¡ÚTHREE¡Û¤µ¤é¤Ë»È¤¤¤ä¤¹¤¯À¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤¿¥Í¥¤¥ë¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤¬È¯Çä¢ö

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04 CLOUD SONG:¶õ¤ò±Ë¤°¤ä¤ï¤é¤«¤Ê±À¤Î¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¡¢¥°¥ì¥¤¥Ã¥·¥å¤Ê¥Úー¥ë¥°¥êー¥ó
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08 UNIVERSAL RHYTHM:¥ì¥Ã¥É¥Ñー¥ë¤òÀø¤Þ¤»¥Õ¥ë¥¤¥Ç¥£¥Æ¥£¤òÊü¤Ä¡¢¤Û¤í¶ì¤¤¥ß¥ë¥ー¥¥ã¥á¥ë
09 SKY FIRE:ÂçÃÏ¤ò¾È¤é¤¹°ì¶Ú¤ÎÁ®¸÷¡¢Å·¶õ¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥¯¥ê¥¢¤Ê¥Ô¥å¥¢¥ì¥Ã¥É
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14 SHELTERING SYMPHONY:¤¢¤¿¤¿¤«¤µ¤ÈÇ®¤òÈë¤á¤¿¡¢¥¿¥¤¥à¥ì¥¹¤Ç¥·ー¥à¥ì¥¹¤Ê¥°¥ì¥¤¥Ã¥·¥å¥«ー¥
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16 SKY RUNNER:¼ê¤â¤È¤Î¥Ô¥å¥¢¤Ê·ì¿§´¶¤òºÝÎ©¤¿¤»¤ë¡¢¡È¿¼¸ÆµÛ¡É¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ùー¥¸¥å¥Ö¥é¥¦¥ó
17 SHELTERING SKY:Àø¤Þ¤»¤¿¥´ー¥ë¥É¤¬ÀÅ¤«¤Ëßê¤á¤¡¢ÁÇÈ©¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤¹¤ë¥°¥ì¥¤¥Ã¥·¥å¥°¥êー¥ó
18 SKY LAW:¤¿¤ª¤ä¤«¤Ç¥¨¥¢¥êー¤Ê¥àー¥É¤ò¾ú¤·½Ð¤¹¡¢¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê¥¤¥ó¥Ç¥£¥´¥Ö¥ëー
19 CELESTIAL SHELTER:°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤¿¶õµ¤¡¢¥¨¥Ã¥¸¤ò¸ú¤«¤»¤¿¥·¥ë¥Ðー¤ò¥ì¥¤¥äー¤·¤¿¥¢¥Ã¥·¥å¥°¥ìー
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01 ORBITAL:À²¤ì¤ä¤«¤Ê¶õ¤Î¤è¤¦¤ÊÆ©ÌÀ´¶¤òÍ¿¤¨¤ë¡¢¥Ä¥ä¹â¤¤¥°¥í¥Ã¥·ー¥¯¥ê¥¢
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03 NEW DAWN:¤ä¤ï¤é¤«¤ÊÄ«¾Æ¤±¤Î¶õµ¤¤ò¤Þ¤È¤¦¡¢¥»¥ß¥Þ¥Ã¥È¤Ê¼Á´¶¤Î¥¦¥©ー¥ßー¥Ô¥ó¥¯
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