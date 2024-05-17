¿··¿¥³¥í¥Ê¤Î¸øÅªÍ»»ñº¾µ½»ö·ï¡¡Èï¹ð¿Í¼ÁÌä¤Ç¸µ¿²²°Àî»ÔµÄ¤Î½÷¤Ï¡Öº¾µ½¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¼çÄ¥¡¡Ê¡²¬
¿··¿¥³¥í¥Ê¤Î¸øÅªÍ»»ñÀ©ÅÙ¤ò¤á¤°¤ëº¾µ½»ö·ï¤Çµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿¡¢ÂçºåÉÜ¿²²°Àî»Ô¤Î»ÔµÄ²ñµÄ°÷¤Î½÷¤ÎºÛÈ½¤Ç¤¹¡£17Æü¤ÎÈï¹ð¿Í¼ÁÌä¤Ç½÷¤Ï¡¢¸øÅªÍ»»ñ¤ÎÃç²ð¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡Ö¹ñÀ¯¤ËÄ©Àï¤Ç¤¤ë¤«¤È»×¤Ã¤¿¡×¤ÈÅö»þ¤Î¿´¶¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
µ¯ÁÊ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¸µ¡¦¿²²°Àî»ÔµÄ²ñµÄ°÷¤ÎµÈ±©Èþ²ÚÈï¹ð¡Ê43¡Ë¤Ç¤¹¡£
µÈ±©Èï¹ð¤Ï2021Ç¯1·î¡¢¤¹¤Ç¤ËÍºáÈ½·è¤ò¼õ¤±¤¿ÃÎ¿Í¤ÎÃË¤È¤È¤â¤Ë¡¢µ×Î±ÊÆ»Ô¤Î°åÎÅË¡¿Í¤Ë6²¯±ß¤Î¸øÅªÍ»»ñ¤ò¼õ¤±¤µ¤»¡¢¶ÈÌ³°ÑÂ÷ÎÁ¤È¤·¤Æ2²¯3000Ëü±ß¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤Ã¤¿¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¡¢3·ï¤Îº¾µ½¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£µÈ±©Èþ²ÚÈï¹ð
¡Öº¾µ½¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤â´ë¤Æ¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤¤¤·¡¢¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£»ä¼«¿È¤¬¤â¤Ã¤ÈÁá¤¯º¾µ½¤À¤Èµ¤¤Å¤±¤Ð¡¢Â¿¤¯¤ÎÈï³²¼Ô¤ä²Ã³²¼Ô¤¬½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢È½ÃÇ¥ß¥¹¤ò¤·¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¤Þ¤¿¡¢¶¦ËÅ¤·¤¿ÃË¤«¤é¡¢½Ð²ñ¤Ã¤¿ÍâÆü¤Ë¸øÅªÍ»»ñ¤ÎÃç²ð¤ÎÏÃ¤ò»ý¤Á¤«¤±¤é¤ì¤¿¤ÈÏÃ¤·¤¿µÈ±©Èï¹ð¡£
¢£µÈ±©Èï¹ð
¡ÖÌµÃ´ÊÝÌµÊÝ¾Ú¤ÇÍ»»ñ¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤¬¡¢¼Â¼ÁÊä½õ¶â¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¼Á¤Ç¶âÍø¤À¤±Ê§¤¨¤ÐÊÖºÑ¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤»ñ¶â¡£¡×
ÊÖºÑ¤ÏÉ¬Í×¤Ê¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤âº¾µ½¤À¤È¤Ïµ¿¤ï¤º¡¢Ê£¿ô¤Î°åÎÅµ¡´Ø¤Ë¾Ò²ð¤·¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î»þ¤Î¿´¶¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡£
¢£µÈ±©Èï¹ð
¡Ö¡ÊÃÎ¿Í¤ÎÃË¤Ï¡ËÀ¯ºâ³¦¤ËÂç¤¤Ê±ï¤¬¤¢¤ê¡¢¤³¤Î¿Í¤Ë°ú¤¾å¤²¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤é¹ñÀ¯¤ËÄ©Àï¤Ç¤¤ë¤«¤â¤È»×¤¤¡¢¤³¤Î¿Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¯¤Á¤ã¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡×
ÃË¤ËÇ§¤á¤é¤ì¤ì¤Ð¹ñÀ¯¤Ø¤ÎÂ¤¬¤«¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£