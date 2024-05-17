¶äºÂ¤Î¥¯¥é¥Ö¤ËÊü²Ðµ¿¤¤¡¢¸µ½¾¶È°÷¤òÂáÊá¡¡»ö·ïÁ°¡¢ÂçÊ©¤Î¤ªÌÌ¤Ç¿¯Æþ
¡¡Åìµþ¡¦¶äºÂ¤Î¹âµé¥¯¥é¥Ö¤Ë²Ð¤òÉÕ¤±¤¿¤È¤·¤Æ¡¢·Ù»ëÄ£¤Ï½»µïÉÔÄê¡¢Ìµ¿¦¤Î°ðËÜ·Ã»ÊÍÆµ¿¼Ô¡Ê38¡Ë¤òÈó¸½½»·úÂ¤ÊªÅùÊü²Ð¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤·¡¢17Æü¤ËÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÅ¹¤Ë²Ð¤òÉÕ¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤·¡¢¶äºÂ¤Ë¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÁÜºº1²Ý¤Ë¤è¤ë¤È¡¢°ðËÜÍÆµ¿¼Ô¤Ï3·î18Æü¸áÁ°4»þ20Ê¬¤´¤í¡¢ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¶äºÂ8ÃúÌÜ¤Î»¨µï¥Ó¥ë¤ËÆþ¤ë¹âµé¥¯¥é¥Ö¤Î¹¹°á¼¼¤Ë²Ð¤òÉÕ¤±¡¢°ìÉô¤ò¾Æ¤¤¤¿µ¿¤¤¤¬¤¢¤ë¡£Åö»þÅ¹¤Ï±Ä¶È¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¤±¤¬¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±²Ý¤Ë¤è¤ë¤È¡¢°ðËÜÍÆµ¿¼Ô¤Ï°ìºòÇ¯12·î¤Þ¤Ç¤³¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ë¶ÐÌ³¡£Å¹¤ÎÎ¢¸ý¤Î¸°¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Î¢¸ý¤«¤é¿¯Æþ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Æ±²Ý¤¬Å¹Æâ¤ÎËÉÈÈ¥«¥á¥é¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢»ö·ï2ÆüÁ°¤Î16Æü¸á¸å2»þ¤´¤í¡¢ÂçÊ©¤Î¤ªÌÌ¤ò¤«¤Ö¤Ã¤¿°ðËÜÍÆµ¿¼Ô¤È¤ß¤é¤ì¤ëÃË¤¬Å¹Æâ¤Ë¿¯Æþ¤·¡¢Å¹¤Î¹¹°á¼¼¤ÎËÉÈÈ¥«¥á¥é¤ËÉÛ¤ò¤«¤Ö¤»¤ëÍÍ»Ò¤¬±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¹¹°á¼¼¤Ë¤Ï¹âµé¥¦¥¤¥¹¥¡¼¤Ê¤É¤¬ÃÖ¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÃË¤¬Êª¿§¤¹¤ëÍÍ»Ò¤â°ìÉô±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ÃË¤Ï¤½¤Î¸å¡¢Êü²Ð»ö·ï¤Î¿ô»þ´ÖÁ°¤Ë¤â¹¹°á¼¼¤Ë¿¯Æþ¤·¼ò¤òÊª¿§¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£Æ±²Ý¤ÏÀàÅð»ö·ï¤È¤ß¤ÆÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê±óÆ£ÈþÇÈ¡Ë