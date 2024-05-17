¸µÆüËÜÂåÉ½¡¦¾®Ìî¿Æó¤µ¤ó¡Ö½ã¿è¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¡×¡¡¥µ¥Ã¥«ー¶µ¼¼³«ºÅ¤Ø¤Î»×¤¤¡¡²¬»³»Ô
¸µÆüËÜÂåÉ½¡¿¾®Ìî¿Æó¤µ¤ó
¡¡¥µ¥Ã¥«ー¸µÆüËÜÂåÉ½¤Î¾®Ìî¿Æó¤µ¤ó¤¬¹Ö»Õ¤òÌ³¤á¤ë¥µ¥Ã¥«ー¶µ¼¼¤¬18Æü¡¢²¬»³»Ô¤Ç³«¤«¤ì¤Þ¤¹¡£¾®Ìî¤µ¤ó¤¬17Æü¡¢KSB¤òË¬¤ì¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¸µÆüËÜÂåÉ½¡¿¾®Ìî¿Æó¤µ¤ó¡Ë
¡Ö½ã¿è¤Ë¥µ¥Ã¥«ー³Ú¤·¤¤¤Ê¤¢¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ò¡¢¥Üー¥ë1¤Ä¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë³Ú¤·¤¤¤³¤È¤Ê¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤³¤È¤òµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¡¢´¶¤¸¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¸µÆüËÜÂåÉ½¤Î¾®Ìî¿Æó¤µ¤ó¡£¸½Ìò»þÂå¤Ï¥ª¥é¥ó¥À¡¢¥É¥¤¥Ä¤Î1Éô¥êー¥°¤Ç¤â³èÌö¤·¡¢2023Ç¯°úÂà¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¾®Ìî¤µ¤ó¤¬2024Ç¯J¥êー¥°¤È¶¦¤Ë»Ï¤á¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤¬¡¢Á´¹ñ¤ò²ó¤Ã¤Æ¾®³ØÀ¸¤Ë¥µ¥Ã¥«ー¤ò¶µ¤¨¤ë¥¹¥Þ¥¤¥ë¥Õ¥Ã¥È¥Üー¥ë¥Ä¥¢ー¤Ç¤¹¡£
¡¡Åìµþ¡¢²Æì¤ËÂ³¤¤¤Æ18Æü¤Î²¬»³¤¬3²óÌÜ¤Ç¤¹¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¥µ¥Ã¥«ー¶µ¼¼¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¶áÇ¯¤Îµ¤¸õÊÑÆ°¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ß¤ó¤Ê¤Ç¹Í¤¨¤ë»þ´Ö¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ê¸µÆüËÜÂåÉ½¡¿¾®Ìî¿Æó¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¾ÍèÅª¤Ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¥µ¥Ã¥«ー¤Ç¤¤ë´Ä¶¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¤¬¤Ç¤¤ë´Ä¶¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤êÂ³¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤â´Þ¤á¤Æ¿Æ¸æ¤µ¤ó¤¿¤Á¤âÁ´°÷¤Çµ¤¸õÊÑÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÏÃ¤â¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡²¬»³¤Ë¤Ï2Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤Ë¤â¥µ¥Ã¥«ー¶µ¼¼¤ÇË¬¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¾®Ìî¤µ¤ó¡£
¡¡ÄÅ»³»Ô½Ð¿È¤ÇÆüËÜÂåÉ½¤Îº´Ìî³¤½®Áª¼ê¡¢¤½¤ÎÄï¤Ç¡¢¾®Ìî¤µ¤ó¤â¤¤¤¿¥ª¥é¥ó¥À1Éô¥êー¥°¤Ç³èÌö¤¹¤ëº´Ìî¹ÒÂçÁª¼ê¤È¤â½Ð²ñ¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ê¸µÆüËÜÂåÉ½¡¿¾®Ìî¿Æó¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¡Ê³¤½®Áª¼ê¤¬½Ð¾ì¤·¤¿¡Ë¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤â¸«¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¢¤Î·»Äï¤¬¤¢¤Î»þ¤¤¤¿¤Ê¤¢¤È´¶³´¿¼¤¤¡¢²¬»³¤«¤é¤½¤¦¤¤¤¦ÆüËÜÂåÉ½¤À¤Ã¤¿¤êÀ¤³¦¤ÇÀï¤¦Áª¼ê¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é²¬»³¼«ÂÎ¤âÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¤È»×¤¦¤·¡¢¤½¤¦¤¤¤¦²¿¤«¤Î¤¤Ã¤«¤±¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤òËÍ¼«¿È¤¬¾¯¤·¤Ç¤â¡Ê¥µ¥Ã¥«ー¶µ¼¼¤Ç¡Ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¯´¶¤¸¤Þ¤¹¡×
¡¡18Æü¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÊç½¸¤Ï¤¹¤Ç¤ËÄù¤áÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢º£¸å¡¢¹áÀî¤Ç¤â¶µ¼¼¤¬³«¤«¤ì¤ëÍ½Äê¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£