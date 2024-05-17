¡Ö설레다¡Ê¥½¥ë¥ì¥À¡Ë¡×¤Î°ÕÌ£¤Ï¡©¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ÇÉÑ½Ð¡ª
´Ú¹ñ¸ì¤ÎÆü¾ï¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò½ÐÂê¡ª¥¯¥¤¥º·Á¼°¤Ç¸ÀÍÕ¤ò³Ð¤¨¤Æ¡¢´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¤ò¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤â¤¦¡£
¡Ö설레다¡Ê¥½¥ë¥ì¥À¡Ë¡×¤Î°ÕÌ£¤Ï¡©
¡Ö설레다¡Ê¥½¥ë¥ì¥À¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤òÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ç¤è¤¯¸«¤«¤±¤ë¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¡£
¤¤¤Ã¤¿¤¤¡¢¡Ö설레다¡Ê¥½¥ë¥ì¥À¡Ë¡×¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Àµ²ò¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Àµ²ò¤Ï¡©
Àµ²ò¤Ï¡¢¡Ö¤È¤¤á¤¯¡×¤Ç¤·¤¿¡ª
¶»¤¬¹âÌÄ¤ëÍÍ»Ò¤òÉ½¤¹¡Ö설레다¡Ê¥½¥ë¥ì¥À¡Ë¡×¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¡Ö¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡×¤Ï¡¢¡Ö러브스토리¡Ê¥í¥Ö¥¹¥È¥ê¡Ë¡×¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¤¼¤ÒÍ§¤À¤Á¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£