤Æ¤æ¤¯¤â¤Î¤Ç¡¢º£¤È¤¤¤¦¤³¤Î½Ö´Ö¤¹¤é¤¹¤°¤µ¤Þ²áµî¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤»¤Ã¤«¤¯Âç¹¥¤¤Ê¥×¥ê¥ó¤ò¿©¤Ù¤ë¤Î¤Ê¤é¤Ð¡¢ºÇ¹â¤Ë¤ª¤¤¤·¤¤ÊýË¡¤ÇÌ£¤ï¤ª¤¦¡½¡½Æ±½ñ¤Ï»ä¤¿¤Á¤Î¿ÍÀ¸¤òË¤«¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Î»þ´Ö¤ÎË¡Â§¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë°ìºý¤Ç¤¹¡£
¡ÎÊ¸¡¦ºí¥ÎµÜ¤ä¤è¤¤¡Ï