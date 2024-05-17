»Í¹ñ¤Ç°¦¤µ¤ì¤Æ25Ç¯¡ØMONSTER baSH 2024¡Ù³«ºÅµÇ°ÂÐÃÌーー»ÍÀ±µå¡¦¹¯Íº&UÂÀ x ¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡¦Äê²È»á¤È¿¶¤êÊÖ¤ëÎò»Ë¡¢»Í¹ñ¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë°ÕµÁ¡¢Ì¤Íè¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤È¤Ï
8·î24Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦25Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¡¢¹áÀî¡¦¹ñ±Ä»¾´ô¤Þ¤ó¤Î¤¦¸ø±à¤Ë¤Æ¡¢Ìî³°¥Õ¥§¥¹¡ØMONSTER baSH 2024¡Ù¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£Ãæ»Í¹ñºÇÂçµé¤ÎÌî³°¥í¥Ã¥¯¥Õ¥§¥¹¤È¤·¤Æ¿Æ¤·¤Þ¤ì¡¢º£Ç¯¤Ç25¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡ØMONSTER baSH¡Ù¡Ê°Ê²¼¡¢¡Ø¥â¥ó¥Ð¥¹¡Ù¡Ë¡£¤¤¤è¤¤¤è³«ºÅ¤Þ¤ÇÌó100Æü¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£º£²óSPICE¤Ç¤Ï¡¢¡Ø¥â¥ó¥Ð¥¹¡Ù¤ÈºÇ¤â´Ø¤ï¤ê¤¬¿¼¤¤¥Ð¥ó¥É¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤»ÍÀ±µå¤«¤éËÌÅç¹¯Íº¡Ê¥·¥ó¥¬ー¡Ë¤ÈUÂÀ¡ÊBa¡Ë¡¢¤½¤·¤Æ¡Ø¥â¥ó¥Ð¥¹¡Ù¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤Ç¤¢¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥Ç¥åー¥¯¤ÎÄê²È»á¤ÎÂÐÃÌ¤ò¼Â»Ü¡£
¹áÀî¡¦¹â¾¾»Ô¾¦Å¹³¹°ìÂÓ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ØSANUKI ROCK COLOSSEUM 2024¡Ù¡Ê¡Ø¥µ¥Ì¥¥í¥Ã¥¯¡Ù¡Ë¤Ç¤â¸ø³«¤ÇÂÐÃÌ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢ËÜÂÐÃÌ¤Ç¤Ï¤è¤ê¤¸¤Ã¤¯¤ê¤È¡Ø¥â¥ó¥Ð¥¹¡Ù¤ÎÎò»Ë¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ä¤Ä¡¢25¼þÇ¯¤Ë¤à¤±¤Æ¤ÎÁÛ¤¤¤¬¸ì¤é¤ì¤¿¡£¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¥¢ー¤Ï¡¢SPICE¤Ç¡Ø¥â¥ó¥Ð¥¹¡Ù¡Ø¥µ¥Ì¥¥í¥Ã¥¯¡Ù¤Î¥ì¥Ýー¥È¤ò¼¹É®¤·¡¢Ä¹Ç¯¤ËÅÏ¤Ã¤Æ»ÍÀ±µå¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¿¥é¥¤¥¿ー¡¦¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¥¢ー¡¿¥é¥¸¥ª¥Ñー¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£ー¤ÎÎëÌÚ½ß»Ë¤¬Ã´Åö¡£º£Ç¯¤Î¡Ø¥â¥ó¥Ð¥¹¡Ù¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢»Í¹ñ¤Ç°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¿¤½¤ÎÎò»Ë¤È»ÍÀ±µå¤È¤ÎÊª¸ì¡¢¤½¤·¤ÆÌ¤Íè¤Ë·Ò¤°ÁÛ¤¤¤ò¤¼¤ÒÃÎ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¡ØMONSTER baSH 2022¡Ù
¡Ö¡Ø¥â¥ó¥Ð¥¹¡Ù¤Ï¥ß¥¯¥¹¥Á¥ãー¡×¥ªー¥ë¥í¥Ã¥¯¥Õ¥§¥¹¤«¤é¸½ºß¤Ø¤ÎÊÑÁ«
ーー¤Þ¤º¤Ï¡¢2000Ç¯¤Ë½é³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Åö»þ¤Î¡Ø¥â¥ó¥Ð¥¹¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Äê²È¿ò»Ì¡Ê°Ê²¼¡¢Äê²È¡Ë¡§ËÍ¤ÏÅö»þ¤Þ¤À¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤Ç¸½¾ì¤Ë¤Ï¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£º£¤Î¤è¤¦¤ËÂç¤¤Êµ¬ÌÏ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÀµÄ¾¤Ê¤È¤³¤í¤½¤³¤Þ¤Ç¾Ü¤·¤¯ÃÎ¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£ËÍ¤Ï°¦É²¤ÎÂç³Ø¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¹áÀî¤Ç¡Ø¥â¥ó¥Ð¥¹¡Ù¤È¤¤¤¦¤Î¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¡¢¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤°¤é¤¤¤Ç¡£¼þ¤ê¤Ç¤â¤Þ¤À¤¢¤Þ¤êÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢½éÇ¯ÅÙ¤«¤éÍ·¤Ó¤Ë¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¿¹¯Íº¤¯¤ó¤ÎÊý¤¬¾Ü¤·¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡©
ËÌÅç¹¯Íº¡Ê°Ê²¼¡¢¹¯Íº¡Ë¡§ºÇ½é¤Ïº£¤Î¤Þ¤ó¤Î¤¦¸ø±à¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥ì¥ª¥Þ¥ïー¥ë¥É¤È¤¤¤¦¥Æー¥Þ¥Ñー¥¯¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Ç¡¢ÆÁÅç¤Î¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¥ì¥ª¥Þ¥ïー¥ë¥É¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯¤æ¤«¤ê¤¬¤¢¤ë¾ì½ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£ËÍ¤é¤¬¾®³ØÀ¸¤Î»þ¡¢¥Æー¥Þ¥Ñー¥¯¥Öー¥à¤ä¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢¥ì¥ª¥Þ¥ïー¥ë¥É¤Ï¹Ô¤¤¿¤¯¤Æ¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÆ´¤ì¤Î¾ì½ê¤Ç¤·¤¿¡£¤Ê¤Î¤Ç¹â¹»À¸¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Åö»þ¡¢¡Ø¥â¥ó¥Ð¥¹¡Ù¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤¿»þ¤Ï¡¢¤Þ¤º¡Ö¥ì¥ª¥Þ¤Ç¥é¥¤¥Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¤ä¤ë¤ó¤ä¡ª¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Âè°ì°õ¾Ý¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì¤ÇÅö»þ¤ÎËÍ¤¬´Ñ¤¿¤¯¤Æ¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¡¢SNAIL RAMP¤äPOTSHOT¤¬¤¤¤Æ¡¢¤Û¤«¤Ë¤âSUPERCAR¡¢POLYSICS¡¢Zoobombs¤â½Ð¤Æ¤¿¤Î¤ò¤¹¤´¤¯³Ð¤¨¤Æ¤Þ¤¹¡£
ーー¼ÂºÝ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤É¤¦¤Ç¤·¤¿¤«¡©
¹¯Íº¡§ABC¥Æ¥ì¥Ó¤Î¡ØBREAK OUT¡Ù¤È¤«¡¢¡Ö¿¼Ìë¤Î²»³ÚÈÖÁÈ¤Ç¸«¤Æ¤¿¸÷·Ê¤ä¡ª¡×¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡£¹â¹»À¸¤Îº¢¤Ï¤Þ¤À¡¢»Í¹ñ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢¡Ö¥ì¥ª¥Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ë¡ª¡×¤È¤¤¤¦¶½Ê³¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤À¤«¤éÅÓÃæ¤Î¥Ö¥ì¥¤¥¯¥¿¥¤¥à¤Ë¾è¤êÊª¤Ë¾è¤Ã¤¿¤ê¡¢±àÆâ¤Ç¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤¿¤ê¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë³Ð¤¨¤Æ¤ë¤Î¤¬¡¢¤¹¤´¤¤¼êºî¤ê´¶¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Ê¤¡¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£±¿±ÄËÜÉô¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È¤³¤í¤Ë¼ê½ñ¤¤Î¥¿¥¤¥à¥Æー¥Ö¥ë¤¬¥Ð¥ó¡ª¤ÈÅ½¤Ã¤Æ¤¢¤Ã¤¿¤ê¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤À¤«¤é¡¢¥Õ¥§¥¹¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â´ØÀ¾¤Ç¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ÎÂçºå¾ëÌî²»¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ë¶á¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤ì¤«¤é¡¢SNAIL RAMP¤äPOTSHOT¤Î¥é¥¤¥Ö¤Î»þ¤Ë¸å¤í¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¤é¡¢2¤Ä¾å¤ÎÀèÇÚ¤¬¸ª¼Ö¤µ¤ì¤Æ¤ë¸÷·Ê¤ò¤¹¤´¤¤³Ð¤¨¤Æ¤Æ¡Ä¡Ä¡£¸å¡¹¤ËÊ¹¤¤¤¿¤é¡Ö¤¢¤ì¹Ô¤Ã¤Æ¤¿¤è¡×¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤è¤¯¤¢¤ë¤°¤é¤¤¡¢ÆÁÅç¤Î²»³Ú¤¬¹¥¤¤ÊÆ±¤¸À¤Âå¤Î»Ò¤¿¤Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤ä¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ーーUÂÀ¤µ¤ó¤Ï¤¤¤Ä¤°¤é¤¤¤«¤é¡Ø¥â¥ó¥Ð¥¹¡Ù¤òÇ§¼±¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡©
UÂÀ¡§ËÍ¤ÏÊ¼¸Ë¸©¤Ë½»¤ó¤Ç¤¿¤·¡¢¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¤òÄ°¤¤¤Æ°é¤Ã¤Æ¤¤¿¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢Ìî³°¥Õ¥§¥¹¤Î¤³¤È¤â¤¢¤ó¤Þ¤êÃÎ¤é¤Ê¤¯¤Æ¡£Âç³Ø¤Ç»Í¹ñ¤ËÍè¤Æ¡¢¥Ð¥ó¥É¤òÁÈ¤ó¤ÀÅö½é¤â¤½¤³¤Þ¤ÇÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¤Þ¤·¤Æ¤ä½Ð¤é¤ì¤ë¤Ê¤ó¤Æ»×¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡Ä¡Ä¡£¾¯¤·¤º¤Ä°Õ¼±¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢½é¤á¤Æ¥Ç¥Ó¥åー¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò½Ð¤·¤¿2007Ç¯¤°¤é¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¤«¤Í¡£
ーーCD¤ò½Ð¤·¤Æ¤«¤é¡£
¹¯Íº¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤ì¤È¡¢¤è¤ê°Õ¼±¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¥Á¥ã¥Ã¥È¥â¥ó¥Áー¤¬½Ð¤¿¤Î¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¡Ê¢¨Æ±¤¸ÆÁÅç½Ð¿È¤Ç¡¢¹¯Íº¤ÈUÂÀ¤ÏÊ¡²¬¹¸»Ò¤ÈÆ±¤¸Âç³Ø½Ð¿È¡Ë
ーー¥Á¥ã¥Ã¥È¥â¥ó¥Áー¤Î½é½Ð¾ì¤¬2006Ç¯¤Ç¤¹¤Í¡£
¹¯Íº¡§¤½¤Î²¿Ç¯¤«Á°¤Ë¡¢»Í¹ñ¤Î¥Ð¥ó¥É¤¬¤á¤Ã¤Á¤ã½Ð¤¿Ç¯¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÆÁÅç¤ÎF¢ªC large selection¤È¤«¡£
Äê²È¡§¤¢¤¢ー¡ª¡¡2003Ç¯¤Ç¤¹¤Í¡£
¹¯Íº¡§¤Û¤«¤Ë¤â°¦É²¤Î¥¸¥ã¥Ñ¥Ï¥ê¥Í¥Ã¥È¤¬¤¤¤¿¤ê¡£¤½¤ì¤¬ÀÄ½Õ¥Ñ¥ó¥¯¥Öー¥à¤Î»þ¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯»Í¹ñ¤Ç¤â¤½¤Î¥·ー¥ó¤Ë¶á¤Å¤±¡ª¤ß¤¿¤¤¤ÊÉ÷Ä¬¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤Ç¡¢¤½¤ÎÎ®¤ì¤¬Íî¤ÁÃå¤¤¤¿º¢¤Ë¡¢¥Á¥ã¥Ã¥È¥â¥ó¥Áー¤¬»Í¹ñ½Ð¿È¤È¤«´Ø·¸¤Ê¤¯ÀµÌç¤«¤éÆþ¤Ã¤Æ¤¤¿´¶¤¸¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¤½¤ÎÀµÌçÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤ò¸«¤Æ¤«¤é¡¢ËÍ¤¿¤Á¤â¤è¤¦¤ä¤¯¤Á¤ã¤ó¤È¡Ø¥â¥ó¥Ð¥¹¡Ù¤ò°Õ¼±¤·¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
ーーÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤Ç¥Õ¥§¥¹¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢¤½¤ÎÃÏ°è¤ÎÆÃ¿§¤âÂçÀÚ¤ÊÍ×ÁÇ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢ÃÏ¸µ¡¦»Í¹ñ¤Î¥Ð¥ó¥É¤Ë½Ð¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ïº£¤âÊÑ¤ï¤é¤º¡©
Äê²È¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£³«ºÅÅö½é¤«¤éº£¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£2002Ç¯¤Ë½é¤á¤Æ¤Þ¤ó¤Î¤¦¸ø±à¤Ç³«ºÅ¤·¤¿»þ¤Ï¡¢¤Þ¤ÀSTAGE¶õ³¤¤Î1¥¹¥Æー¥¸¤À¤±¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤³¤Ë¥±¥Ä¥á¥¤¥·¤µ¤ó¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ê¡¢Dragon Ash¤µ¤ó¤¬¥È¥ê¤ò¾þ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤É¤¦¤ä¤éÂ¾¤Î¥Õ¥§¥¹¤Ï2¥¹¥Æー¥¸¤¢¤ë¤é¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¡¢ÍâÇ¯¤Î2003Ç¯¤Ë¥¹¥Æー¥¸¤ò¤â¤¦¤Ò¤È¤Äºî¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤¿¤À¡¢µ¬ÌÏÅª¤Ë¤âÍ½»»Åª¤Ë¤â¤Þ¤À¤¿¤¯¤µ¤ó¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ò¸Æ¤Ù¤Ê¤¤»ö¾ð¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¡£¹¯Íº¤¯¤ó¤Î¸À¤¦¤È¤ª¤ê¡¢»Í¹ñ¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ð¥ó¥É¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ½Ð¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢¿·¤·¤¯¤Ç¤¤¿STAGEÎ¶¿À¤Ç¤¹¡£»Í¹ñ°Ê³°¤Ç¤ÏTHE PAN¤È¤«HIGHWAY61¡¢THE ¥¤¥Ê¥º¥ÞÀïÂâ¤°¤é¤¤¤À¤Ã¤¿¤«¤Ê¡©¡¡»Í¹ñÀª¤¬³èÌö¤Ç¤¤ë¥¹¥Æー¥¸¤È¤·¤ÆSTAGEÎ¶¿À¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢º£¤Ç¤â»ÍÀ±µå¤òÉ®Æ¬¤Ë¡¢ÃÏ¸µ¤Ç²»³Ú¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ò¸Æ¤Ó¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤º¤Ã¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¹¯Íº¡§¤Þ¤ÀÂ¾¸©¤«¤é»Í¹ñ¤Þ¤Ç¸Æ¤Ù¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤«¤é¤¢¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ä¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
Äê²È¡§FORCE B¡¢F¢ªC large selection¡¢FINE CHOP¡¢COUNTER BLOW¡¢Noweed¡¢FULL MONTY¤È¤«¡Ä¡Ä»Í¹ñ¤Ë½»¤ó¤Ç¤¿Åö»þ¤ÎËÍ¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï²æ¤¬³¹¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥Ð¥ó¥É¤¬STAGEÎ¶¿À¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤Æ¡£¤½¤ì¤¬2003Ç¯¡¢½é¤á¤Æ¤Î2¥¹¥Æー¥¸¤Ç¤Î³«ºÅ¤Ç¤¹¤Í¡£
ーーDUKE¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬¡¢»ÍÀ±µå¤Î¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¡¢½Ð¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤¤¤Ä¤°¤é¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¤«¡©
Äê²È¡§Æó¿Í¤Ë¤Ï¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤±¤É¡¢½é´ü¤Îº¢¤Ï¤Þ¤ÀÂ¸ºß¤âÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤¿¤À¡¢ÆÁÅç¤Ë¹Ô¤±¤Ð»ÍÀ±µå¤¬¤¤¤Æ¡¢º£¤âÀÎ¤â¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤«¤é¤¤¤í¤ó¤Ê°ÕÌ£¤Ç¥µ¥Ýー¥È¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯Åö»þ¤«¤éÆÁÅç¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥Ð¥ó¥É¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¬ËèÇ¯¥á¥¥á¥¤È¼ÂÎÏ¤ò¤Ä¤±¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤ËÃÎ¤é¤ì¤ÆÌÌÇò¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥á¥¸¥ãー¥Ç¥Ó¥åー¤â¤·¤Æ¡Ä¡ÄDUKE¤È°ì½ï¤Ë²»³Ú³èÆ°¤ò¤·¤¿¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤ª¸ß¤¤¤Ë¡¢»Í¹ñ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤òºî¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï»ÍÀ±µå¤Ë½Ð¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦´Ø·¸¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»Í¹ñ¤Ë½»¤ß¤Ê¤¬¤éÁ´¹ñ¤Ç¤³¤³¤Þ¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥Ð¥ó¥É¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢15Ç¯Á°¤ÎÆó¿Í¤â¹Í¤¨¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡©¡¡ËÍ¤¿¤Á¤¬¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿¡Ö»Í¹ñ¤Î²»³Ú¥·ー¥ó¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¡¢Ã¯¤è¤ê¤â»ÍÀ±µå¤¬ÂÎ¸½¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£»Í¹ñ¤Ë¤¤¤Æ¤â¥Æ¥ì¥Ó¤Ë½Ð¤é¤ì¤ë¤·¡¢CD¤â½Ð¤»¤ë¡¢¡Ø¥á¥¸¥ãー¥Ç¥Ó¥åー¤È¤¤¤¦¥Ü¥±¡Ù¡Ê2017Ç¯È¯Çä¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ë¤â¤Ç¤¤ë¡£¤³¤ì¤ÏÃÏ¸µ¤Î¥Ð¥ó¥É¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯Âç¤¤Ê¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¸À¤ï¤»¤Æ¤ª¤¤¤Æ¡¢¾åµþ¤µ¤ì¤¿¤é¤³¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ÏÁ´Éô¥«¥Ã¥È¤Ç¤¹¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤µ¤Ã¤»ÍÀ±µå¤Î¤³¤È¤òÅö»þ¤Ï¤Þ¤ÀÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¡Ø¥â¥ó¥Ð¥¹¡Ù¤À¤Ã¤ÆºÇ¶á¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£¤½¤ì¤³¤½Ëþ°÷¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡£
¹¯Íº¡§ºÇ½é¤Ï¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¤Í¡Ä¡Ä¡£
Äê²È¡§²ñ¼Ò¤Î¹Í¤¨Êý¤Î¤»¤¤¤Ç¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÀÎ¤Ï»ÍÀ±µå¤Ç¤µ¤¨¡Ö¥í¥Ã¥¯¤Ê¤Î¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤ÊµÄÏÀ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤°¤é¤¤¡¢¥¬¥Ã¥Á¥¬¥Á¤Ë¥í¥Ã¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤·¤Æ¸Ç¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡£¤À¤«¤éº£¤â¡Ö¥í¥Ã¥¯¥Õ¥§¥¹¡×¤Èëð¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£¤Î¤è¤¦¤Ë¥¢¥¤¥É¥ë¤äPOPS¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¿Í¤â½Ð¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤«¤é¡£ËÍ¤¿¤Á¤Ï¡Ø¥â¥ó¥Ð¥¹¡Ù¤¬¤É¤ó¤É¤óÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¤È¤Ã¤Æ³èÌö¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤Î¾ì¤Ë¾¯¤·¤Ç¤â¤Ê¤ì¤Ð¤È¤¤¤¦»×¤¤¤â¤¢¤ë¤·¡¢¡Ø¥â¥ó¥Ð¥¹¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¬»Í¹ñ¤Ç¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¥¥Ã¥«¥±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡¢¤È¤¤¤¦»×¤¤¤â¤¢¤ë¤«¤é¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¿Í¤¿¤Á¤Ë½Ð¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤À¤±¤ÉºÇ½é¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë¥ªー¥ë¥í¥Ã¥¯¤Ç¤·¤¿¤Í¡£
¹¯Íº¡§³Î¤«¤Ë¡¢¥Ïー¥É¥í¥Ã¥¯¥Õ¥§¥¹¤Î¥¤¥áー¥¸¤Ç¤·¤¿¤Í¡£2Ç¯ÌÜ¤Î¥¢¥¹¥Æ¥£¤È¤¯¤·¤Þ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Ç¯¤Ê¤ó¤Æ¡¢JITTERIN'JINN¤¬¥È¥ê¤Ç½Ð¤Æ¤Þ¤·¤¿¤«¤é¤Í¡ª¡¡
ーー¤½¤ó¤Ê»Í¹ñ¤Î¥Ð¥ó¥É¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÆ´¤ì¤À¤Ã¤¿¡Ø¥â¥ó¥Ð¥¹¡Ù¤Ë¡¢2008Ç¯¤Ë½é¤á¤Æ½Ð¤¿»þ¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤¿¤«¡©
¹¯Íº¡§Á°¤ÎÆü¤Ï¶ÛÄ¥¤ÇÌ²¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£Âç³Ø¤ò½Ð¤Æ¤Þ¤À2Ç¯¤È¤«¤Î¥Ð¥ó¥É¤À¤Ã¤¿ËÍ¤¿¤Á¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¥é¥¤¥ÖÁ°¤ÎÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤ËÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤â¶Ã¤¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¡¢DUKE¤Î»ûºä¤µ¤ó¤¬¡Ö±ÇÁü¤â»È¤¨¤ë¤è¡×¡ÖÅ¾´¹¤³¤ì¤°¤é¤¤»þ´Ö¤¢¤ë¤Ç¡×¤Ã¤Æ¾¯¤·¤º¤Ä¥Ò¥ó¥È¤ò¤¯¤ì¤Æ¡Ö²¿¤ò¤¹¤ë¤«¤Ï¤ªÁ°¤¬¹Í¤¨¤í¡×¤È¸À¤¦¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤³¤Ã¤Á¤â»È¤¨¤ë¤â¤Î¤Ï»È¤¤¤¿¤¤Àº¿À¤Ç¡¢¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤Ç¤âÀâÌÀ¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡£¤½¤ÎÍÍ»Ò¤òº£¤Î²ñÄ¹¤¬¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤âËÍ¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤½ÐÍè»ö¤Ç¤·¤¿¡£24ºÐ¤Î¼ã¤¤¤ä¤Ä¤¬¡Öº£Æü¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦¥é¥¤¥Ö¤ò¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤È¤Æ¡¢¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÄ¹¤¤¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤«¤é¤·¤¿¤é¡Ö¤ï¤«¤Ã¤¿¤ï¤«¤Ã¤¿¡¢¤ä¤ë¤è¡×¤°¤é¤¤¤ä¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¬µ¤¤Ë¤«¤±¤Æ¸«¤Ë¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤Ï¤Ã¤¿²ñÄ¹¤¬¡¢¡Ö¡Ø¥â¥ó¥Ð¥¹¡Ù¤Ç¡¢¤³¤Î»Ò¤é¤òÆüËÜ°ì¤Î¥Ð¥ó¥É¤Ë¤·¤¿¤¤¤«¤é¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È°ì¸À¡¢Æ¬¤ò²¼¤²¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤Î»þ¡¢¤ß¤ó¤ÊÇØ¶Ú¤¬¿¤Ó¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¤½¤ÎÆü¤Î¥é¥¤¥Ö¤ÎºÇ¸å¤Ï¡Ö»ý¤Á»þ´Ö¤ò¥ªー¥Ðー¤·¤ÆÅÓÃæ¤Ç»ß¤á¤é¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦±é½Ð¤ä¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤³¤À¤±²ñÄ¹¤Ë¡ÖËÜÅö¤Ë¤¤¤¤¤Î¡©¡¡¤½¤ì¤Ç´°·ë¤·¤Æ¤ë¤ó¤À¤Í¡©¡×¤Ã¤Æ³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¡£¤½¤ì¤°¤é¤¤ËÍ¤¿¤Á¤Î¤³¤È¤òµ¤¤Ë¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¹¤´¤¯´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£
UÂÀ¡§ËÍ¤â¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤éÅö»þ¤Î¤³¤È¤Ï¤¢¤ó¤Þ¤ê³Ð¤¨¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¤ò¸«ÊÖ¤¹¤È¤¹¤´¤¤Áá¸ý¤ÇÃý¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¹â¤Þ¤ê¤È¶ÛÄ¥´¶¤Ç¡£¤ä¤¿¤é¤È¾®Æ»¶ñ¤¬Âç¤¤¤¤«¤é¡Ö¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤µ¤Ç¤¤¤³¤¦¡ª¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Î¤Ï¤º¤¬¡¢¶ÛÄ¥¤·¤Æ¥Ð¥¿¥Ð¥¿¤È½ª¤ï¤Ã¤¿°õ¾Ý¤Ç¤¹¤Í¡£²ñÄ¹¤ä¸½¾ì¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¤ß¤ó¤Ê¤¬µ¤¤Ë¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤â¤¹¤´¤¯´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤«¤é2014Ç¯¤Ë¥È¥ê¤òÇ¤¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿»þ¤Þ¤Ç¡¢PA¤µ¤ó¤â¤¢¤¨¤Æ¾è¤ê¹þ¤ß¤ò¤¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¥È¥ê¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤¦¤È¤³¤í¤Ç¡¢¥Áー¥à¤È¤·¤Æ´°·ë¤µ¤»¤¿¤¯¤Æ¡£¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤â2014Ç¯¤Î¥È¥ê¤Þ¤Ç¡¢°ì½ï¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿Êý¡¹¤Ë¸«ÆÏ¤±¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤Î¤Ï´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
ーー»Í¹ñ¤Î¥Ð¥ó¥É¤¬ÁÛ¤¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ï¤ä¤ê¤¬¤¤¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
Äê²È¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¸ÅÊ¯¥·¥¹¥¿ー¥º¤¬¤Þ¤µ¤Ë»ÍÀ±µå¤ÎÇØÃæ¤ò¸«¤Æ¡¢¤Ä¤¤¤Æ¤¤Æ¤ë¤Î¤«¡¢ÄÉ¤¤±Û¤·¤Æ¤ä¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤«¡¢µÕ¤Ë²ó¤êÆ»¤ÇÍè¤Æ¤ë¤«¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡¢¤½¤ÎÇØÃæ¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Û¤«¤Ë¤â¤½¤¦¤¤¤¦¼ã¼ê¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢»Í¹ñ¤Î²»³Ú¥·ー¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â»ÍÀ±µå¤¬»Í¹ñ¤Ë¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ïºâ»º¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ーーÏÃ¤ò¾¯¤·Ìá¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¥ªー¥ë¥í¥Ã¥¯¥Õ¥§¥¹¤È¤¤¤¦»Ï¤Þ¤ê¤«¤é¡¢º£¤Ç¤ÏPOPS¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¥¢¥¤¥É¥ë¤Þ¤ÇÍÍ¡¹¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¥é¥¤¥Ö¤¬°ìÅÙ¤Ë¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤â¡Ø¥â¥ó¥Ð¥¹¡Ù¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¹¯Íº¡§¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤ÏPerfume¤¬½Ð¤¿Ç¯¡Ê2008Ç¯¡Ë¤¬Å¾´¹´ü¤À¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤È¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢Dragon Ash¤ÎÂ¸ºß¤â¤¹¤´¤¯Âç¤¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥í¥Ã¥¯¤Ç¡¢HIP-HOP¤ò¤¢¤ê¤Ë¤·¤¿¡£ËÍ¤¿¤Á¤Ï°ìÈÖÂ¿´¶¤Ê»þ´ü¤ËDragon Ash¤òÄ°¤¤¤Æ¤ëÀ¤Âå¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥í¥Ã¥¯¤ÎÈÆÍÑÀ¤¬¹¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤¦¤¤¤¦À¤Âå¤¬¥í¥Ã¥¯¥Õ¥§¥¹¤Ë½Ð»Ï¤á¤Æ¤«¤é¡¢º£¤Î¥Õ¥§¥¹¤Î·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¤Í¡£
ーー¤¤¤ï¤æ¤ë¥ß¥¯¥¹¥Á¥ãー¥í¥Ã¥¯¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¥·ー¥ó¤¬¡£
¹¯Íº¡§¥ß¥¯¥¹¥Á¥ãー¤¬¤É¿¿¤óÃæ¤ËÍè¤Æ¡¢¤½¤³¤Ç¥ì¥²¥¨¤¬º®¤¶¤Ã¤¿¤ê¡£
ーー¤½¤¦¤«¡¢¡Ø¥â¥ó¥Ð¥¹¡Ù¤Ï¥ß¥¯¥¹¥Á¥ãー¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¹¯Íº¡§¡Ö¤³¤ì¤ÏÊ¢¤ò¤¯¤¯¤Ã¤¿¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÃãÆ²¤¬¤Ç¤¤¿»þ¤Ç¤¹¤Í¡£¤Õ¤ê¤¤Ã¤¿¤Ê¤È¡£
Äê²È¡§¤¢¤Ï¤Ï¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢ËÍ¤â¹â¹»À¸¤«¤éDragon Ash¤ÎÂç¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¹¡£
¹¯Íº¡§½é´ü¤«¤é¡Ø¥â¥ó¥Ð¥¹¡Ù¤ò¸«¤Æ¤¤¿¿Í¤¿¤Á¤«¤é¤¹¤ë¤È¡¢¥¹¥Æー¥¸¤¬¤Ò¤È¤ÄÁý¤¨¤ë¤Î¤ÏÂç»ö·ï¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤¬ÃãÆ²¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤Ç¡¢¤½¤ì¤â¥¢¥³ー¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Î¥¹¥Æー¥¸¤ä¤Ã¤¿¡£³Î¤«¤Ë¡¢¤Þ¤ó¤Î¤¦¸ø±à¤Ç¥¢¥³ー¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤è¤Ê¤È¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¤ß¤ó¤Ê¤¬»×¤Ã¤Æ¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤Ç¤¤¿¤«¤é¡¢¤µ¤¹¤¬¤ä¤Ê¤È¡£
Äê²È¡§ÃãÆ²¤Î¥¹¥Æー¥¸¤Ï¡¢¤Þ¤ó¤Î¤¦¸ø±à¤Ë¸µ¡¹¤¢¤ë·úÊª¤À¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¢¤ì¤Ï¡Ø¥â¥ó¥Ð¥¹¡Ù¤Î¤¿¤á¤ËÁ´Éô¤¤¤Á¤«¤éºî¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¹¯Íº¡§¥Èー¥¿¥¹¾¾ËÜ¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¤Ä¤¸¤¢¤ä¤Î¤µ¤ó¤¬ÃÆ¤¸ì¤ê¤Ç½Ð±é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Ó¥Ã¥°¥Íー¥à¤Î¥¢¥³ー¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥é¥¤¥Ö¤¬´Ñ¤é¤ì¤ë¡¢¡Ø¥â¥ó¥Ð¥¹¡Ù¤Ë¤Ê¤«¤Ã¤¿¥ì¥¢´¶¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¤Í¡£¤½¤ì¤ÏÃãÆ²¤¬¤Ê¤¤¤È¼Â¸½¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ä¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤¢¤È¡¢¡Ø¥â¥ó¥Ð¥¹¡Ù¤Ï»þ´Ö¤¬¥¿¥¤¥È¤Ë¥é¥¤¥Ö¤¬Å¸³«¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢ÃãÆ²¤Ç¤æ¤È¤ê¤¬¤Ç¤¤¿¤è¤¦¤Ê°õ¾Ý¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
Äê²È¡§ËÍ¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Á´¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ò¸«Æ¨¤µ¤º¤Ë´Ñ¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤Ò¤È¤Ä¿ä¤·¤Æ¤¤¤¿ÎÉ¤¤¤È¤³¤í¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£¤À¤±¤É¡¢¤Þ¤ó¤Î¤¦¸ø±à¤Î³«È¯¤¬¿Ê¤ó¤Ç¿·¤·¤¤¥¨¥ê¥¢¤â»È¤ï¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥í¥Ã¥¯¤òÄ°¤¤¤Æ¡¢º£ÅÙ¤Ï¾¯¤·¤æ¤Ã¤¿¤ê¤ÈÄ°¤±¤ë¤è¤¦¤ÊÌþ¤·¤È°Â¤é¤®¤Î¥¹¥Úー¥¹¤òºî¤í¤¦¤«¤È¡£Ì¾Á°¤âÎ¶¿À¤ä¶õ³¤¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¡¢¹áÀî¤Ë¤æ¤«¤ê¤Î¤¢¤ë¤â¤Î¤Ë¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤ÆÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤ªÊ×Ï©¤äÎ¹¤ÇÈè¤ì¤¿Êý¤ËµÙ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¯¤ªÆ²¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¡ÖÃãÆ²¡×¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤Þ¤·¤¿¡£ÊÀ¼Ò¤Î»ûºä¤Ï¡¢ÃãÆ²¤À¤«¤é´ÇÈÄ¤â¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¤á¤¯¤ê¤â½¬»ú¤Ç½ñ¤¯¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£
¹¯Íº¡§½éÇ¯ÅÙ¤á¤Ã¤Á¤ã¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡ª¡¡¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤óÍÑ¤Ë¤ªÊ×Ï©¤ÎÉþ¤âÍÑ°Õ¤·¤Æ¡£
Äê²È¡§ÃãÆ²¤¬¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥Ð¥ó¥É¤Ç¤ÏÆñ¤·¤¤¤±¤ÉÃÆ¤¸ì¤ê¤Ç½Ð¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Êý¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¿Í¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¾ì½ê¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÃãÆ²¡×¤Ë¤¢¤ëµÙ·Æ¥¹¥Úー¥¹
¡ØMONSTER baSH 2023¡ÙMONSTERcircus
ーー¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤ä¥ì¥¢¤Ê¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬¸«¤é¤ì¤¿¤ê¡¢¤Û¤«¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¥¹¥Æー¥¸¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ì¤«¤é¡¢2014Ç¯¤«¤éº£¤Ç¤Ï¤ªÆëÀ÷¤ß¤ÎMONSTER circus¤È¤¤¤¦¥¹¥Æー¥¸¤â¿·Àß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
Äê²È¡§¤¢¤Á¤é¤Î¥¨¥ê¥¢¤â¿·¤·¤¯»È¤ï¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢¶õ³¤¤äÎ¶¿À¤È¤¤¤Ã¤¿Ì¾Á°¤è¤ê³Ú¤·¤¤Ì¾Á°¤¬¤¤¤¤¤Ê¤È¡£¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢¤ò½Ð¤·¹ç¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤¿Ëö¡¢³Ú¤·¤¤¤È¸À¤¨¤Ð¡Ö¥µー¥«¥¹¡×¤«¡ÖÍ·±àÃÏ¡×¤«¤Ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤Ç¼ÒÄ¹¤ÈËÍ¤Ç¥µー¥«¥¹¤ò¸«¤Ë¤¤¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¡Ö¤³¤ì¤À¡ª¡×¤È¡£
¹¯Íº¡§ÎÉ¤¤ÏÃ¤Ç¤¹¤Í¡ª¡¡¥Î¥ê¤Ç·è¤á¤Æ¤â¤¦¤¿¤ó¤ä¡Ê¾Ð¡Ë¡£
Äê²È¡§¤À¤±¤É¥µー¥«¥¹¤À¤±¤À¤È¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤â¤È¤â¤È¡ØMONSTER baSH¡Ù¤¬¡Ö²øÊª¤¿¤Á¤¬ÂçÁû¤®¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥â¥ó¥¹¥¿ー¤Î¥µー¥«¥¹¤Ç¡ÖMONSTERcircus¡×¤Ë¡£²°º¬¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢Áõ¾þ¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¡¢ÆÃÄ§¤Î¤¢¤ë¥¨¥ê¥¢¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È¡£
¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤¬·Ò¤¬¤Ã¤Æ¡¢»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¤Î25¼þÇ¯¡×¿·¤·¤¤²»³Ú¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤
ーー¥¹¥Æー¥¸¤âÁý¤¨¡¢º£¤Ç¤ÏÁ´¹ñÅª¤ËÃÎ¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ø¥â¥ó¥Ð¥¹¡Ù¤âº£Ç¯¤Ç25¼þÇ¯¤Ç¤¹¤Í¡£¼þÇ¯¤Ë¸þ¤±¤Æ¤ÎÁÛ¤¤¤â¡¢²þ¤á¤Æ¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Äê²È¡§º£Ç¯¤Î¥í¥´¤¬¡¢25¼þÇ¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡Ö2¡×¤È¡Ö5¡×¤¬½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï1Ç¯ÌÜ¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ì¤¿¥Ð¥ó¥É¤â¡¢24Ç¯ÌÜ¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ì¤¿¿Í¤â¡¢½é¤á¤ÆÍè¤ë¿Í¤â¤ß¤ó¤Ê¤¬·Ò¤¬¤Ã¤Æ»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ25Ç¯Â³¤¤¤Æ¤¤¿¤ó¤À¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤òÂç»ö¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿°ÕÌ£¤Ç¤â¡¢½é¿´Ëº¤ì¤ë¤Ù¤«¤é¤º¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¥¹¥Æー¥¸¤ÎÌ¾Á°¤Ï¶õ³¤¤ÈÎ¶¿À¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÖRED baSH¡×¤È¡ÖWHITE baSH¡×¤Ë¡£¤³¤ì¤Ï¡Ø¥â¥ó¥Ð¥¹¡Ù¤¬½é¤á¤Æ2Æü´Ö³«ºÅ¤·¤¿»þ¤Ë¡¢1ÆüÌÜ¤ò¡ÖRED baSH¡×¡¢2ÆüÌÜ¤ò¡ÖWHITE baSH¡×¤ÈÌÃÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ËÍ³Íè¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼þÇ¯¤Î»þ¤À¤±º£¤â·Ç¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2¤Ä¤Î¥¹¥Æー¥¸¤¬¤Û¤ÜÆ±¤¸¥¹¥±ー¥ë¤Ç¡¢º£Ç¯¤âÃãÆ²¤ÈMONSTERcircus¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼Â¤Ï¤½¤Î¤Û¤«¤Ï¼þÇ¯¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¤³¤È¤ò¤ä¤ë¤Ä¤â¤ê¤ÏÆÃ¤Ë¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢º£¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤Á¤ê¤ä¤ê¤¤ë¤À¤±¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¼þÇ¯¤È°ã¤¦¤È¤³¤í¤Ç¤¤¤¦¤È¡¢¤³¤Î5Ç¯´Ö¤Î¤¦¤Á¥³¥í¥Ê¤Ç2Ç¯´Ö³«ºÅ¤Ç¤¤º¤Ë¶õ¤¤¤Æ¤¤¤ëÇ¯¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£4ÆüÁ°¤Ë³«ºÅ¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤ÆÃæ»ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¿Í¤È¿Í¤Îµ÷Î¥¤Ï1m¤¢¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¸À¤ï¤ì¤Ê¤¬¤é³«ºÅ¤·¤¿¤ê¡£¤ªµÒ¤µ¤ó¤ÏÀ¼¤¬½Ð¤»¤Ê¤¤¤È¤«¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¡¢µîÇ¯¤è¤¦¤ä¤¯¤Û¤È¤ó¤ÉÀµ¾ï¤Ë¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢º£Ç¯¤Ï¡Ø¥â¥ó¥Ð¥¹¡Ù¤Î³Ú¤·¤µ¤ò»×¤¤½Ð¤»¤ë¥Õ¥§¥¹¤Ë¡¢»×¤¤¤Ã¤¤êÁû¤²¤ë²Æ¥Õ¥§¥¹¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£1Ç¯´Ö¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤³¤È¤ò²æËý¤·¤¿¤ê¡¢¤ª¶â¤òÃù¤á¤ÆÍ·¤Ó¤Ë¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿Êý¡¹¤Î´üÂÔ¤Ë¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤È±þ¤¨¤¿¤¤¤«¤é¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÄÌ¤êÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¤¤¤¤²»³Ú¤òÆÏ¤±¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ーー¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£Ç¯¤Ï½é´ü¤Î¡Ø¥â¥ó¥Ð¥¹¡Ù¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¿¥í¥Ã¥¯¤Ê¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ë¡¢¿·¤·¤¤³Ø¹»¤Î¥êー¥Àー¥º¤äano¤Ê¤É¡¢¤Þ¤µ¤Ë¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î¥ß¥¯¥¹¥Á¥ãー¤Ë¡£
Äê²È¡§¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë25¼þÇ¯¤òºÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Ä¤Ä¡¢¿·¤·¤¤¤³¤È¤Ë¤â¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ê¤È¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¡Ø¥â¥ó¥Ð¥¹¡Ù¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ï30ºÐÌ¤Ëþ¤¬Ìó80%¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ËÍ¤â»ÍÀ±µå¤â¤¤¤¤ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢²æ¡¹À¤Âå¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤ë¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤È¼ã¤¤À¤Âå¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤ë¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Ç¥®¥ã¥Ã¥×¤â¤¢¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¸À¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢¿·¤·¤¤³Ø¹»¤Î¥êー¥Àー¥º¤äano¤Á¤ã¤ó¤Ï¡Ø¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤Ë¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¤°¤é¤¤¡¢º£¤ß¤ó¤Ê¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿Êý¡¹¤Ë»Í¹ñ¤ËÍè¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤¬¡¢ËÍ¤¿¤Á¤Î»ÈÌ¿¤Ç¤â¤¢¤ê¡Ø¥â¥ó¥Ð¥¹¡Ù¤ò³«ºÅ¤¹¤ë°ÕµÁ¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¤Û¤«¤Ë¤â¥¢¥¤¥Ê¡Ê¡¦¥¸¡¦¥¨¥ó¥É¡Ë¤Á¤ã¤ó¤ÏBiSH»þÂå¤«¤é¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥½¥í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï»Í¹ñ¤Ë¤Þ¤ÀÍè¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤Ï¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤ê¡£¤½¤¦¤ä¤Ã¤ÆÀÎ¤«¤é»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í¡¢º£¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ç¡¢ÀÎ¤«¤é¡Ø¥â¥ó¥Ð¥¹¡Ù¤ËÍ·¤Ó¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í¤È¿·¤·¤¤À¤Âå¤Î¿Í¤Î¤É¤Á¤é¤Î´üÂÔ¤Ë¤â±þ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ò°Õ¼±¤·¤Þ¤·¤¿¡£²ÈÂ²¤ÇÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢ËÜÅö¤Ë¤¤¤í¤ó¤ÊÀ¤Âå¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤ì¤«¤é¿·¤·¤¤²»³Ú¤Ë½Ð²ñ¤¨¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê²»³Ú¤È½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ê¤È¡£
¹¯Íº¡§ËÜÅö¤Ë¼þÇ¯¤é¤·¤¤¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ËÍ¤¿¤Á¤ÏELLEGARDEN¤¬³èÆ°µÙ»ß¤·¤¿Ç¯¤Ë¡¢½é½Ð±é¤ä¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¡Ö¥¨¥ë¥ì¤¬½Ð¤ë¡ª¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬Àè¤º¤ä¤Ã¤Ñ¤êµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡£ËÍ¤¿¤Á¤¬½é¤á¤Æ½Ð¤¿Ç¯¤Î¥È¥ê¤Ç¡¢ËÍ¤¿¤Á¤ÏÍâÆü¤Ë½Ð±é¤ä¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤ÉÁ°Æü¤Ë½àÈ÷¤ÇÆþ¤Ã¤Æ¤Æ¡¢¥¨¥ë¥ì¤¬¥é¥¤¥Ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëSTAGE¶õ³¤¤ÎÎÙ¡¢STAGEÎ¶¿À¤«¤é¥é¥¤¥Ö¤ò´Ñ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¿¡¢¤¢¤Î¸÷·Ê¤¬Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
UÂÀ¡§¿·¤·¤¤³Ø¹»¤âano¤Á¤ã¤ó¤â¡¢À¤¤ÎÃæ¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¥¤¥áー¥¸¤òÊÑ¤¨¤Ê¤¬¤é³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¡Ø¥â¥ó¥Ð¥¹¡Ù¤â¥í¥Ã¥¯¤Î¼´¤ò»ý¤ÁÂ³¤±¤Ä¤Ä¡¢²õ¤·¤Ê¤¬¤éÂ³¤±¤Æ¤¤¿¤«¤é¤³¤½¤Î25¼þÇ¯¡£ÀÎ¤«¤é¤¤¤ë¿Í¤âº£¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤âº®¤¶¤Ã¤Æ¤¤¤¯º£Ç¯¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ò¸«¤ë¤È¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¡Ø¥â¥ó¥Ð¥¹¡Ù¤òÁí³ç¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤éÀè¤Ë¤É¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ë¤Ê¤¡¤È¡£²áµî¤âÌ¤Íè¤â´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡¢¤ª¤â¤·¤í¤½¤¦¤Ê¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ç¤¹¤Í¡ª
ーーÌ¤Íè¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤éÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¯¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¶ñÂÎÅª¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡£
Äê²È¡§¡Ø¥â¥ó¥Ð¥¹¡Ù¤Ç¿·¤·¤¤²»³Ú¤ä¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤·¡¢¤½¤ì¤¬¤³¤ì¤«¤é¤Î¡Ø¥â¥ó¥Ð¥¹¡Ù¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½Õ¤Ë³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ø¥µ¥Ì¥¥í¥Ã¥¯¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î¥Ð¥ó¥É¤Ë¤É¤ì¤°¤é¤¤¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢µ¬À©¤¬¤É¤ì¤°¤é¤¤¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¡¢¤È¤¤¤¦¿ô¤ò½¸·×¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¥Çー¥¿¤ò¤â¤È¤Ë¡Ø¥â¥ó¥Ð¥¹¡Ù¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¥Ð¥ó¥É¤òËèÇ¯·è¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Û¤«¤Ë¤â¡¢Îã¤¨¤Ð¥Þ¥«¥í¥Ë¤¨¤ó¤Ô¤Ä¤¬¤Þ¤À¥¤¥ó¥Ç¥£ー¥º¤Îº¢¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç²»¸»¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¡Ø¥â¥ó¥Ð¥¹¡Ù¤Ë½Ð¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£Èà¤é¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤½¤ì¤¬½é¤á¤Æ¤Î¥Õ¥§¥¹¤Ç¡¢º£¤Ç¤Ï¤¢¤ì¤À¤±Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤ÆËÍ¤¿¤Á¤«¤é½Ð¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤È¤ª´ê¤¤¤¹¤ë´Ø·¸¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¿¶¤êÊÖ¤ì¤Ð¡¢2007Ç¯¤Î¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¥¢¥¯¥È¤ÇONE OK ROCK¤äSuperfly¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢2011Ç¯¤Î¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¥¢¥¯¥È¤Ë¤Ïº£¤Î[Alexandros]¤äback number¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊÇ¯¤â¤¢¤ë¡£15Ç¯Á°¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿»ÍÀ±µå¤¬¡¢¥È¥ê¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¥¹¥Èー¥êー¤â¤¢¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤â¡¢¡Ø¥â¥ó¥Ð¥¹¡Ù¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¤â¼ã¤¤¥Ð¥ó¥É¤Ë¤â¤É¤ó¤É¤ó½Ð¤Æ¤Û¤·¤¤¤·¡¢°ì½ï¤Ë¤³¤ì¤«¤é¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¤¯¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¾ì¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢º£Ç¯¤âÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡¢¤ªÌÜÅö¤Æ¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤Ä¤Ä¡¢¿·¤·¤¤²»³Ú¤Ë¤â½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª
¡ØMONSTER baSH 2023¡Ù
¼èºà¡áÎëÌÚ½ß»Ë¡¡Ê¸¡áSPICEÊÔ½¸Éô¡ÊÂçÀ¾·òÅÍ¡Ë