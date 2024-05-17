Çã¤¤Êª¡õ²¹Àô¤Ç¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¡ª°ñ¾ë¡ÖÅ·Á³²¹Àô ÅòÉñ²» Î¶¥±ºêÅ¹¡×¤Ç³Ú¤·¤¯¸ú²ÌÅª¤Ë¥Ç¥È¥Ã¥¯¥¹
ÃÏ°èºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥â¡¼¥ëÆâ¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¡ÖÅ·Á³²¹Àô ÅòÉñ²»(¤æ¤Ö¤Í) Î¶¥±ºêÅ¹¡×(°ñ¾ë¸©Î¶¥±ºê»Ô)¤ò¤´¾Ò²ð¡£½¼¼Â¤·¤¿¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ÎÆÃÊÌ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤âÍ×ÃíÌÜ¤À¡£
¡Ú²èÁü¤ò¸«¤ë¡ÛÇ®ÇÈ¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÉÑÈË¤Ë¹Ô¤¦¡Ö±ê²Æ¡×
¢¨ËÜµ»ö¤ÏÈ¯ÇäÃæ¤Î¡ÖTokyoWalkerÆÃÊÌÊÔ½¸ ¼óÅÔ·÷(ÆÀ)¥µ¥¦¥Ê&¥¹¡¼¥Ñ¡¼Á¬Åò&Æüµ¢¤ê²¹Àô2024½Õ²Æ¡×¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Çã¤¤Êª¤Ë¤âÊØÍø¤Ê½¼¼Â»ÜÀß¤Ç²¹Àô¤ÈÇ®ÇÈ¥¤¥Ù¥ó¥È¤òËþµÊ
ÃÏ°èºÇÂçµ¬ÌÏ¤ÎÊ£¹ç»ÜÀß¤Ë¤¢¤ë¡¢Î¶¥±ºê»Ô½é¤ÎÅ·Á³²¹Àô¡£Â¿ºÌ¤ÊÉ÷Ï¤¤ä´äÈ×Íá¡¢¿©»ö½è¡¢¥ê¥é¥¯¥¼¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¤¢¤ë¤Û¤«¡¢²ñ°÷À©¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¥¯¥é¥Ö(·î³ÛÎÁ¶âÀ©)¤âÊ»Àß¤·¤Æ¤¤¤ë¡£3¼ï¤Î´äÈ×Íá¤Ç¤Ï¥í¥¦¥ê¥å¤äÇ®ÇÈ¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢´äÈ×¥ì¥Ã¥¹¥ó(ÍÎÁ)¡¢¥Û¥Ã¥È¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤Ê¤É¤ò¼Â»Ü¤·¡¢³Ú¤·¤¯¸ú²ÌÅª¤Ë¥Ç¥È¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤¤ë¡£ÆÃ¤Ë¿Íµ¤Ç®ÇÈ»Õ¤Ë¤è¤ëÆÃÊÌ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï»²²Ã²ÁÃÍ¤¢¤ê¡ª
½»½ê¡§°ñ¾ë¸©Î¶¥±ºê»ÔÃæÎ¤2-1-2 ¤¿¤Ä¤Î¤³¤Þ¤ÁÎ¶¥±ºê¥â¡¼¥ëÆâ
»þ´Ö¡§9»þ¡Á24»þ(¼õÉÕ¡Á23»þ30Ê¬)
ÅÅÏÃ¡§0297-63-5594
µÙ¤ß¡§¤Ê¤·(¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹µÙ¶È¤¢¤ê)
¥¢¥¯¥»¥¹¡§JRÎ¶¥±ºê»Ô±Ø¤è¤ê´ØÅìÅ´Æ»Ï©Àþ¥Ð¥¹Çò±©¹ÔÌó23Ê¬¡¢È¬¸¶¾®³Ø¹»¤«¤éÅÌÊâ3Ê¬
¥¹¥ÑÁ¬DATA
ÎÁ¶â¡§ÆþÍáÎÁÃæ³ØÀ¸°Ê¾å980±ß¡¢(ÅÚ)(Æü)(½Ë)1,180±ß¡¢3ºÐ¡Á¾®³ØÀ¸450±ß¡¢´äÈ×ÍáÉÕ¤¥×¥é¥óÃæ³ØÀ¸°Ê¾å1,500±ß¡¢(ÅÚ)(Æü)(½Ë)1,800±ß¤Û¤«
É÷Ï¤¿ô¡§Á´14(ÃËÅò¡¦½÷Åò³Æ7)
Àô¼Á¡§¥Ê¥È¥ê¥¦¥à±ö²½Êª¶¯±ö²¹Àô
¥¢¥á¥Ë¥Æ¥£¡§¥Õ¥§¥¤¥¹¥¿¥ª¥ë(¥ì¥ó¥¿¥ë160±ß)¡¢¥Ð¥¹¥¿¥ª¥ë(¥ì¥ó¥¿¥ë200±ß)¡¢¥¿¥ª¥ë¡Ü¥Ð¥¹¥¿¥ª¥ë(¥ì¥ó¥¿¥ë360±ß)¡¢¥·¥ã¥ó¥×¡¼¡¢¥ê¥ó¥¹(³ÆÌµÎÁ)¤Ê¤É
¢£Ç®ÇÈ»Õ¤Ë¤è¤ëËÜµ¤¤ÎÈ¯´À¥¤¥Ù¥ó¥È
Î¶¥±ºêÅ¹¤Ë¤Ï¡¢Ç®ÇÈ»Õ¤¬Â¿¿ôºßÀÒ¡£¥µ¥¦¥Ê¤ä´äÈ×Íá¼¼¤Î±ê²Æ¤Ç¡¢Ç®ÇÈ¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÉÑÈË¤Ë¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±¤¸¤¯´äÈ×Íá¼¼¤Î¶Ó½©¤Ç¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢´äÈ×¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ä¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤â¿Íµ¤¡£
¢£´ÛÆâ¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¤´ÅöÃÏ¥°¥ë¥á¤ò´®Ç½
¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Ökikyo¡×¤Ç¤Ï¡¢ÌÍÎà¤«¤éÄê¿©¡¢Ð§¡¢¥é¡¼¥á¥ó¡¢¥«¥ì¡¼¤Þ¤Ç¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£¤ª»ÒÍÍ¥á¥Ë¥å¡¼¤â¤¢¤ê¡¢Éý¹¤¤À¤Âå¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡£
¢£µÙ·Æ¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ç¼«Ê¬»þ´Ö¤ò²á¤´¤¹
ÆþÍá¸å¤Ï¡¢Wi-Fi´°È÷¤Î¥ê¥¯¥é¥¤¥Ê¡¼¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ä¿²¤³¤í¤Ó½è¤Ç¤Þ¤Ã¤¿¤ê²á¤´¤½¤¦¡£¥³¥ß¥Ã¥¯¥³¡¼¥Ê¡¼¤ÎÌ¡²è¤òÆÉ¤ó¤À¤ê¥Æ¥ì¥Ó¤ò¸«¤¿¤ê¡¢»×¤¦Â¸Ê¬¤°¤¦¤¿¤é¤·¤Æ¡£ÂÎ¤¤¤ä¤·ÑÝ¤Î¥Ü¥Ç¥£¥±¥¢¤â¤ª¤¹¤¹¤á¡£
Çã¤¤Êª¤È²¹Àô¤Ç¥¹¥È¥ì¥¹È¯»¶¡£¡ÖÅ·Á³²¹Àô ÅòÉñ²» Î¶¥±ºêÅ¹¡×¤Ç¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¡¢²¹Àô¤ò120¡óËþµÊ¤·¤è¤¦¡ª
¢¨µ»öÆâ¤Î²Á³Ê¤ÏÆÃ¤ËµºÜ¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÀÇ¹þ¤ßÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ú¸ºÀÇÎ¨¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢É½¼¨²Á³Ê¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¤ò¸«¤ë¡ÛÇ®ÇÈ¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÉÑÈË¤Ë¹Ô¤¦¡Ö±ê²Æ¡×
¢¨ËÜµ»ö¤ÏÈ¯ÇäÃæ¤Î¡ÖTokyoWalkerÆÃÊÌÊÔ½¸ ¼óÅÔ·÷(ÆÀ)¥µ¥¦¥Ê&¥¹¡¼¥Ñ¡¼Á¬Åò&Æüµ¢¤ê²¹Àô2024½Õ²Æ¡×¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Çã¤¤Êª¤Ë¤âÊØÍø¤Ê½¼¼Â»ÜÀß¤Ç²¹Àô¤ÈÇ®ÇÈ¥¤¥Ù¥ó¥È¤òËþµÊ
ÃÏ°èºÇÂçµ¬ÌÏ¤ÎÊ£¹ç»ÜÀß¤Ë¤¢¤ë¡¢Î¶¥±ºê»Ô½é¤ÎÅ·Á³²¹Àô¡£Â¿ºÌ¤ÊÉ÷Ï¤¤ä´äÈ×Íá¡¢¿©»ö½è¡¢¥ê¥é¥¯¥¼¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¤¢¤ë¤Û¤«¡¢²ñ°÷À©¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¥¯¥é¥Ö(·î³ÛÎÁ¶âÀ©)¤âÊ»Àß¤·¤Æ¤¤¤ë¡£3¼ï¤Î´äÈ×Íá¤Ç¤Ï¥í¥¦¥ê¥å¤äÇ®ÇÈ¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢´äÈ×¥ì¥Ã¥¹¥ó(ÍÎÁ)¡¢¥Û¥Ã¥È¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤Ê¤É¤ò¼Â»Ü¤·¡¢³Ú¤·¤¯¸ú²ÌÅª¤Ë¥Ç¥È¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤¤ë¡£ÆÃ¤Ë¿Íµ¤Ç®ÇÈ»Õ¤Ë¤è¤ëÆÃÊÌ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï»²²Ã²ÁÃÍ¤¢¤ê¡ª
»þ´Ö¡§9»þ¡Á24»þ(¼õÉÕ¡Á23»þ30Ê¬)
ÅÅÏÃ¡§0297-63-5594
µÙ¤ß¡§¤Ê¤·(¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹µÙ¶È¤¢¤ê)
¥¢¥¯¥»¥¹¡§JRÎ¶¥±ºê»Ô±Ø¤è¤ê´ØÅìÅ´Æ»Ï©Àþ¥Ð¥¹Çò±©¹ÔÌó23Ê¬¡¢È¬¸¶¾®³Ø¹»¤«¤éÅÌÊâ3Ê¬
¥¹¥ÑÁ¬DATA
ÎÁ¶â¡§ÆþÍáÎÁÃæ³ØÀ¸°Ê¾å980±ß¡¢(ÅÚ)(Æü)(½Ë)1,180±ß¡¢3ºÐ¡Á¾®³ØÀ¸450±ß¡¢´äÈ×ÍáÉÕ¤¥×¥é¥óÃæ³ØÀ¸°Ê¾å1,500±ß¡¢(ÅÚ)(Æü)(½Ë)1,800±ß¤Û¤«
É÷Ï¤¿ô¡§Á´14(ÃËÅò¡¦½÷Åò³Æ7)
Àô¼Á¡§¥Ê¥È¥ê¥¦¥à±ö²½Êª¶¯±ö²¹Àô
¥¢¥á¥Ë¥Æ¥£¡§¥Õ¥§¥¤¥¹¥¿¥ª¥ë(¥ì¥ó¥¿¥ë160±ß)¡¢¥Ð¥¹¥¿¥ª¥ë(¥ì¥ó¥¿¥ë200±ß)¡¢¥¿¥ª¥ë¡Ü¥Ð¥¹¥¿¥ª¥ë(¥ì¥ó¥¿¥ë360±ß)¡¢¥·¥ã¥ó¥×¡¼¡¢¥ê¥ó¥¹(³ÆÌµÎÁ)¤Ê¤É
¢£Ç®ÇÈ»Õ¤Ë¤è¤ëËÜµ¤¤ÎÈ¯´À¥¤¥Ù¥ó¥È
Î¶¥±ºêÅ¹¤Ë¤Ï¡¢Ç®ÇÈ»Õ¤¬Â¿¿ôºßÀÒ¡£¥µ¥¦¥Ê¤ä´äÈ×Íá¼¼¤Î±ê²Æ¤Ç¡¢Ç®ÇÈ¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÉÑÈË¤Ë¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±¤¸¤¯´äÈ×Íá¼¼¤Î¶Ó½©¤Ç¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢´äÈ×¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ä¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤â¿Íµ¤¡£
¢£´ÛÆâ¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¤´ÅöÃÏ¥°¥ë¥á¤ò´®Ç½
¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Ökikyo¡×¤Ç¤Ï¡¢ÌÍÎà¤«¤éÄê¿©¡¢Ð§¡¢¥é¡¼¥á¥ó¡¢¥«¥ì¡¼¤Þ¤Ç¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£¤ª»ÒÍÍ¥á¥Ë¥å¡¼¤â¤¢¤ê¡¢Éý¹¤¤À¤Âå¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡£
¢£µÙ·Æ¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ç¼«Ê¬»þ´Ö¤ò²á¤´¤¹
ÆþÍá¸å¤Ï¡¢Wi-Fi´°È÷¤Î¥ê¥¯¥é¥¤¥Ê¡¼¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ä¿²¤³¤í¤Ó½è¤Ç¤Þ¤Ã¤¿¤ê²á¤´¤½¤¦¡£¥³¥ß¥Ã¥¯¥³¡¼¥Ê¡¼¤ÎÌ¡²è¤òÆÉ¤ó¤À¤ê¥Æ¥ì¥Ó¤ò¸«¤¿¤ê¡¢»×¤¦Â¸Ê¬¤°¤¦¤¿¤é¤·¤Æ¡£ÂÎ¤¤¤ä¤·ÑÝ¤Î¥Ü¥Ç¥£¥±¥¢¤â¤ª¤¹¤¹¤á¡£
Çã¤¤Êª¤È²¹Àô¤Ç¥¹¥È¥ì¥¹È¯»¶¡£¡ÖÅ·Á³²¹Àô ÅòÉñ²» Î¶¥±ºêÅ¹¡×¤Ç¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¡¢²¹Àô¤ò120¡óËþµÊ¤·¤è¤¦¡ª
¢¨µ»öÆâ¤Î²Á³Ê¤ÏÆÃ¤ËµºÜ¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÀÇ¹þ¤ßÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ú¸ºÀÇÎ¨¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢É½¼¨²Á³Ê¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£