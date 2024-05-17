´Ú¹ñ¡¡¤¤ç¤¦¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ê£µ·î£±£·Æü¡Ë
¡þËÌÄ«Á¯¡¡Ã»µ÷Î¥ÃÆÆ»¥ß¥µ¥¤¥ë¿ôÈ¯È¯¼Í
¡¡´Ú¹ñ·³¹çÆ±»²ËÅËÜÉô¤Ï£±£·Æü¡¢ËÌÄ«Á¯¤¬Æ±Æü¸á¸å£³»þ£±£°Ê¬¤´¤í¡¢ÅìÉô¡¦¸µ»³ÉÕ¶á¤«¤éÄ«Á¯È¾ÅçÅì¤ÎÅì³¤¾å¤Ë¸þ¤±¤ÆÃ»µ÷Î¥¤È¤ß¤é¤ì¤ëÃÆÆ»¥ß¥µ¥¤¥ë¿ôÈ¯¤òÈ¯¼Í¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£ËÌÄ«Á¯¤ÏÀè·î£²£²Æü¡¢Ã»µ÷Î¥ÃÆÆ»¥ß¥µ¥¤¥ë¤ËÊ¬Îà¤µ¤ì¤ë¸ý·Â£¶£°£°¥ß¥ê¤ÎÄ¶Âç·¿Êü¼ÍË¤¡ÊÂ¿Ï¢Áõ¥í¥±¥Ã¥ÈË¤¡Ë¤òÈ¯¼Í¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤ÆËÌÄ«Á¯¤¬ÃÆÆ»¥ß¥µ¥¤¥ë¤òÈ¯¼Í¤·¤¿¤Î¤ÏÄ¶Âç·¿Êü¼ÍË¤¤ò´Þ¤á£µ²óÌÜ¤È¤Ê¤ë¡£ËÌÄ«Á¯¤Îº£²ó¤ÎÃÆÆ»¥ß¥µ¥¤¥ëÈ¯¼Í¤ÏÃæ¹ñ¤È¥í¥·¥¢¤Ë¤è¤ë¼óÇ¾²ñÃÌ¤ÎÍâÆü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£Ãæ¹ñ¤Î½¬¶áÊ¿¹ñ²È¼çÀÊ¤È¥í¥·¥¢¤Î¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤Ï²ñÃÌ¤Ç¡¢ËÌÄ«Á¯¤ËÂÐ¤¹¤ëÊÆ¹ñ¤ÈÆ±ÌÁ¹ñ¤Î·³»öÅªÄ©È¯¤ËÈ¿ÂÐ¤¹¤ëÆâÍÆ¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À¶¦Æ±À¼ÌÀ¤òºÎÂò¤·¤¿¡£
¡þÀ¯ÉÜ¡ÖÉÔÍø±×ºÇ¾®¸Â¤Ë¡×¡¡¿¦¾ìÎ¥Ã¦¤Î¸¦½¤°å¤ËÉüµ¢¸Æ¤Ó³Ý¤±
¡¡À¯ÉÜ¤¬°å»ÕÉÔÂÂÐºö¤È¤·¤ÆÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿Âç³Ø°å³ØÉôÄê°÷Áý¤ÎÊý¿Ë¤ËÈ¿È¯¤·¡¢°åÎÅ¸½¾ì¤òÎ¥¤ì¤¿¸¦½¤°å¤Î´Ö¤Ç¤ï¤º¤«¤Ê¤¬¤éÉüµ¢¤ÎÆ°¤¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ëÃæ¡¢°å»Õ¤Î½¸ÃÄ¹ÔÆ°¤Ë´Ø¤¹¤ëÃæ±ûºÒÆñ¡ÊºÒ³²¡Ë°ÂÁ´ÂÐºöËÜÉô¤ÎÁ´ßÛ²¦¡Ê¥Á¥ç¥ó¡¦¥Ó¥ç¥ó¥ï¥ó¡ËÂè£±ÅýÀ©´±¡ÊÊÝ·òÊ¡»ãÉôÊÝ·ò°åÎÅÀ¯ºö¼¼Ä¹¡Ë¤Ï£±£·Æü¤Î²ñ¸«¤Ç¡¢¸¦½¤°å¤ËÂÐ¤·²þ¤á¤ÆÁá´ü¤ÎÉüµ¢¤òÂ¥¤·¤¿¡£Á´»á¤Ï¡Ö¸½ºß¡¢¶ÐÌ³ÃÏÎ¥Ã¦¤ËÈ¼¤¦°åÎÅË¡°ãÈ¿¤ËÂÐ¤¹¤ë¹ÔÀ¯½èÊ¬¤òÃæ»ß¤·¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤À¤¬¡¢¡Ê½èÊ¬¤ò¼õ¤±¤ë¤Ê¤É¤Î¡ËÉÔÍø±×¤òºÇ¾®¸Â¤ËÍÞ¤¨¡¢Å¬»þ¤Ë¸¦½¤¤ò¼õ¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¤âÁá´ü¤ËÉüµ¢¤¹¤ë¤³¤È¤ò´ê¤¦¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡þÕúÂçÅýÎÎ¡Ö¾¯¿ôÍ¿ÅÞ¤À¤¬°à½Ì¤·¤Ê¤¤¤Ç¡×¡¡½éÅöÁª¼Ô¤é¤ÈÍ¼¿©²ñ
¡¡Õú¼â±Ù¡Ê¥æ¥ó¡¦¥½¥¯¥è¥ë¡ËÂçÅýÎÎ¤Ï£±£¶Æü¡¢£´·î£±£°Æü¤ÎÁíÁªµó¤Ç½éÅöÁª¤·¤¿Í¿ÅÞ¡Ö¹ñÌ±¤ÎÎÏ¡×¤Î´Ø·¸¼Ô¤é¤ÈÂçÅýÎÎ¸øÅ¡¤ÇÍ¼¿©²ñ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£ÁíÁªµó¤Ç¤ÏºÇÂçÌîÅÞ¡Ö¶¦¤ËÌ±¼çÅÞ¡×¤¬¹ñ²ñµÄÀÊ¤Î²áÈ¾¿ô¤ò°®¤ê¡¢¹ñÌ±¤ÎÎÏ¤¬»´ÇÔ¤·¤¿¡£ÕúÂçÅýÎÎ¤Ï¤³¤ÎÀÊ¤Ç¡ÖÍ¿ÅÞ¤ÏÍ¿ÅÞ¤È¤·¤Æ¤Î¸¢¸Â¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¾¯¿ôÍ¿ÅÞ¤À¤¬°à½Ì¤·¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£½ÐÀÊ¼Ô¤é¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÕúÂçÅýÎÎ¤Ï¹ñ²ñ¤Ç²Ä·è¤·¤¿Ë¡°Æ¤ËÂÐ¤¹¤ëÂçÅýÎÎ¤ÎµñÈÝ¸¢¤äÀ¯ÉÜ¤ÎÍ½»»ÊÔÀ®¸¢¤Ê¤É¤Ë¤â¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡þ¡Ö¹ñ²È°ä»ºÄ£¡×È¯Â¡¡ÕúÂçÅýÎÎ¡ÖÌ¤Íè»Ö¸þ·¿¤ÎÊ¸²½ºâ´ÉÍý¤Ø¡×
¡¡Õú¼â±ÙÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢À¯ÉÜÂçÅÄÄ£¼Ë¤Ç³«¤«¤ì¤¿¡Ö¹ñ²È°ä»ºÄ£¡×¤ÎÈ¯Â¼°¤Ë½ÐÀÊ¤·¡¢¡Ö¹ñ²È°ä»º¤Ï¤½¤ì¼«ÂÎ¤¬Ì±Â²¤Î¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¡¼¡×¤È¤·¤Æ¡Ö¿·¤¿¤Ê¹ñ²È°ä»ºÂÎ·Ï¤ò¤µ¤é¤ËÈ¯Å¸¤µ¤»¡¢¹ñÌ±¤ÎÊ¸²½Åª¼«Éé¿´¤ò¹â¤á¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÊ¸²½ºâ´ÉÍý¤Ï°ä»º¤òÊÝÂ¸¤¹¤ë¤³¤È¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£¸å¤Ï¹ñ²È°ä»º¤òÈ¯·¡¡¦ÊÝÂ¸¡¦·Ñ¾µ¤¹¤ë¤ÈÆ±»þ¤ËÈ¯Å¸¡¢³È»¶¤µ¤»¤ëÌ¤Íè»Ö¸þ·¿¤Ø¤È¿Ê²½¤¹¤ë¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£¹ñ²È°ä»ºÄ£¤Ï£±£·Æü¡¢Ê¸²½ºâÄ£¤«¤é²þ¾Î¤·¤Æ¿·¤¿¤ËÈ¯Â¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢£±£¹£¶£²Ç¯¤ÎÊ¸²½ºâÊÝ¸îË¡¤Î»Ü¹Ô°Ê¹ß¹¤¯»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡ÖÊ¸²½ºâ¡×¤È¤¤¤¦ÍÑ¸ì¤â£¶£²Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¡Ö¹ñ²È°ä»º¡×¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡´Ú¹ñ·³¹çÆ±»²ËÅËÜÉô¤Ï£±£·Æü¡¢ËÌÄ«Á¯¤¬Æ±Æü¸á¸å£³»þ£±£°Ê¬¤´¤í¡¢ÅìÉô¡¦¸µ»³ÉÕ¶á¤«¤éÄ«Á¯È¾ÅçÅì¤ÎÅì³¤¾å¤Ë¸þ¤±¤ÆÃ»µ÷Î¥¤È¤ß¤é¤ì¤ëÃÆÆ»¥ß¥µ¥¤¥ë¿ôÈ¯¤òÈ¯¼Í¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£ËÌÄ«Á¯¤ÏÀè·î£²£²Æü¡¢Ã»µ÷Î¥ÃÆÆ»¥ß¥µ¥¤¥ë¤ËÊ¬Îà¤µ¤ì¤ë¸ý·Â£¶£°£°¥ß¥ê¤ÎÄ¶Âç·¿Êü¼ÍË¤¡ÊÂ¿Ï¢Áõ¥í¥±¥Ã¥ÈË¤¡Ë¤òÈ¯¼Í¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤ÆËÌÄ«Á¯¤¬ÃÆÆ»¥ß¥µ¥¤¥ë¤òÈ¯¼Í¤·¤¿¤Î¤ÏÄ¶Âç·¿Êü¼ÍË¤¤ò´Þ¤á£µ²óÌÜ¤È¤Ê¤ë¡£ËÌÄ«Á¯¤Îº£²ó¤ÎÃÆÆ»¥ß¥µ¥¤¥ëÈ¯¼Í¤ÏÃæ¹ñ¤È¥í¥·¥¢¤Ë¤è¤ë¼óÇ¾²ñÃÌ¤ÎÍâÆü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£Ãæ¹ñ¤Î½¬¶áÊ¿¹ñ²È¼çÀÊ¤È¥í¥·¥¢¤Î¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤Ï²ñÃÌ¤Ç¡¢ËÌÄ«Á¯¤ËÂÐ¤¹¤ëÊÆ¹ñ¤ÈÆ±ÌÁ¹ñ¤Î·³»öÅªÄ©È¯¤ËÈ¿ÂÐ¤¹¤ëÆâÍÆ¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À¶¦Æ±À¼ÌÀ¤òºÎÂò¤·¤¿¡£
¡¡À¯ÉÜ¤¬°å»ÕÉÔÂÂÐºö¤È¤·¤ÆÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿Âç³Ø°å³ØÉôÄê°÷Áý¤ÎÊý¿Ë¤ËÈ¿È¯¤·¡¢°åÎÅ¸½¾ì¤òÎ¥¤ì¤¿¸¦½¤°å¤Î´Ö¤Ç¤ï¤º¤«¤Ê¤¬¤éÉüµ¢¤ÎÆ°¤¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ëÃæ¡¢°å»Õ¤Î½¸ÃÄ¹ÔÆ°¤Ë´Ø¤¹¤ëÃæ±ûºÒÆñ¡ÊºÒ³²¡Ë°ÂÁ´ÂÐºöËÜÉô¤ÎÁ´ßÛ²¦¡Ê¥Á¥ç¥ó¡¦¥Ó¥ç¥ó¥ï¥ó¡ËÂè£±ÅýÀ©´±¡ÊÊÝ·òÊ¡»ãÉôÊÝ·ò°åÎÅÀ¯ºö¼¼Ä¹¡Ë¤Ï£±£·Æü¤Î²ñ¸«¤Ç¡¢¸¦½¤°å¤ËÂÐ¤·²þ¤á¤ÆÁá´ü¤ÎÉüµ¢¤òÂ¥¤·¤¿¡£Á´»á¤Ï¡Ö¸½ºß¡¢¶ÐÌ³ÃÏÎ¥Ã¦¤ËÈ¼¤¦°åÎÅË¡°ãÈ¿¤ËÂÐ¤¹¤ë¹ÔÀ¯½èÊ¬¤òÃæ»ß¤·¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤À¤¬¡¢¡Ê½èÊ¬¤ò¼õ¤±¤ë¤Ê¤É¤Î¡ËÉÔÍø±×¤òºÇ¾®¸Â¤ËÍÞ¤¨¡¢Å¬»þ¤Ë¸¦½¤¤ò¼õ¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¤âÁá´ü¤ËÉüµ¢¤¹¤ë¤³¤È¤ò´ê¤¦¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡þÕúÂçÅýÎÎ¡Ö¾¯¿ôÍ¿ÅÞ¤À¤¬°à½Ì¤·¤Ê¤¤¤Ç¡×¡¡½éÅöÁª¼Ô¤é¤ÈÍ¼¿©²ñ
¡¡Õú¼â±Ù¡Ê¥æ¥ó¡¦¥½¥¯¥è¥ë¡ËÂçÅýÎÎ¤Ï£±£¶Æü¡¢£´·î£±£°Æü¤ÎÁíÁªµó¤Ç½éÅöÁª¤·¤¿Í¿ÅÞ¡Ö¹ñÌ±¤ÎÎÏ¡×¤Î´Ø·¸¼Ô¤é¤ÈÂçÅýÎÎ¸øÅ¡¤ÇÍ¼¿©²ñ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£ÁíÁªµó¤Ç¤ÏºÇÂçÌîÅÞ¡Ö¶¦¤ËÌ±¼çÅÞ¡×¤¬¹ñ²ñµÄÀÊ¤Î²áÈ¾¿ô¤ò°®¤ê¡¢¹ñÌ±¤ÎÎÏ¤¬»´ÇÔ¤·¤¿¡£ÕúÂçÅýÎÎ¤Ï¤³¤ÎÀÊ¤Ç¡ÖÍ¿ÅÞ¤ÏÍ¿ÅÞ¤È¤·¤Æ¤Î¸¢¸Â¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¾¯¿ôÍ¿ÅÞ¤À¤¬°à½Ì¤·¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£½ÐÀÊ¼Ô¤é¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÕúÂçÅýÎÎ¤Ï¹ñ²ñ¤Ç²Ä·è¤·¤¿Ë¡°Æ¤ËÂÐ¤¹¤ëÂçÅýÎÎ¤ÎµñÈÝ¸¢¤äÀ¯ÉÜ¤ÎÍ½»»ÊÔÀ®¸¢¤Ê¤É¤Ë¤â¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡þ¡Ö¹ñ²È°ä»ºÄ£¡×È¯Â¡¡ÕúÂçÅýÎÎ¡ÖÌ¤Íè»Ö¸þ·¿¤ÎÊ¸²½ºâ´ÉÍý¤Ø¡×
¡¡Õú¼â±ÙÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢À¯ÉÜÂçÅÄÄ£¼Ë¤Ç³«¤«¤ì¤¿¡Ö¹ñ²È°ä»ºÄ£¡×¤ÎÈ¯Â¼°¤Ë½ÐÀÊ¤·¡¢¡Ö¹ñ²È°ä»º¤Ï¤½¤ì¼«ÂÎ¤¬Ì±Â²¤Î¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¡¼¡×¤È¤·¤Æ¡Ö¿·¤¿¤Ê¹ñ²È°ä»ºÂÎ·Ï¤ò¤µ¤é¤ËÈ¯Å¸¤µ¤»¡¢¹ñÌ±¤ÎÊ¸²½Åª¼«Éé¿´¤ò¹â¤á¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÊ¸²½ºâ´ÉÍý¤Ï°ä»º¤òÊÝÂ¸¤¹¤ë¤³¤È¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£¸å¤Ï¹ñ²È°ä»º¤òÈ¯·¡¡¦ÊÝÂ¸¡¦·Ñ¾µ¤¹¤ë¤ÈÆ±»þ¤ËÈ¯Å¸¡¢³È»¶¤µ¤»¤ëÌ¤Íè»Ö¸þ·¿¤Ø¤È¿Ê²½¤¹¤ë¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£¹ñ²È°ä»ºÄ£¤Ï£±£·Æü¡¢Ê¸²½ºâÄ£¤«¤é²þ¾Î¤·¤Æ¿·¤¿¤ËÈ¯Â¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢£±£¹£¶£²Ç¯¤ÎÊ¸²½ºâÊÝ¸îË¡¤Î»Ü¹Ô°Ê¹ß¹¤¯»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡ÖÊ¸²½ºâ¡×¤È¤¤¤¦ÍÑ¸ì¤â£¶£²Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¡Ö¹ñ²È°ä»º¡×¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¤¿¡£