¿·Â´¼Ò°÷¤¬µã¤¤¤¿°ì¸À Âè1²ó ¡ÚÌ¡²è¡Û¡Ö¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬ÉÔ°Â¤Ç¡Ä¡×ÁêÃÌ¤·¤¿¾å»Ê¤¬ÊÖ¤·¤¿¡Öµã¤±¤ë°ì¸À¡×
±¦¤âº¸¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¿·Â´¼Ò°÷¤Îº¢¡¢¾å»Ê¤äÀèÇÚ¡¢Æ±Î½¤«¤é¤Î°ì¸À¤Ë¡¢ÎÉ¤¯¤â°¤¯¤â¡Öµã¤±¤¿¡×¤È¤¤¤¦ÂÎ¸³¤ÏÃ¯¤·¤â°ìÅÙ¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
º£²ó¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥Ó¥Ë¥å¡¼¥¹¤ÎÆÉ¼Ô¤ËÊ¹¤¤¤¿¡Ö¿·Â´¼Ò°÷»þÂå¤Ëµã¤±¤¿°ì¸À¡×¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÈ´¿è¡£Ì¡²è²È·ó¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼¤Î¿û¸¶¸©¤µ¤ó¤ËÌ¡²è²½¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
º£²ó¤Î¡Öµã¤±¤¿°ì¸À¡×¤Ï¡Ä¡Ä?
¡û¡Ö¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬ÉÔ°Â¤Ç¡Ä¡×ÁêÃÌ¤·¤¿¾å»Ê¤¬ÊÖ¤·¤¿¡Öµã¤±¤ë°ì¸À¡×
¼¡²ó¤Î¡Öµã¤±¤¿°ì¸À¡×¤â¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë!
¢ª¥Û¥í¤Ã¤È¤·¤¿¤ê¥¤¥é¤Ã¤È¤·¤¿¤ê¡Ö¿·Â´¼Ò°÷¤¬µã¤¤¤¿°ì¸À¡×°ìµ¤ÆÉ¤ß!
¢ªÆþ¼ÒÁá¡¹Èá»´¤¹¤®!¡Ö¿·Â´¼Ò°÷¤¬µã¤¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÏÃ¡×°ìµ¤ÆÉ¤ß!
¿û¸¶¸© ¤¹¤¬¤ï¤é¤±¤ó Ì¡²è²È&¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼¡£¡Ö½µ´©¥ä¥ó¥°¥¸¥ã¥ó¥×¡×¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¤½¤Î¸å¡¢¼ÂÏÃ·Ï4¥³¥Þ»ï¤ä¥Ë¥å¡¼¥¹¥µ¥¤¥È¤Ê¤É¤Ç¥Þ¥ó¥¬¤òÏ¢ºÜ¡£¤¢¤ª¤ê·ÏLINE¥¹¥¿¥ó¥×¡ÖMr.¾å¤«¤éÌÜÀþ¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Îºî¼Ô¡£ Twitter:@sugawaraken ¤³¤Î´Æ½¤¼Ô¤Îµ»ö°ìÍ÷¤Ï¤³¤Á¤é
Ä´ºº»þ´ü: 2023Ç¯8·î8Æü
Ä´ººÂÐ¾Ý: ¥Þ¥¤¥Ê¥Ó¥Ë¥å¡¼¥¹²ñ°÷
Ä´ºº¿ô: 505¿Í
Ä´ººÊýË¡: ¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¥í¥°¥¤¥ó¼°¥¢¥ó¥±¡¼¥È
º£²ó¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥Ó¥Ë¥å¡¼¥¹¤ÎÆÉ¼Ô¤ËÊ¹¤¤¤¿¡Ö¿·Â´¼Ò°÷»þÂå¤Ëµã¤±¤¿°ì¸À¡×¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÈ´¿è¡£Ì¡²è²È·ó¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼¤Î¿û¸¶¸©¤µ¤ó¤ËÌ¡²è²½¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
º£²ó¤Î¡Öµã¤±¤¿°ì¸À¡×¤Ï¡Ä¡Ä?
¡û¡Ö¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬ÉÔ°Â¤Ç¡Ä¡×ÁêÃÌ¤·¤¿¾å»Ê¤¬ÊÖ¤·¤¿¡Öµã¤±¤ë°ì¸À¡×
¼¡²ó¤Î¡Öµã¤±¤¿°ì¸À¡×¤â¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë!
¢ª¥Û¥í¤Ã¤È¤·¤¿¤ê¥¤¥é¤Ã¤È¤·¤¿¤ê¡Ö¿·Â´¼Ò°÷¤¬µã¤¤¤¿°ì¸À¡×°ìµ¤ÆÉ¤ß!
¢ªÆþ¼ÒÁá¡¹Èá»´¤¹¤®!¡Ö¿·Â´¼Ò°÷¤¬µã¤¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÏÃ¡×°ìµ¤ÆÉ¤ß!
¿û¸¶¸© ¤¹¤¬¤ï¤é¤±¤ó Ì¡²è²È&¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼¡£¡Ö½µ´©¥ä¥ó¥°¥¸¥ã¥ó¥×¡×¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¤½¤Î¸å¡¢¼ÂÏÃ·Ï4¥³¥Þ»ï¤ä¥Ë¥å¡¼¥¹¥µ¥¤¥È¤Ê¤É¤Ç¥Þ¥ó¥¬¤òÏ¢ºÜ¡£¤¢¤ª¤ê·ÏLINE¥¹¥¿¥ó¥×¡ÖMr.¾å¤«¤éÌÜÀþ¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Îºî¼Ô¡£ Twitter:@sugawaraken ¤³¤Î´Æ½¤¼Ô¤Îµ»ö°ìÍ÷¤Ï¤³¤Á¤é
Ä´ºº»þ´ü: 2023Ç¯8·î8Æü
Ä´ººÂÐ¾Ý: ¥Þ¥¤¥Ê¥Ó¥Ë¥å¡¼¥¹²ñ°÷
Ä´ºº¿ô: 505¿Í
Ä´ººÊýË¡: ¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¥í¥°¥¤¥ó¼°¥¢¥ó¥±¡¼¥È