ÆüËÜ¥Ï¥à¡¦¿·¾±´ÆÆÄ¤Î¡Ö¤º¤Ã¤Èµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¡×¤È¤Ï¡©¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¤ÇÆÃ½¸¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡££Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¤Ç¤â¡×¡Ö¤º¡¼¤Ã¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤Î»þ¤«¤é¡×
¡¡¡Ö¥í¥Ã¥Æ¡ÝÆüËÜ¥Ï¥à¡×¡Ê£±£·Æü¡¢£Ú£Ï£Ú£Ï¥Þ¥ê¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¤Î¿·¾±´ÆÆÄ¤¬»î¹çÁ°Îý½¬Ãæ¤ËÊóÆ»¿Ø¤ÎÂÔµ¡¤¹¤ë¥«¥á¥é¥Þ¥óÀÊ¤ËÅÐ¾ì¡£¡Ö¥×¥íÌîµå¤ËÆþ¤Ã¤¿¤È¤¤«¤é¤á¤Ã¤Á¤ãµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡Ä¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤¹¤È¡¢Ä¹Ç¯¤Îµ¿Ìä¤ò¤Ö¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡¡Ö¤¤¤Ä¤â£±£²µåÃÄ¤Î¥¹¥¿¥ó¥É¤Ë¤Ï¡¢ÃÏÊý¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤â±óÀ¬Àè¤Ç¤â¤É¤³¤Ç¤â¡¢¤¤¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊýÃ£¡£¤½¤ÎÊý¤¿¤Á¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢²ÈÂ²¤Ï¤¤¤ë¤Î¤«¡£Îø¿Í¤Ï¤¤¤ë¤Î¤«¡£ËèÆüÍè¤Æ¤ó¤Î¤«¡£¤Ç¡¢°ÜÆ°Èñ¡¢¥Á¥±¥Ã¥ÈÂå¡¢¥Û¥Æ¥ëÂå¡£¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤ä¤ê¤¯¤ê¤·¤Æ¤ó¤Î¤«¡Ä¡×¤ÈÉÔ»×µÄ¤½¤¦¤ÊÉ½¾ð¤ÇË¬¤Í¤¿¡£
¡¡¤¤¤ï¤æ¤ë¡È¤ª¤Ã¤«¤±¡É¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÎÀ¸³è¤äÆ°¸þ¤¬¡¢ÆþÃÄÅö½é¤«¤éµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÍÍ»Ò¡£¡Ö¥ª¥Õ¤Î´Ö¤Ë»Å»ö¤ò¥Ð¥ó¥Ð¥óÆþ¤ì¤³¤ó¤Ç¡¢¤Ç£±Ç¯È¾Ê¬¤Î¿·´´ÀþÂå¤È¤«¥Á¥±¥Ã¥ÈÂå¤È¤«¥Û¥Æ¥ëÂå¤ò²Ô¤°¡Ä¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢Æñ¤·¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡£²ÈÂ²¤¬¤¤¤Æ¡¢Ã¶Æá¤µ¤ó¤¬¤â¤Î¤¹¤´¤¯¹¥¤¤Ç¡©¡×¡£¿äÍý¤òÆ¯¤«¤»¤Æ¤â¡¢¿·¾±´ª¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼¤«¤éÅú¤¨¤Ï¤Ï¤¸¤½Ð¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¡£¡Ö¤³¤Î´Ö¡¢²Æì¤Ë¤â¥í¥Ã¥Æ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤¿¤·¡£¡Ê²ÈÂ²¤Ç¡Ë·ö²Þ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¡£¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¶½Ì£ÄÅ¡¹¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤º¡¼¤Ã¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¡£¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤Î»þ¤«¤é¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢ÊóÆ»¿Ø¤Ë¤Ï¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¤ÇÆÃ½¸¤ò¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡££Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¤Ç¤â¤¤¤¤¤ó¤Ç¡££²½µ´Ö¤¯¤é¤¤Ì©Ãå¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡×¤ÈÍ×Ë¾¤¹¤ë¤Û¤É¡£¥í¥Ã¥Æ¥Õ¥¡¥ó¤¬¥¸¥ã¥ó¥×¤·¤Æ±þ±ç¤¹¤ë»Ñ¤ò¤Þ¤Í¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö²¶¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤¬¡Ê¥í¥Ã¥Æ¤Î±þ±ç¤ò¡Ë¤ä¤Ã¤Æ¤Æ¡¢¤Ç¡¢¤¦¤Á¤¬¾¡¤Ä¡¢²È¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£Ùæ¤á¤ë¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡£¡Ø¤Ê¤ó¤Ç¾¡¤Ã¤¿¤Î¤è¤Ã¤Æ¡Ù¡£¤Í¤¨¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¡¼¡×¤ÈÁÛÁü¤òËÄ¤é¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¡£